De acordo com o jornal *Bild*, não existe uma suposta “cláusula de saída” no contrato de Klopp, como havia sido noticiado recentemente pela *Sky*. Segundo o jornal, o valor poderia chegar a uma quantia na casa dos milhões de um dígito, que seria paga pela DFB à Red Bull. Um fato inédito na história do futebol alemão, já que a DFB nunca havia pago uma indenização pela saída de um técnico da seleção nacional.

No entanto, o que preocupa ainda mais Lothar Matthäus são as expectativas salariais de Klopp. O jogador com mais partidas pela seleção alemã tem certeza de que Klopp não se contentará com o salário de seu antecessor, Nagelsmann.

Nagelsmann havia assinado um salário de sete milhões de euros por ano ao renovar seu contrato até 2028; Klopp supostamente ganha entre oito e 15 milhões de euros na Red Bull. No Liverpool, ele recebia 18 milhões por ano.

“O salário dele não será o de Nagelsmann, disso tenho certeza. Já conversei com algumas pessoas sobre isso”, disse Matthäus ao jornal *Bild*: “Klopp não irá para a DFB pelo salário anual que recebe na RB”, afirmou Matthäus: “Não há como se falar em um salário anual na casa dos milhões de um só dígito.”

Segundo Klopp, o futebol alemão está “em um momento decisivo”: “Precisamos mudar coisas de forma radical agora. Se no final serei eu ou quem quer que seja, isso não muda o fato de que as mudanças são necessárias.”