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Enzo Maresca é o homem "perfeito" para substituir Pep Guardiola no Manchester City, afirma Josko Gvardiol
Gvardiol apoia Maresca para alcançar o sucesso
Gvardiol fez uma grande defesa do novo técnico Maresca, descrevendo o italiano como o candidato ideal para preencher o vazio deixado por Guardiola. Maresca assumiu o comando neste verão, depois que Guardiola encerrou sua histórica passagem de uma década, e as primeiras impressões no campo de treinamento sugerem que o elenco está totalmente por trás da nomeação.
- Getty Images Sport
Nova era exige paciência no Etihad
Ao falar sobre a mudança no comando técnico e o impacto que Maresca tem causado, Gvardiol demonstrou total confiança no processo de tomada de decisão do clube. "O nível é muito alto e Enzo foi escolhido por um motivo como treinador", disse. "Acho que ele tem qualidade, tem algumas ideias novas e também precisamos ver o que vamos fazer [com] o estilo de [jogo], o futebol que vamos jogar e as táticas e tudo mais. Acho que ele é o cara perfeito, mas claro que isso leva tempo."
Apesar do clima positivo, o internacional croata foi realista sobre a dimensão da tarefa pela frente, reconhecendo que o elenco precisa se adaptar rapidamente a uma abordagem tática diferente. O City está trabalhando atualmente com um elenco desfalcado por causa das pausas pós-Copa do Mundo, mas as bases táticas estão sendo estabelecidas agora. Gvardiol destacou a responsabilidade que os jogadores sentem para garantir que o novo técnico comece com tudo quando a temporada competitiva começar.
"É algo totalmente novo, não é fácil trocar de treinador, então vamos precisar de tempo", acrescentou o defensor durante a entrevista. "É nosso trabalho ajudá-lo o máximo possível e também ouvir para tentar nos adaptar o mais rápido possível. Eu o conheci, conversamos um pouco sobre a minha lesão [e] também sobre como jogávamos, como eu jogava antes com Pep, e é isso, mais ou menos."
Maresca rejeita rótulo de "copia e cola"
Embora Maresca tenha trabalhado anteriormente como assistente de Guardiola durante a temporada 2022-23, em que conquistou a tríplice coroa, ele foi rápido em se distanciar da ideia de ser uma mera cópia de seu mentor. O treinador de 46 anos está determinado a implementar sua própria filosofia no Etihad Stadium, em vez de simplesmente manter o status quo.
"Pode haver alguns conceitos semelhantes, mas cada treinador é diferente", explicou Maresca em sua apresentação oficial. "Não acho que existam treinadores que possam copiar e colar outros treinadores; é difícil. Não vejo o futebol da mesma maneira, e é por isso que não acredito em copiar e colar."
- Getty Images Sport
Compromisso com o projeto de longo prazo
O apoio público de Gvardiol a Maresca tem peso significativo, já que ele recentemente comprometeu seus melhores anos ao clube. O defensor versátil, que se tornou um favorito da torcida por suas atuações, recentemente assinou um novo contrato de longo prazo com o Manchester City que o mantém no Etihad até 2031. Sua disposição para liderar a linha defensiva sob nova liderança oferece a estabilidade que a diretoria deseja enquanto se afasta da era Guardiola.
"Assim que soube que o City queria renovar meu contrato, senti na hora que era isso que eu queria", explicou Gvardiol ao falar sobre seu novo acordo. "Os torcedores do City foram inacreditáveis comigo desde o primeiro dia, e o clube oferece absolutamente tudo para os jogadores. É o melhor clube do mundo para se estar."
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