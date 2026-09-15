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Estrela do Cruz Azul, Alan Mozo manda aviso desafiador a Lionel Messi e ao Inter Miami antes do duelo da Campeones Cup
Preparando o cenário para o confronto decisivo
A Campeones Cup de 2026 verá o campeão da Liga MX, o Cruz Azul, viajar para a Flórida nesta quarta-feira para enfrentar seu equivalente da Major League Soccer, o Inter Miami, no Nu Stadium. O duelo anual tradicionalmente coloca frente a frente os atuais campeões das duas principais divisões da América do Norte, com o representante da MLS garantindo a vantagem de jogar em casa.
Historicamente, os clubes mexicanos têm uma ligeira vantagem nesta competição, tendo erguido o troféu em quatro ocasiões, contra três triunfos dos times americanos. O Cruz Azul buscará ampliar esse domínio regional quando enfrentar um time do Inter Miami que atualmente vive uma frustrante queda de rendimento no cenário doméstico.
Apesar das dificuldades recentes, os mandantes contam com uma base formidável formada por Lionel Messi, Luis Suarez, Rodrigo De Paul e Casemiro. No entanto, terão pela frente um confiante Cruz Azul, em alta após uma emocionante vitória por 4 a 3 no Clasica Joven sobre o rival Club America no fim de semana passado.
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Mozo faz uma clara declaração de intenções
Mozo rapidamente se firmou como uma peça vital da unidade defensiva de Huiqui desde que chegou ao atual campeão mexicano. Antes do confronto no meio da semana, o lateral-direito destacou sua enorme ambição e mandou um recado confiante para Messi e seus companheiros do Miami.
Em entrevista ao Record, Mozo enfatizou seu desejo de conquistar um título continental. "Meu principal objetivo é ser campeão da Campeones Cup. Vamos jogar contra o Inter Miami. Acho que é o primeiro título internacional, mais um para este grande clube", explicou.
O defensor também falou sobre sua rápida decisão de se juntar ao Cruz Azul e suas ambições mais amplas para a atual temporada. "Eu não precisei analisar nada. Me disseram: ‘Cruz Azul poderia estar na mesa’ e eu honestamente disse: ‘Façam acontecer’", revelou Mozo. "Foi isso que eu pedi, pedi a Deus, ao universo para estar aqui e agora estamos aqui. Não acho que seja por acaso. Estou aqui por uma razão. Desde o momento em que vi meus companheiros, o presidente, estou pronto para dar tudo."
Uma busca pela supremacia regional
Para o Cruz Azul, a final de quarta-feira representa uma oportunidade de coroar um ano espetacular sob o comando de Huiqui. O elenco está desesperado para validar seu recente triunfo no Clausura 2026 da Liga MX, provando seu valor contra aquele que é, sem dúvida, um dos elencos com mais recursos da história da MLS.
Além do desafio imediato na Flórida, há uma clara vontade dentro do grupo de estabelecer uma dinastia duradoura. Mozo não escondeu os principais objetivos domésticos do elenco, junto com suas ambições continentais, ao revelar sua expectativa de garantir um título seguido da liga, que espera comemorar "com todos os meus companheiros de equipe em dezembro".
- AFP
Em jogo, o direito de se gabar
O foco imediato de ambos os clubes segue totalmente voltado para o confronto decisivo de quarta-feira, em que o vencedor leva tudo. Para o Inter Miami, conquistar a Campeones Cup em casa pode servir como o catalisador perfeito para interromper sua recente queda de rendimento e recolocar um impulso vital em sua campanha.
Por outro lado, uma vitória do Cruz Azul não só garantiria o direito de se gabar no continente, como também reforçaria ainda mais seu status como principal força do México. Superar um time com nomes como Messi e Suarez serviria como um enorme impulso psicológico enquanto os comandados de Huiqui se preparam para iniciar a defesa do título no Apertura da Liga MX.
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