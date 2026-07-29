Mais de um clube europeu busca aproveitar a abertura do Barcelona para vender alguns de seus jogadores durante a janela de transferências de verão, num momento em que começaram as movimentações sérias para contratar um dos principais elementos da equipe, em meio à disposição do clube catalão de ouvir as propostas que atendam às suas exigências financeiras.
O futuro de Jules Koundé segue longe de ser definido. O Barcelona colocou o lateral francês na lista de jogadores negociáveis, mas não pretende abrir mão dele por menos de 60 milhões de euros.
Nas últimas semanas, Bayern de Munique, Chelsea e Liverpool bateram à porta do clube catalão para se informar sobre a situação do jogador, mas o clube mais interessado em contratá-lo é o Tottenham.