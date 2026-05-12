"Estou no lugar certo" - Hansi Flick confirma que assinará a renovação de contrato com o Barcelona

Ao falar sobre o novo contrato, Flick admitiu que a situação se desenrolou rapidamente, mas disse estar grato pela confiança do clube.

“Isso já foi anunciado? Desculpem-me, mas tenho tido muitas coisas na cabeça”, disse ele aos repórteres. “Estou muito grato ao clube pela oportunidade de treinar até 2028. O clube tem o direito de rescindir o contrato, e eu também.”

“Discutiremos esse ano opcional mais tarde. Nos últimos dias, ficou claro para mim que estou no lugar certo. Agora é hora de continuar vencendo e tentar novamente conquistar a Liga dos Campeões. Estou muito grato ao clube pela confiança.”