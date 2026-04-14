Estreante e sensação: Fluminense encara o melhor time do Campeonato Argentino na Libertadores

O Fluminense terá pela frente nesta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, um adversário que foge completamente do roteiro habitual da Libertadores. O Independiente Rivadavia, de Mendoza, vive sua primeira participação no torneio continental e já chega cercado de atenção como uma das grandes surpresas da temporada sul-americana.

O clube argentino não apenas estreia na competição como também atravessa o melhor momento de sua história, sustentado por conquistas recentes e uma ascensão meteórica no futebol nacional. A equipe chegou à Libertadores após conquistar a Copa Argentina de 2025, seu primeiro grande título oficial, e consolidou vaga direta na fase de grupos.