Mikel Merino se mostrou o grande diferencial da Espanha, saindo do banco no intervalo para marcar dois golaços no segundo tempo na vitória por 2 a 1 sobre a Croácia. Colocado em campo pelo técnico Luis de la Fuente no lugar de Alex Baena, o meio-campista do Arsenal transformou completamente a dinâmica ofensiva da Espanha no Stadion Poljud.

Merino marcou o gol de empate aos 61 minutos antes de acertar um voleio primoroso aos 88 para completar a virada.

A vitória ampliou a notável sequência invicta da Espanha para 43 partidas e garantiu a vaga nas quartas de final da Liga das Nações.