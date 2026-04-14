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Independiente RivadaviaDivulgação/Independiente Rivadavia
Gabriel Marin

Estreante e sensação: Fluminense encara o melhor time do Campeonato Argentino na Libertadores

Fluminense x Independiente Rivadavia
Fluminense
Independiente Rivadavia
Copa Libertadores

Líder do futebol argentino e estreante em grande fase, o Independiente Rivadavia chega ao Maracanã embalado por título nacional e campanha surpreendente

O Fluminense terá pela frente nesta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, um adversário que foge completamente do roteiro habitual da Libertadores. O Independiente Rivadavia, de Mendoza, vive sua primeira participação no torneio continental e já chega cercado de atenção como uma das grandes surpresas da temporada sul-americana.

O clube argentino não apenas estreia na competição como também atravessa o melhor momento de sua história, sustentado por conquistas recentes e uma ascensão meteórica no futebol nacional. A equipe chegou à Libertadores após conquistar a Copa Argentina de 2025, seu primeiro grande título oficial, e consolidou vaga direta na fase de grupos.

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  • Independiente RivadaviaDivulgação/Independiente Rivadavia

    Ascensão meteórica: de recém-chegado à elite à liderança nacional

    Fundado em 24 de janeiro de 1913, o Independiente Rivadavia só voltou à elite do futebol argentino em 2023 e rapidamente rompeu a barreira do "coadjuvante".

    Em 2026, o clube lidera o Grupo B do Torneo Apertura argentino com 29 pontos, superando gigantes tradicionais do país, como River Plate e Racing. A campanha sólida inclui nove vitórias, dois empates e apenas duas derrotas, além de uma defesa consistente e o melhor ataque da competição, com 23 gols marcados.

    Esse desempenho transformou o time de Mendoza na principal sensação do futebol local, sendo tratado internamente como um projeto que mistura organização tática e eficiência competitiva.

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  • Independiente RivadaviaDivulgação/Independiente Rivadavia

    Campanha sólida e vitória sobre grandes do futebol argentino

    A força do Independiente Rivadavia não se limita à tabela. O time já mostrou competitividade contra adversários de peso no cenário nacional, incluindo atuações consistentes diante de clubes tradicionais da Argentina.

    No último sábado (11), a equipe venceu o Argentinos Juniors por 3 a 1, resultado que reforçou o bom momento do elenco mesmo com rotações planejadas pelo técnico Alfredo Berti.

    Além disso, a conquista da Copa Argentina em 2025, superando o próprio Argentinos Juniors na final, consolidou o salto de confiança do clube. Um marco histórico para uma instituição que até pouco tempo lutava por espaço na elite.

    Ainda neste ano de 2026, a equipe já soma vitórias contra Rosário Central e Independiente, além de empates frente à Racing e River Plate.

  • Independiente RivadaviaDivulgação/Independiente Rivadavia

    Estreia na Libertadores com vitória e na liderança do grupo

    A estreia na Libertadores também confirmou o embalo. O time argentino venceu o Bolívar por 1 a 0, resultado que o colocou na liderança do Grupo C logo na primeira rodada.

    O desempenho reforçou a imagem de uma equipe que não está apenas "participando", mas sim competindo em alto nível desde o início da competição continental.

    Com isso, o duelo no Maracanã contra o Fluminense passa a valer mais do que três pontos. Mesmo estando ainda na segunda rodada, o confronto pode definir a liderança do grupo e consolidar o status de surpresa do torneio.

  • Sebastian VillaDivulgação/Independiente Rivadavia

    Estilo de jogo e principais armas argentinas

    O Independiente Rivadavia de Alfredo Berti aposta em um modelo pragmático, de forte organização defensiva e transições rápidas.

    Entre os destaques individuais, aparecem nomes como Sebastián Villa, Alex Arce e José Florentín, ambos peças fundamentais no esquema de jogo e referências técnicas.

    O time também se destaca pela compactação e pela capacidade de competir fisicamente fora de casa, um fator que será testado em um dos estádios mais famosos do mundo.

  • Fluminense v Atletico Mineiro - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Fluminense tenta impor experiência continental no Maracanã

    Do outro lado, o Fluminense chega após empatar com o Deportivo La Guaira, fora de casa, por 0 a 0, na primeira rodada e sabe que não pode desperdiçar pontos em casa.

    A equipe carioca aposta no peso do Maracanã e em sua experiência recente em competições continentais para controlar o jogo e neutralizar o momento de confiança do adversário argentino.

    O desafio, porém, é claro: enfrentar um time estreante, mas extremamente organizado, confiante e com resultados expressivos recentes.

    O confronto coloca frente a frente dois projetos diferentes. Com a liderança do grupo em jogo e dois estilos contrastantes em campo, o duelo no Maracanã promete ser um dos mais intrigantes desta rodada da Libertadores e um possível teste real da força do novo fenômeno argentino.

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