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"Estou muito preocupado" - Lamine Yamal, estrela do Barcelona, recebe forte aviso de que "isso não é normal" do vencedor da Bola de Ouro
Lenda teme pelo jovem prodígio
Gullit argumentou que o desempenho extraordinário de Yamal, com apenas 18 anos, tornou-se perigosamente comum no mundo do futebol. O jogador da seleção espanhola já disputou 44 partidas em todas as competições nesta temporada, contribuindo com impressionantes 23 gols e 18 assistências para o gigante catalão. No entanto, Gullit sugeriu que a forte dependência tática do Barcelona em relação a um jogador tão jovem poderia levar ao esgotamento físico ou a uma lesão que comprometesse sua carreira.
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Carga de trabalho classificada como "anormal"
Em entrevista ao ASem Madri, na qualidade de membro da Academia Laureus, o holandês de 63 anos admitiu sua admiração pelo talento de Yamal, mas questionou sua participação constante em partidas de alto risco. Ele destacou o precedente estabelecido por outros jogadores formados na La Masia que sofreram reveses significativos após serem lançados prematuramente em calendários exaustivos ainda muito jovens.
Expressando seus receios em relação à resistência física do adolescente, Gullit disse: “Não é normal. O problema é que o time depende muito dele. E ele é um jogador muito jovem. Estou realmente preocupado que ele se machuque, porque o utilizam o tempo todo. E dizem: ‘Sim, mas ele é jovem.’ Mas você viu isso com o Pedri, com o Gavi. Eles têm que jogar uma Copa do Mundo. Então você vai jogar uma Copa do Mundo com os jovens e acaba se machucando. E se recuperar de uma lesão é difícil. Então espero que isso não aconteça de novo. Por isso, adoro o que ele faz.”
Lições do passado
O ícone holandês apontou os percursos de recuperação contrastantes de Pedri e Gavi como um alerta para a diretoria do Barcelona no que diz respeito à gestão de jovens de elite. Enquanto Pedri conseguiu manter seus níveis de desempenho apesar de problemas musculares recorrentes, o progresso de Gavi foi significativamente prejudicado por uma grave lesão no joelho. Gullit instou o clube a ser mais criterioso com seus jovens talentos, para garantir que sua aptidão física a longo prazo não seja sacrificada em prol de resultados imediatos ou do sucesso em torneios.
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O cenário mundial volta a chamar
Yamal consolidou seu prestígio mundial ao conquistar o prêmio Laureus de Jovem Atleta do Ano de 2026, graças às suas imensas contribuições ao clube e à seleção. Com apenas sete partidas pelo Campeonato Espanhol restantes para o Barça nesta temporada, espera-se que o atacante seja uma figura-chave na seleção espanhola de Luis de la Fuente na próxima Copa do Mundo.