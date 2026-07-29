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Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

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Estrela do Barcelona diante de uma decisão crucial: clube inglês atende a todas as condições

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J. Kounde
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A bola está no campo do jogador do Blaugrana

Mais de um clube europeu busca aproveitar a abertura do Barcelona para vender alguns de seus jogadores durante a janela de transferências de verão, num momento em que começaram as movimentações sérias para contratar um dos principais elementos da equipe, em meio à disposição do clube catalão de ouvir as propostas que atendam às suas exigências financeiras.

O futuro de Jules Koundé segue longe de ser definido. O Barcelona colocou o lateral francês na lista de jogadores negociáveis, mas não pretende abrir mão dele por menos de 60 milhões de euros.

Nas últimas semanas, Bayern de Munique, Chelsea e Liverpool bateram à porta do clube catalão para se informar sobre a situação do jogador, mas o clube mais interessado em contratá-lo é o Tottenham.

  • Tottenham lidera a corrida

    O clube londrino precisa reforçar sua linha defensiva diante da provável saída tanto de Cristian Romero — cujo nome foi associado a uma transferência para Barcelona e Inter de Milão — quanto de Djed Spence.

    A diretoria do Tottenham avalia Koundé de forma positiva, por considerá-lo um defensor versátil, capaz de atuar no miolo da defesa ou na posição de lateral, e por isso estuda apresentar uma primeira proposta no valor de 65 milhões de euros nos próximos dias, segundo o que noticiou o jornal Sport a partir do site Caught Offside.

    O Tottenham não foi o único clube a se informar sobre a situação do jogador de 27 anos, que chegou ao Barcelona vindo do Sevilla por 55 milhões de euros em 2022. O Bayern de Munique também demonstrou interesse em contratar o defensor francês, mas o clube alemão não pode, na melhor das hipóteses, pagar mais do que 40 milhões de euros, quantia considerada insuficiente pela diretoria do Barcelona.

    Liverpool e Chelsea, que já havia acompanhado Koundé quando ele era jogador do Sevilla, também seguem monitorando sua situação, mas nenhum dos dois apresentou qualquer proposta oficial até o momento.

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  • Alternativas disponíveis: a bola está com Koundé

    O Barcelona ouvirá as propostas apresentadas pelo defensor versátil, depois que seu valor de mercado subiu na sequência do bom nível que apresentou com a seleção da França na Copa do Mundo.

    O clube catalão considera que essa posição está bem coberta, com a presença de Eric García e Xavi Espart, além de João Cancelo, cujo futuro parece que será no Barcelona.

    A saída de Koundé também permitirá ao clube reforçar outras posições, como a zaga ou o ataque.

    Mesmo assim, o Barcelona não vai abrir mão de um dos elementos importantes para o técnico Hansi Flick por um valor inferior ao que estabeleceu, fixado em 60 milhões de euros. A proposta do Tottenham está de acordo com as exigências do clube catalão, mas a palavra final será do próprio jogador, que se sente muito à vontade no Barcelona e renovou seu contrato no verão passado até 2030.

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