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Está de volta: Mourinho tira a máscara e declara guerra à arbitragem

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Espanha

Mourinho abre nova frente no Real Madrid: a arbitragem na linha de tiro

José Mourinho, treinador do Real Madrid, abandonou sua postura tranquila para entrar em um confronto aberto com o comitê técnico de arbitragem, após as polêmicas decisões arbitrais sofridas por sua equipe em La Liga.

O jornal Sport afirmou, em reportagem, que a era das declarações tranquilas nas aparições de Mourinho diante da imprensa chegou ao fim.

O treinador português confirmou, nas últimas semanas, sua grande mudança de posicionamento, deixando claro que a imagem que apresentou ao assumir o cargo em sua segunda passagem não era mais do que uma aparência externa.

Depois de se tornar o porta-voz do clube, o treinador do Real Madrid declarou guerra ao sistema de arbitragem e acendeu o pavio do confronto durante suas últimas coletivas de imprensa.

No fim de agosto, o treinador português disse: "Há anos me tornei mais calmo e mais capaz de controlar minhas emoções. Aprendi a lidar com situações difíceis ou com a frustração, e sei que essas coisas vão acontecer".

Essa frase pareceu um anúncio da mudança ocorrida na personalidade de Mourinho desde sua primeira passagem pelo Real Madrid.

  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Mourinho não demorou para mostrar as garras

    Mas, com o surgimento das primeiras situações frustrantes, Mourinho não demorou a mostrar os dentes, com atitudes que trouxeram de volta à memória a imagem do treinador severo que assumiu o comando do time merengue 13 anos antes.

    O clássico contra o Atlético de Madrid foi o ponto de virada. Naquele dia, Mourinho apareceu na entrevista coletiva após a partida com duas imagens impressas em papel dos dois lances polêmicos. A cena se espalhou pelo mundo e confirmou o retorno do Mourinho que todos conhecem.

    Em um ataque duro, o treinador português disse: "Poderíamos ter nos poupado do trabalho de fazer a entrevista coletiva, porque a história da partida está aqui", apontando para duas imagens impressas em papel das entradas de Cuti Romero e Kang-in Lee.

    E acrescentou: "São dois cartões vermelhos claros. É natural que o beneficiado com isso seja a torcida do Atlético, mas a comissão responsável pela designação dos árbitros também deve estar feliz, porque tudo o que aconteceu foi muito estranho".

    E prosseguiu: "Um árbitro de 41 anos que nunca recebeu o quadro internacional, e o motivo não pode ser o fato de ele ser um árbitro excelente. O pobre homem veio para cá e não conseguiu aguentar a pressão. É um pobre árbitro que só apitou partidas pequenas; quanto ao senhor responsável pela tecnologia do árbitro assistente de vídeo, ele tem um histórico extenso. Parabéns à comissão técnica de arbitragem", concluiu Mourinho, encerrando seu ataque violento, que gerou enorme repercussão.

    Ao final de suas declarações, Mourinho disse: "Eu achava que iria encontrar um campeonato diferente daquele que deixei. Mas me disseram que ele não mudou, e me explicaram as razões pelas quais não é diferente. Pois bem, vamos ao confronto e vamos lutar". Essa frase funcionou como um prenúncio do que viria depois.

  • FBL-EUR-C1-ROMA-REAL MADRIDAFP

    Mourinho segue em rota de colisão com a arbitragem

    E desde então, o treinador português manteve sua postura de confronto com o sistema de arbitragem. Ele se recusou a comparecer à entrevista coletiva após a partida contra o Villarreal, em protesto pela expulsão de Vinícius, e depois explodiu de raiva ao tomar conhecimento da punição imposta ao jogador brasileiro, não hesitando em dizer tudo o que pensava diante dos meios de comunicação.

    Falando sobre o episódio, Mourinho disse: "Vocês acham normal que um jogador de um time espanhol, que se prepara para disputar uma partida importante também para o futebol espanhol, saiba apenas duas horas antes do início do jogo que foi punido com quatro partidas de suspensão? Eles não poderiam ter anunciado isso agora? Ou amanhã de manhã?".

    E prosseguiu: "Precisávamos pegar o ônibus, e praticamente ainda não havíamos chegado ao estádio quando soubemos da decisão. Existe uma expressão popular em português que diz que o gato está escondido, mas o rabo está à mostra. Acredito que o gato já não está mais escondido, pois há coisas que são feitas agora sem nenhum pudor. Vocês querem acabar com um jogador duas horas antes da partida?".

    E o treinador português afirmou com firmeza: "A torcida do Real Madrid não é burra, e vou fazer o máximo que puder para abrir os olhos das pessoas".

    E assim, Mourinho declarou guerra ao comitê técnico de arbitragem, fazendo com que as atenções se voltassem para esse conflito, em vez de se concentrarem nos problemas técnicos que afligem o time merengue.

    E seja isso parte de uma estratégia pensada ou não, o que parece claro é que o antigo Mourinho está de volta.

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