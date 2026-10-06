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MIKEL MERINO SPAIN Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Espanha, virada de campeã: Croácia é derrotada por 2 a 1 em Split sob o signo de Merino

Espanha
M. Merino
Croácia x Espanha
Croácia
Liga das Nações A

Vitória de virada para os campeões do mundo

A Espanha não para, nem mesmo quando a noite parece tomar um rumo ruim. Em Split, a seleção espanhola sofre, sai atrás e faz um primeiro tempo abaixo das expectativas, mas no fim encontra mais uma vez a força para virar tudo. Termina 2 a 1 contra a Croácia: quarta vitória consecutiva na Nations League e aproveitamento de 100%, com 12 pontos, assim como Portugal.


Os donos da casa começam melhor, embalados depois do pesadíssimo 7 a 0 sofrido contra a Inglaterra. Aos 17 minutos, sai o gol croata: Unai Simón defende a primeira finalização de Stanišić, mas nada pode fazer no rebote de Perisic. A Espanha sente o golpe e volta a correr perigo, enquanto Yamal, que apareceu abaixo e depois foi substituído, e Baena não conseguem encontrar o espaço certo. No intervalo, 1 a 0 Croácia.

  • A virada chega no segundo tempo. A Espanha coloca Merino logo de cara, e ele muda a cara da partida. Aos 16 minutos, marca o gol de empate, aproveitando a assistência de Olmo e recolocando o confronto em equilíbrio. Depois, aos 44, o belo gol que completa a remontada: lançamento de Zubimendi, domínio perfeito de Merino e finalização impecável que engana Livakovic e vale o 2 a 1.


    No fim, não faltam tensões e lances: Perisic quase marca o empate, enquanto o próprio atacante croata é expulso por dupla advertência, com o segundo amarelo parecendo bastante severo.


    A Espanha segue em sua marcha triunfal: quatro vitórias em quatro jogos e 12 pontos na tabela, seguida pela Inglaterra, com 9, pela Croácia, com 3, e pela República Tcheca, com zero.


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