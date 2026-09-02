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'Eu diria Paul Pogba' - Pape Matar Sarr revela inspiração na Juventus após concluir empréstimo vindo do Tottenham
Motor do meio-campo encontra inspiração em lendas do clube
Sarr não perdeu tempo para deixar claro o que sente sobre sua transferência dos sonhos para Turim. O meio-campista de 23 anos se juntou originalmente ao Tottenham no verão de 2021, antes de retornar ao Metz por empréstimo durante toda a temporada 2021-22. Depois de somar 141 partidas em todas as competições pelo Tottenham, com 11 gols e 11 assistências, ele concluiu sua mudança para o Allianz Stadium e falou com entusiasmo sobre a história de seu novo ambiente e sobre as figuras lendárias que já vestiram as famosas listras pretas e brancas.
Em entrevista ao site oficial do clube, Sarr disse: "Minha primeira impressão é que a Juventus é um clube enorme, com uma história de grandes jogadores como Zidane, Paul Pogba e Platini. Este clube significa muito para mim. É um grande clube, e estou muito feliz por estar aqui. Estou realmente animado para abraçar este novo desafio na Juventus."
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Seguindo os passos de Paul Pogba
Ao ser pressionado sobre qual ex-astro específico da Juventus ele vê como modelo para a própria carreira, Sarr foi categórico na escolha. O internacional senegalês é comparado há muito tempo a alguns dos grandes meio-campistas da era moderna, mas vê um francês em particular como o padrão-ouro do sucesso em Turim.
Questionado a citar um modelo entre os ex-jogadores da Juventus, Sarr deu uma resposta clara: "Se eu tivesse que nomear um modelo da Juventus, eu diria Paul Pogba." A escolha faz sentido diante do próprio perfil físico de Sarr e de sua versatilidade técnica. Pogba teve uma passagem brilhante por Turim, com 190 jogos, 34 gols e quatro títulos da Serie A. No entanto, sua segunda passagem pelos bianconeri chegou a um fim abrupto quando seu contrato foi rescindido em novembro de 2024 após uma suspensão de quatro anos por doping, posteriormente reduzida para 18 meses em recurso.
Versatilidade e qualidade técnica em Turim
A Juventus voltou sua atenção para Sarr depois que uma investida por Franck Kessie não se concretizou. Embora Kessie estivesse disponível como agente livre, a cúpula bianconera decidiu que o ex-jogador do Metz oferecia as características específicas necessárias para modernizar seu meio-campo.
Ao descrever suas características pessoais, o jogador emprestado pelo Tottenham explicou: "Sou um jogador que gosta de ir de uma área à outra do campo. Posso fazer gols, construir as jogadas da equipe e também defender. Tento proteger o time e ajudá-lo a jogar bem também. É assim que eu descreveria meu jogo. Meu objetivo é me adaptar à maneira de jogar da equipe porque a Juventus é um grande clube. Um clube com uma grande história, o mais bem-sucedido da Itália. Estou muito feliz por fazer parte de tudo isso neste ano. Vamos tentar focar em uma partida de cada vez, vencer o máximo que pudermos, e veremos aonde isso nos levará."
- AFP
Investimento estratégico e ambições futuras
Os detalhes financeiros do acordo refletem uma aposta calculada dos dirigentes da Juventus. O clube pagou uma taxa inicial de € 2,5 milhões pelo empréstimo de uma temporada, mas tem uma opção significativa para tornar a transferência definitiva por € 27,5 milhões. Esse valor seria pago ao longo de três exercícios financeiros.
Em campo, a Juventus teve um início impressionante na nova campanha, garantindo vitórias consecutivas em suas duas primeiras partidas da Serie A. A Juventus agora enfrenta um teste crucial no início da temporada neste domingo, quando mede forças com a rival Milan em um confronto muito aguardado.
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