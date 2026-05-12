Getty Images Sport
Traduzido por
"Estou no lugar certo" - Hansi Flick confirma que assinará a renovação de contrato com o Barcelona
Técnico do Barcelona confirma compromisso de longo prazo
Flick confirmou que renovará seu contrato com o Barcelona até 2028, após a conquista do título do campeonato pelo clube. O anúncio foi feito logo após o Barça garantir o título com uma vitória por 2 a 0 sobre o Real Madrid. A renovação é uma recompensa a Flick por duas temporadas de sucesso na Catalunha, onde o ex-técnico do Bayern de Munique comandou uma campanha sólida que rendeu títulos nacionais e restaurou a estabilidade no clube.
- Getty Images Sport
Flick explica sua decisão e expõe suas ambições
Ao falar sobre o novo contrato, Flick admitiu que a situação se desenrolou rapidamente, mas disse estar grato pela confiança do clube.
“Isso já foi anunciado? Desculpem-me, mas tenho tido muitas coisas na cabeça”, disse ele aos repórteres. “Estou muito grato ao clube pela oportunidade de treinar até 2028. O clube tem o direito de rescindir o contrato, e eu também.”
“Discutiremos esse ano opcional mais tarde. Nos últimos dias, ficou claro para mim que estou no lugar certo. Agora é hora de continuar vencendo e tentar novamente conquistar a Liga dos Campeões. Estou muito grato ao clube pela confiança.”
Em busca da marca dos 100 pontos
Apesar de já ter garantido o título com uma vantagem de 14 pontos, Flick não está disposto a deixar sua equipe relaxar nas três últimas partidas da temporada. Antes da viagem para enfrentar o Alavés, o técnico deixou claro que quebrar recordes continua sendo uma prioridade para os blaugranas.
“O objetivo agora é chegar aos 100 pontos, e para isso temos que vencer as três partidas restantes e jogar bem”, disse ele.
Líderes no vestiário e lutas contra as lesões
Ao refletir sobre uma temporada marcada tanto por sucessos quanto por adversidades, Flick também elogiou as qualidades de liderança de seus jogadores. Ele destacou especificamente o impacto de Gavi e Pedri na elevação do nível da equipe.
Flick explicou: “Temos diferentes tipos de líderes. Há o Gavi, que, desde que voltou aos treinos, elevou o nível das nossas sessões; ele é o coração da equipe. Há o Pedri, um líder com a bola. O Eric [Garcia] também é. E os capitães, como o Frenkie [de Jong], o Ronald [Araujo], o Raphinha”, observou o técnico.
Sobre os jogadores lesionados, ele disse: “A primeira coisa que temos que fazer é deixar as pessoas felizes. E tenho orgulho disso, e disse isso aos jogadores porque tem sido uma temporada difícil devido às lesões. Houve jogadores importantes que não estiveram disponíveis em alguns momentos, como Lamine [Yamal], Pedri, Raphinha, Frenkie. E é incrível a temporada que tivemos e como melhoramos nos últimos dois meses no ataque e na defesa. Sofremos o menor número de gols, e ninguém esperava por isso.”