Pela segunda rodada da Nations League, a Espanha, campeã da Europa e do Mundo, bateu a Croácia por 4 a 1 em Sevilha, chegando à marca de 40 jogos consecutivos sem derrotas. Pela Fúria, marcaram Yamal (dois gols), Pubill e Nico Williams; para os croatas, Beljo fez o empate momentâneo. Principalmente no primeiro tempo, a Espanha foi irresistível e jogou, em alguns momentos, um futebol refinadíssimo. A etapa final foi mais equilibrada, mas as jogadas dos espanhóis aumentaram ainda mais a diferença. No fim da partida, Modric também entrou em campo, e sua entrada foi aplaudida de pé pelo público do Sánchez-Pizjuán.
Na primeira rodada do Grupo 3 da Liga A, a Espanha havia vencido a Inglaterra fora de casa por 3 a 2, enquanto a Croácia havia derrotado a República Tcheca por 2 a 1. Nesta noite, também às 20h45, foi disputado ainda República Tcheca x Inglaterra, com vitória inglesa por 2 a 0. A classificação, após duas rodadas, é: Espanha 6 pontos, Inglaterra e Croácia 3, República Tcheca 0.
ESPANHA 4 X 1 CROÁCIA
GOLS: 2' Yamal (E), 28' Beljo (C), 31' Pubill (E), 63' Yamal (E), 89' Nico Williams (E)