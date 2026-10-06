A Espanha não para, nem mesmo quando a noite parece tomar um rumo ruim. Em Split, a seleção espanhola sofre, sai atrás e faz um primeiro tempo abaixo das expectativas, mas no fim encontra mais uma vez a força para virar tudo. Termina 2 a 1 contra a Croácia: quarta vitória consecutiva na Nations League e aproveitamento de 100%, com 12 pontos, assim como Portugal.





Os donos da casa começam melhor, embalados depois do pesadíssimo 7 a 0 sofrido contra a Inglaterra. Aos 17 minutos, sai o gol croata: Unai Simón defende a primeira finalização de Stanišić, mas nada pode fazer no rebote de Perisic. A Espanha sente o golpe e volta a correr perigo, enquanto Yamal, que apareceu abaixo e depois foi substituído, e Baena não conseguem encontrar o espaço certo. No intervalo, 1 a 0 Croácia.