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Alvino Hanafi
Traduzido por

'Este time nunca desiste!' - Mikel Merino reage após double tardio manter sequência da Espanha viva

Espanha
M. Merino
Croácia x Espanha
Croácia
Liga das Nações A

Mikel Merino saiu do banco para marcar duas vezes, e a Espanha virou para derrotar a Croácia por 2 a 1 em Split. O meio-campista do Arsenal reagiu à atuação decisiva que colocou a atual campeã mundial nas quartas de final da Liga das Nações.

  • Super-reserva inspira virada dramática em Split

    Mikel Merino se mostrou o grande diferencial da Espanha, saindo do banco no intervalo para marcar dois golaços no segundo tempo na vitória por 2 a 1 sobre a Croácia. Colocado em campo pelo técnico Luis de la Fuente no lugar de Alex Baena, o meio-campista do Arsenal transformou completamente a dinâmica ofensiva da Espanha no Stadion Poljud.

    Merino marcou o gol de empate aos 61 minutos antes de acertar um voleio primoroso aos 88 para completar a virada.

    A vitória ampliou a notável sequência invicta da Espanha para 43 partidas e garantiu a vaga nas quartas de final da Liga das Nações.

  • imago-sport-1084218078.jpgSebastian Frej

    Merino reflete sobre a atmosfera hostil e a resiliência

    Falando após sua atuação decisiva para a vitória, Merino reconheceu o teste intenso imposto pela equipe da casa diante de 32 mil apaixonados torcedores croatas. "Foi um jogo muito duro em um estádio muito difícil, com uma atmosfera inacreditável", afirmou Merino.

    "Sabíamos que vir aqui seria difícil e, obviamente, com eles marcando o primeiro gol e os torcedores realmente apoiando muito, foi complicado."

    "Mas esta equipe nunca desiste, luta até o fim e, felizmente para nós, conseguimos a vitória."

  • Meio-campista saboreia recompensa pessoal pelo trabalho duro

    Merino enfatizou que sua contribuição decisiva em gols foi a culminação de um esforço incansável nos bastidores. "Marcar gols importantes significa muito para mim. É uma grande recompensa por muito trabalho", explicou o espanhol.

    "Às vezes, esses momentos em que você trabalha duro não vêm com uma recompensa, e para mim agora ela está vindo na forma de gols."

    "Estou muito feliz não só pelos gols, mas também pela ajuda que estou trazendo para a equipe."

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  • imago-sport-1084216267.jpgSebastian Frej

    Campeões mundiais miram vaga nas quartas de final

    O heroísmo de Merino no segundo tempo garantiu que a Espanha mantivesse sua campanha perfeita na liderança do Grupo A3. Depois de superar a primeira desvantagem durante uma partida desde junho de 2024, a equipe de de la Fuente agora pode olhar para as fases eliminatórias.

    A Espanha encerrará sua campanha na fase de grupos em dezembro, contra a República Tcheca.

    Merino tentará manter sua forma explosiva tanto pelo clube quanto pela seleção.