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Tottenham Hotspur v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

'Eu diria Paul Pogba' - Pape Matar Sarr revela inspiração na Juventus após concluir empréstimo vindo do Tottenham

P. Sarr
P. Pogba
Juventus
Tottenham
Campeonato Italiano
Premier League

Pape Matar Sarr expressou seu enorme orgulho após concluir uma transferência no último dia da janela para a Juventus, apontando Paul Pogba como o jogador em quem mais se espelha. O meio-campista senegalês se junta à Juventus vindo do Tottenham Hotspur por um acordo inicial de empréstimo, enquanto o gigante italiano busca reforçar seu meio-campo.

  • Motor do meio-campo encontra inspiração em lendas do clube

    Sarr não perdeu tempo para deixar claro o que sente sobre sua transferência dos sonhos para Turim. O meio-campista de 23 anos se juntou originalmente ao Tottenham no verão de 2021, antes de retornar ao Metz por empréstimo durante toda a temporada 2021-22. Depois de somar 141 partidas em todas as competições pelo Tottenham, com 11 gols e 11 assistências, ele concluiu sua mudança para o Allianz Stadium e falou com entusiasmo sobre a história de seu novo ambiente e sobre as figuras lendárias que já vestiram as famosas listras pretas e brancas.

    Em entrevista ao site oficial do clube, Sarr disse: "Minha primeira impressão é que a Juventus é um clube enorme, com uma história de grandes jogadores como Zidane, Paul Pogba e Platini. Este clube significa muito para mim. É um grande clube, e estou muito feliz por estar aqui. Estou realmente animado para abraçar este novo desafio na Juventus."

    • Publicidade
  • Paul Pogba JuventusGetty Images Sport

    Seguindo os passos de Paul Pogba

    Ao ser pressionado sobre qual ex-astro específico da Juventus ele vê como modelo para a própria carreira, Sarr foi categórico na escolha. O internacional senegalês é comparado há muito tempo a alguns dos grandes meio-campistas da era moderna, mas vê um francês em particular como o padrão-ouro do sucesso em Turim.

    Questionado a citar um modelo entre os ex-jogadores da Juventus, Sarr deu uma resposta clara: "Se eu tivesse que nomear um modelo da Juventus, eu diria Paul Pogba." A escolha faz sentido diante do próprio perfil físico de Sarr e de sua versatilidade técnica. Pogba teve uma passagem brilhante por Turim, com 190 jogos, 34 gols e quatro títulos da Serie A. No entanto, sua segunda passagem pelos bianconeri chegou a um fim abrupto quando seu contrato foi rescindido em novembro de 2024 após uma suspensão de quatro anos por doping, posteriormente reduzida para 18 meses em recurso.

  • Versatilidade e qualidade técnica em Turim

    A Juventus voltou sua atenção para Sarr depois que uma investida por Franck Kessie não se concretizou. Embora Kessie estivesse disponível como agente livre, a cúpula bianconera decidiu que o ex-jogador do Metz oferecia as características específicas necessárias para modernizar seu meio-campo.

    Ao descrever suas características pessoais, o jogador emprestado pelo Tottenham explicou: "Sou um jogador que gosta de ir de uma área à outra do campo. Posso fazer gols, construir as jogadas da equipe e também defender. Tento proteger o time e ajudá-lo a jogar bem também. É assim que eu descreveria meu jogo. Meu objetivo é me adaptar à maneira de jogar da equipe porque a Juventus é um grande clube. Um clube com uma grande história, o mais bem-sucedido da Itália. Estou muito feliz por fazer parte de tudo isso neste ano. Vamos tentar focar em uma partida de cada vez, vencer o máximo que pudermos, e veremos aonde isso nos levará."

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  • FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-PARMAAFP

    Investimento estratégico e ambições futuras

    Os detalhes financeiros do acordo refletem uma aposta calculada dos dirigentes da Juventus. O clube pagou uma taxa inicial de € 2,5 milhões pelo empréstimo de uma temporada, mas tem uma opção significativa para tornar a transferência definitiva por € 27,5 milhões. Esse valor seria pago ao longo de três exercícios financeiros.

    Em campo, a Juventus teve um início impressionante na nova campanha, garantindo vitórias consecutivas em suas duas primeiras partidas da Serie A. A Juventus agora enfrenta um teste crucial no início da temporada neste domingo, quando mede forças com a rival Milan em um confronto muito aguardado.

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