“Eu o amo muito” - Neymar “conversa bastante” com Lionel Messi em meio à volta do Brasil à Copa do Mundo de 2026

Neymar fez seu tão aguardado retorno à cena internacional durante a vitória contundente do Brasil por 3 a 0 sobre a Escócia na fase de grupos, na terceira rodada da Copa do Mundo de 2026. Ao entrar em campo sob aplausos ensurdecedores aos 76 minutos, em Miami, essa participação histórica marcou os primeiros minutos do atacante pela Seleção em quase três anos.

O craque de 34 anos estava afastado do futebol internacional desde outubro de 2023, após uma grave lesão no ligamento do joelho sofrida contra o Uruguai. Sua primeira participação na Copa do Mundo de 2026 foi adiada ainda mais por um problema na panturrilha direita que limitava seus movimentos, tornando sua eventual participação no segundo tempo um marco profundamente emocionante.