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Spain v Croatia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Espanha imparável: goleia a Croácia com dois gols de Yamal

Espanha x Croácia
Espanha
Croácia
Liga das Nações A

Segunda rodada da Nations League

Pela segunda rodada da Nations League, a Espanha, campeã da Europa e do Mundo, bateu a Croácia por 4 a 1 em Sevilha, chegando à marca de 40 jogos consecutivos sem derrotas. Pela Fúria, marcaram Yamal (dois gols), Pubill e Nico Williams; para os croatas, Beljo fez o empate momentâneo. Principalmente no primeiro tempo, a Espanha foi irresistível e jogou, em alguns momentos, um futebol refinadíssimo. A etapa final foi mais equilibrada, mas as jogadas dos espanhóis aumentaram ainda mais a diferença. No fim da partida, Modric também entrou em campo, e sua entrada foi aplaudida de pé pelo público do Sánchez-Pizjuán.


Na primeira rodada do Grupo 3 da Liga A, a Espanha havia vencido a Inglaterra fora de casa por 3 a 2, enquanto a Croácia havia derrotado a República Tcheca por 2 a 1. Nesta noite, também às 20h45, foi disputado ainda República Tcheca x Inglaterra, com vitória inglesa por 2 a 0. A classificação, após duas rodadas, é: Espanha 6 pontos, Inglaterra e Croácia 3, República Tcheca 0.


ESPANHA 4 X 1 CROÁCIA

GOLS: 2' Yamal (E), 28' Beljo (C), 31' Pubill (E), 63' Yamal (E), 89' Nico Williams (E)


  • OS GOLS

    89' - Drible de Nico Williams e depois finalização de direita que entra no segundo pau


    63' - Yamal, acionado por Pedri, chuta no primeiro pau e engana mais uma vez Livakovic, que não está isento de culpa


    31' - Reação da Espanha com Yamal pela direita, bola para a entrada de Pubill, que marca de cabeça


    28' - Mais uma vez pela esquerda sai o gol da Croácia: o cruzamento é de Perisic, a cabeçada certeira é de Beljo


    2' - Depois de uma jogada de Cucurella pela esquerda, concluída por Fermin Lopez, Yamal não perdoa diante de Livakovic. Espanha já está na frente

  • A ficha da partida

    ESPANHA-CROÁCIA 4-1

    GOLS: 2' Yamal (E), 28' Beljo (C), 31' Pubill (E), 63' Yamal (E), 89' Nico Williams (E)


    ESPANHA (4-2-3-1): Unai Simon; Pubill, Cubarsi, Huijsen, Cucurella; Zubimendi (72' Rodri), Fabian Ruiz (57' Pedri); Yamal (68' Munoz), Oyarzabal, Baena (68' Williams), Fermin Lopez (57' Merino). Téc. De La Fuente


    CROÁCIA (4-2-3-1): Livakovic; Smolcic, Pongracic (46' Vuskovic), Sutalo, Gvardiol; Misic, Kovacic (60' Mario Pasalic); Marco Pasalic, Sucic (81' Modric), Perisic (72' Ivanovic); Beljo (60' Budimir). Téc. Bilic


    EXPULSOS:

    AMARELOS: Pongracic (C), Sucic (C), Baena (E), Pasalic (C), Misic (C)



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