José Mourinho, treinador do Real Madrid, abandonou sua postura tranquila para entrar em um confronto aberto com o comitê técnico de arbitragem, após as polêmicas decisões arbitrais sofridas por sua equipe em La Liga.

O jornal Sport afirmou, em reportagem, que a era das declarações tranquilas nas aparições de Mourinho diante da imprensa chegou ao fim.

O treinador português confirmou, nas últimas semanas, sua grande mudança de posicionamento, deixando claro que a imagem que apresentou ao assumir o cargo em sua segunda passagem não era mais do que uma aparência externa.

Depois de se tornar o porta-voz do clube, o treinador do Real Madrid declarou guerra ao sistema de arbitragem e acendeu o pavio do confronto durante suas últimas coletivas de imprensa.

No fim de agosto, o treinador português disse: "Há anos me tornei mais calmo e mais capaz de controlar minhas emoções. Aprendi a lidar com situações difíceis ou com a frustração, e sei que essas coisas vão acontecer".

Essa frase pareceu um anúncio da mudança ocorrida na personalidade de Mourinho desde sua primeira passagem pelo Real Madrid.