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imago-sport-1081177411.jpgCarneiro Images

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Estupidez e recusa de cumprimento: uma velha rivalidade que se renova contra Neymar

Vasco x Santos
Vasco
Santos
Brasileirão
Neymar
Thiago Mendes
Brasil

A partida decisiva entre Vasco da Gama e Santos, realizada no último domingo, no estádio São Januário, era candidata a protagonizar um confronto especial de outro tipo: Thiago Mendes contra Neymar.

Os dois capitães têm um longo histórico de desavenças e mal-entendidos, que voltou à tona durante a partida, encerrada com a vitória do Santos por 3 a 0, quando os dois jogadores voltaram a se envolver em uma discussão dentro de campo.

A rede ge.globo relatou que Thiago Mendes não cumprimentou seu adversário Neymar antes do início do jogo, e que o astro do Santos não gostou da falta cometida pelo meio-campista do Vasco contra ele durante o primeiro tempo. 

Minutos depois, os dois começaram a discutir de forma acalorada, até que Neymar caiu no chão, alegando que Mendes tocou em seu rosto, e vários jogadores intervieram para impedir que a discussão se transformasse em uma briga.

Em entrevista no intervalo, Neymar chamou o capitão do Vasco de "idiota" e relembrou um episódio antigo, ocorrido durante o período em que ambos jogaram na França, que é a origem da rivalidade entre eles.

Disse Neymar, astro do Santos: "Ele é sempre quem começa as confusões, e sempre quer se fazer de forte, é sempre assim. Com todo o respeito, ele é um idiota, ele me lesionou uma vez quando eu estava no Paris Saint-Germain, e hoje me prometeu que faria isso de novo. Vamos ver se ele é homem o suficiente para me lesionar mais uma vez".

Thiago respondeu: "Isso é normal, é futebol, e cada um defende o seu time. Eu só pedi um pouco de respeito. Durante a comemoração dele, pediu para a nossa torcida ficar quieta. Não falei nada de exagerado, e ele não me respeitou".

E acrescentou: "A partida foi praticamente uma partida só do Neymar, o árbitro, Rafael Rodrigo Klein, só apitava a favor dele. Em nenhum momento apitou a nosso favor. Mas não podemos fazer nada, saímos da partida com a derrota".

  • FBL-FRA-LIGUE1-LYON-PSGAFP

    O início da história em 2020

    O início da história remonta ao ano de 2020, durante uma partida entre Paris Saint-Germain e Lyon pelo Campeonato Francês.

    Nos acréscimos da partida, Neymar deixou o gramado de maca e chorando, depois de sofrer uma entrada em estilo "tesoura" de Thiago Mendes, que foi expulso após a revisão no árbitro de vídeo.

    A Federação Francesa puniu posteriormente o meio-campista com suspensão de 3 partidas por causa da infração.

    Thiago Mendes recorreu às redes sociais para se desculpar com Neymar, cujos exames revelaram que ele sofreu uma lesão leve no tornozelo esquerdo, antes de retornar aos gramados em meados de janeiro de 2021.

    O jogador não fez nenhuma declaração oficial sobre o episódio, mas o pai de Neymar recorreu às redes sociais para criticar publicamente Thiago Mendes.

    Vários meses depois, em entrevista exclusiva ao ge, o meio-campista revelou que sua família sofreu ameaças por causa do episódio.

    Ele disse: "Acho que foi difícil, não só para mim, mas também para a minha família, que sofreu ameaças, ligações e mensagens por todas as redes sociais. O dia seguinte foi difícil para mim, porque minha esposa me contou que havia muitos xingamentos e ofensas, e as pessoas estavam xingando meus filhos também".

    E acrescentou: "Eu estava muito incomodado, e a situação chegou ao ponto de eu parar de usar as redes sociais por um tempo. Eu estava sofrendo um pouco por causa dessa situação. As ameaças vinham de pessoas de praticamente todas as partes do mundo, mas o maior número era de brasileiros, e eles xingavam em português e ligavam para a gente". 

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