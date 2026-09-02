Sarr não perdeu tempo para deixar claro o que sente sobre sua transferência dos sonhos para Turim. O meio-campista de 23 anos se juntou originalmente ao Tottenham no verão de 2021, antes de retornar ao Metz por empréstimo durante toda a temporada 2021-22. Depois de somar 141 partidas em todas as competições pelo Tottenham, com 11 gols e 11 assistências, ele concluiu sua mudança para o Allianz Stadium e falou com entusiasmo sobre a história de seu novo ambiente e sobre as figuras lendárias que já vestiram as famosas listras pretas e brancas.

Em entrevista ao site oficial do clube, Sarr disse: "Minha primeira impressão é que a Juventus é um clube enorme, com uma história de grandes jogadores como Zidane, Paul Pogba e Platini. Este clube significa muito para mim. É um grande clube, e estou muito feliz por estar aqui. Estou realmente animado para abraçar este novo desafio na Juventus."