Jürgen Klopp quer se tornar técnico da seleção alemã após a renúncia de Julian Nagelsmann. “O momento ainda não é perfeito. Mesmo assim, está melhor do que nunca. Já recarreguei as energias. Então, estou pronto”, disse o candidato preferido da Federação Alemã de Futebol (DFB) na noite de sexta-feira, no MagentaTV.
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"Estou mais do que revigorado!" Jürgen Klopp quer ser técnico da seleção alemã - mas há dois grandes problemas
A DFB já confirmou, após a saída de Nagelsmann, que entrou em contato com Klopp (59). O técnico que levou o Borussia Dortmund e o FC Liverpool ao título ainda está vinculado à Red Bull como “Head of Global Soccer”.
“Tenho um contrato em vigor com a Red Bull. Gosto de cumprir meus contratos. Mas estou interessado em conversas. Serão conversas intensas. Os problemas que temos atualmente não estão ligados à figura de Julian Nagelsmann”, disse Klopp: “Também preciso conversar com meu chefe, Oliver Mintzlaff. Ele se preocupa muito com o futebol alemão. A Red Bull precisa sair dessa situação de forma limpa. Não é tão fácil sair dessa.”
- Getty Images
Jürgen Klopp como técnico da seleção alemã? Há duas grandes preocupações
Deacordo com o jornal *Bild*, não existe uma suposta “cláusula de saída” no contrato de Klopp, como havia sido noticiado recentemente pela *Sky*. Segundo o jornal, o valor poderia chegar a uma quantia na casa dos milhões de um dígito, que seria paga pela DFB à Red Bull. Um fato inédito na história do futebol alemão, já que a DFB nunca havia pago uma indenização pela saída de um técnico da seleção nacional.
No entanto, o que preocupa ainda mais Lothar Matthäus são as expectativas salariais de Klopp. O jogador com mais partidas pela seleção alemã tem certeza de que Klopp não se contentará com o salário de seu antecessor, Nagelsmann.
Nagelsmann havia assinado um salário de sete milhões de euros por ano ao renovar seu contrato até 2028; Klopp supostamente ganha entre oito e 15 milhões de euros na Red Bull. No Liverpool, ele recebia 18 milhões por ano.
“O salário dele não será o de Nagelsmann, disso tenho certeza. Já conversei com algumas pessoas sobre isso”, disse Matthäus ao jornal *Bild*: “Klopp não irá para a DFB pelo salário anual que recebe na RB”, afirmou Matthäus: “Não há como se falar em um salário anual na casa dos milhões de um só dígito.”
Segundo Klopp, o futebol alemão está “em um momento decisivo”: “Precisamos mudar coisas de forma radical agora. Se no final serei eu ou quem quer que seja, isso não muda o fato de que as mudanças são necessárias.”
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