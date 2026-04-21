"Estou muito preocupado" - Lamine Yamal, estrela do Barcelona, recebe forte aviso de que "isso não é normal" do vencedor da Bola de Ouro

Em entrevista ao ASem Madri, na qualidade de membro da Academia Laureus, o holandês de 63 anos admitiu sua admiração pelo talento de Yamal, mas questionou sua participação constante em partidas de alto risco. Ele destacou o precedente estabelecido por outros jogadores formados na La Masia que sofreram reveses significativos após serem lançados prematuramente em calendários exaustivos ainda muito jovens.

Expressando seus receios em relação à resistência física do adolescente, Gullit disse: “Não é normal. O problema é que o time depende muito dele. E ele é um jogador muito jovem. Estou realmente preocupado que ele se machuque, porque o utilizam o tempo todo. E dizem: ‘Sim, mas ele é jovem.’ Mas você viu isso com o Pedri, com o Gavi. Eles têm que jogar uma Copa do Mundo. Então você vai jogar uma Copa do Mundo com os jovens e acaba se machucando. E se recuperar de uma lesão é difícil. Então espero que isso não aconteça de novo. Por isso, adoro o que ele faz.”