A partida decisiva entre Vasco da Gama e Santos, realizada no último domingo, no estádio São Januário, era candidata a protagonizar um confronto especial de outro tipo: Thiago Mendes contra Neymar.

Os dois capitães têm um longo histórico de desavenças e mal-entendidos, que voltou à tona durante a partida, encerrada com a vitória do Santos por 3 a 0, quando os dois jogadores voltaram a se envolver em uma discussão dentro de campo.

A rede ge.globo relatou que Thiago Mendes não cumprimentou seu adversário Neymar antes do início do jogo, e que o astro do Santos não gostou da falta cometida pelo meio-campista do Vasco contra ele durante o primeiro tempo.

Minutos depois, os dois começaram a discutir de forma acalorada, até que Neymar caiu no chão, alegando que Mendes tocou em seu rosto, e vários jogadores intervieram para impedir que a discussão se transformasse em uma briga.

Em entrevista no intervalo, Neymar chamou o capitão do Vasco de "idiota" e relembrou um episódio antigo, ocorrido durante o período em que ambos jogaram na França, que é a origem da rivalidade entre eles.

Disse Neymar, astro do Santos: "Ele é sempre quem começa as confusões, e sempre quer se fazer de forte, é sempre assim. Com todo o respeito, ele é um idiota, ele me lesionou uma vez quando eu estava no Paris Saint-Germain, e hoje me prometeu que faria isso de novo. Vamos ver se ele é homem o suficiente para me lesionar mais uma vez".

Thiago respondeu: "Isso é normal, é futebol, e cada um defende o seu time. Eu só pedi um pouco de respeito. Durante a comemoração dele, pediu para a nossa torcida ficar quieta. Não falei nada de exagerado, e ele não me respeitou".

E acrescentou: "A partida foi praticamente uma partida só do Neymar, o árbitro, Rafael Rodrigo Klein, só apitava a favor dele. Em nenhum momento apitou a nosso favor. Mas não podemos fazer nada, saímos da partida com a derrota".