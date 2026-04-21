Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP
Adhe Makayasa

Traduzido por

"Estou muito preocupado" - Lamine Yamal, estrela do Barcelona, recebe forte aviso de que "isso não é normal" do vencedor da Bola de Ouro

L. Yamal
Barcelona
R. Gullit
La Liga
Espanha

A lenda holandesa Ruud Gullit fez uma severa advertência ao Barcelona e à Espanha sobre as exigências físicas impostas ao jovem prodígio Lamine Yamal. O vencedor da Bola de Ouro expressou sua profunda preocupação com o fato de o jogador de 18 anos estar sendo sobrecarregado tanto no clube quanto na seleção.

  • Lenda teme pelo jovem prodígio

    Gullit argumentou que o desempenho extraordinário de Yamal, com apenas 18 anos, tornou-se perigosamente comum no mundo do futebol. O jogador da seleção espanhola já disputou 44 partidas em todas as competições nesta temporada, contribuindo com impressionantes 23 gols e 18 assistências para o gigante catalão. No entanto, Gullit sugeriu que a forte dependência tática do Barcelona em relação a um jogador tão jovem poderia levar ao esgotamento físico ou a uma lesão que comprometesse sua carreira.

    • Publicidade
  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Carga de trabalho classificada como "anormal"

    Em entrevista ao ASem Madri, na qualidade de membro da Academia Laureus, o holandês de 63 anos admitiu sua admiração pelo talento de Yamal, mas questionou sua participação constante em partidas de alto risco. Ele destacou o precedente estabelecido por outros jogadores formados na La Masia que sofreram reveses significativos após serem lançados prematuramente em calendários exaustivos ainda muito jovens.

    Expressando seus receios em relação à resistência física do adolescente, Gullit disse: “Não é normal. O problema é que o time depende muito dele. E ele é um jogador muito jovem. Estou realmente preocupado que ele se machuque, porque o utilizam o tempo todo. E dizem: ‘Sim, mas ele é jovem.’ Mas você viu isso com o Pedri, com o Gavi. Eles têm que jogar uma Copa do Mundo. Então você vai jogar uma Copa do Mundo com os jovens e acaba se machucando. E se recuperar de uma lesão é difícil. Então espero que isso não aconteça de novo. Por isso, adoro o que ele faz.”

  • Lições do passado

    O ícone holandês apontou os percursos de recuperação contrastantes de Pedri e Gavi como um alerta para a diretoria do Barcelona no que diz respeito à gestão de jovens de elite. Enquanto Pedri conseguiu manter seus níveis de desempenho apesar de problemas musculares recorrentes, o progresso de Gavi foi significativamente prejudicado por uma grave lesão no joelho. Gullit instou o clube a ser mais criterioso com seus jovens talentos, para garantir que sua aptidão física a longo prazo não seja sacrificada em prol de resultados imediatos ou do sucesso em torneios.

  • Winners Walk - Laureus World Sports Awards Madrid 2026Getty Images Sport

    O cenário mundial volta a chamar

    Yamal consolidou seu prestígio mundial ao conquistar o prêmio Laureus de Jovem Atleta do Ano de 2026, graças às suas imensas contribuições ao clube e à seleção. Com apenas sete partidas pelo Campeonato Espanhol restantes para o Barça nesta temporada, espera-se que o atacante seja uma figura-chave na seleção espanhola de Luis de la Fuente na próxima Copa do Mundo.

La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Celta de Vigo crest
Celta de Vigo
CEL