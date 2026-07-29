O clube londrino precisa reforçar sua linha defensiva diante da provável saída tanto de Cristian Romero — cujo nome foi associado a uma transferência para Barcelona e Inter de Milão — quanto de Djed Spence.

A diretoria do Tottenham avalia Koundé de forma positiva, por considerá-lo um defensor versátil, capaz de atuar no miolo da defesa ou na posição de lateral, e por isso estuda apresentar uma primeira proposta no valor de 65 milhões de euros nos próximos dias, segundo o que noticiou o jornal Sport a partir do site Caught Offside.

O Tottenham não foi o único clube a se informar sobre a situação do jogador de 27 anos, que chegou ao Barcelona vindo do Sevilla por 55 milhões de euros em 2022. O Bayern de Munique também demonstrou interesse em contratar o defensor francês, mas o clube alemão não pode, na melhor das hipóteses, pagar mais do que 40 milhões de euros, quantia considerada insuficiente pela diretoria do Barcelona.

Liverpool e Chelsea, que já havia acompanhado Koundé quando ele era jogador do Sevilla, também seguem monitorando sua situação, mas nenhum dos dois apresentou qualquer proposta oficial até o momento.

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