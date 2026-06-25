Getty/GOAL
Traduzido por
“Eu o amo muito” - Neymar “conversa bastante” com Lionel Messi em meio à volta do Brasil à Copa do Mundo de 2026
O exílio de Neymar da seleção nacional, que durou três anos, chega ao fim
Neymar fez seu tão aguardado retorno à cena internacional durante a vitória contundente do Brasil por 3 a 0 sobre a Escócia na fase de grupos, na terceira rodada da Copa do Mundo de 2026. Ao entrar em campo sob aplausos ensurdecedores aos 76 minutos, em Miami, essa participação histórica marcou os primeiros minutos do atacante pela Seleção em quase três anos.
O craque de 34 anos estava afastado do futebol internacional desde outubro de 2023, após uma grave lesão no ligamento do joelho sofrida contra o Uruguai. Sua primeira participação na Copa do Mundo de 2026 foi adiada ainda mais por um problema na panturrilha direita que limitava seus movimentos, tornando sua eventual participação no segundo tempo um marco profundamente emocionante.
- AFP
O vínculo duradouro com Messi
Em entrevista ao DSports logo após o apito final, o maior artilheiro de todos os tempos da seleção brasileira mudou o foco para comemorar o 39º aniversário de seu amigo de longa data e ex-companheiro no Barcelona e no Paris Saint-Germain, Messi. Neymar revelou que a histórica rivalidade futebolística entre Brasil e Argentina não diminuiu em nada a forte irmandade entre eles.
“Nós conversamos muito, e temos conversado bastante nesses últimos dias também”, revelou Neymar abertamente quando questionado sobre sua comunicação contínua com o capitão argentino durante o torneio. “Ele sabe que eu o amo muito”, acrescentou o dinâmico atacante.
“Leo é uma pessoa ainda melhor fora de campo”
Neymar não hesitou em destacar a humildade do argentino. Ele insistiu que o caráter do lendário craque, longe dos holofotes, supera suas conquistas sem precedentes em campo.
“Leo é uma pessoa ainda melhor fora de campo. Ele é bom em campo — imagine como ele é fora dele”, disse Neymar com uma risada durante sua análise pós-jogo. O astro brasileiro também reservou um momento para expressar sua imensa gratidão ao público argentino, agradecendo pelo carinho constante que lhe demonstram.
- Getty Images Sport
Os grandes nomes avançam com facilidade para a fase eliminatória
Essa troca comovente ocorre em um momento esportivo próspero para ambas as figuras icônicas, enquanto elas lidam com a pressão de alto risco do torneio. Enquanto a Argentina de Messi se classificou para as oitavas de final ao vencer seus dois primeiros jogos, a vitória decisiva do Brasil sobre a Escócia também garantiu sua classificação, com sete pontos em três partidas da fase de grupos.
A comissão técnica da Seleção aguarda agora para descobrir seu próximo desafio tático na primeira fase eliminatória. O Brasil deve enfrentar o segundo colocado do Grupo F, vaga atualmente disputada entre as potências europeias Holanda, Suécia e Japão.