A Campeones Cup de 2026 verá o campeão da Liga MX, o Cruz Azul, viajar para a Flórida nesta quarta-feira para enfrentar seu equivalente da Major League Soccer, o Inter Miami, no Nu Stadium. O duelo anual tradicionalmente coloca frente a frente os atuais campeões das duas principais divisões da América do Norte, com o representante da MLS garantindo a vantagem de jogar em casa.

Historicamente, os clubes mexicanos têm uma ligeira vantagem nesta competição, tendo erguido o troféu em quatro ocasiões, contra três triunfos dos times americanos. O Cruz Azul buscará ampliar esse domínio regional quando enfrentar um time do Inter Miami que atualmente vive uma frustrante queda de rendimento no cenário doméstico.

Apesar das dificuldades recentes, os mandantes contam com uma base formidável formada por Lionel Messi, Luis Suarez, Rodrigo De Paul e Casemiro. No entanto, terão pela frente um confiante Cruz Azul, em alta após uma emocionante vitória por 4 a 3 no Clasica Joven sobre o rival Club America no fim de semana passado.



