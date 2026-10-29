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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Entre o caos e a genialidade: o futebol redescobriu o valor de Mourinho?

J. Mourinho
Barcelona x Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
Racing Santander x Real Madrid
Racing Santander
Portugal
Espanha

Do apelido de "o tradutor" até derrubar o Barcelona: a história não contada sobre o "Special One"

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01 de nov. de 2026

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Os torcedores do Barcelona sempre usaram a palavra "Traductor", que significa "tradutor" em espanhol, para zombar de José Mourinho, técnico do Real Madrid, em referência ao início de sua carreira, quando trabalhou como tradutor da lenda Sir Bobby Robson.

Mas esse início não resume a trajetória do homem que mais tarde se tornou um dos técnicos mais destacados da história do futebol, depois de levar o Porto à glória europeia duas vezes e de conquistar êxitos notáveis na Inglaterra, na Itália e na Espanha. Mourinho não foi apenas um tradutor, mas um treinador que ficou conhecido pela dedicação, pela determinação e pela capacidade de ler as partidas e de lidar com as circunstâncias mais complexas delas.

E o último Clássico, decidido pelo Real Madrid diante do Barcelona pelo placar de 2 a 1, ofereceu um novo exemplo de suas capacidades táticas e reabriu o debate sobre sua filosofia de trabalho, que talvez nem sempre tenha recebido o reconhecimento que merece.

  • O plano de Mourinho: como ele desmontou o sistema de Flick?

    O Real Madrid entrou em campo com um esquema 4-4-2, diante da ausência do ponta Vinícius Júnior por suspensão. Federico Valverde ocupou a posição de lateral-direito, enquanto Bernardo Silva atuou ao lado de Aurélien Tchouaméni no meio-campo, e Arda Güler e Yan Diomande ficaram responsáveis pelas pontas, ao passo que Jude Bellingham jogou ao lado de Kylian Mbappé no ataque.

    E, como Mourinho costuma fazer nos grandes confrontos, incumbiu um de seus jogadores mais ativos da missão de marcar um elemento-chave do adversário. Desta vez, Bernardo Silva ficou encarregado de perseguir Pedri, em uma tarefa que não foi fácil, mas que limitou a influência do meio-campista espanhol.

    E o plano não parou na marcação a Pedri; o Real Madrid aproveitou a natureza da pressão alta imposta pelo Barcelona, além da tendência de seus jogadores de se aglomerarem ao redor da bola, trabalhando para atrair o adversário a amplas regiões do campo, antes de transferir a jogada rapidamente para os espaços deixados no lado oposto.

    Isso aconteceu por meio dos dribles individuais ou dos passes longos que transferem a bola de um lado para o outro, um mecanismo que ficou evidente ao deslocar a jogada do lado direito para o esquerdo, no momento em que Marc Cucurella se movimentou por trás de Lamine Yamal.

    Dessa forma, o Real Madrid aproveitou os espaços deixados pela linha avançada do Barcelona e conseguiu punir a abordagem ofensiva que caracteriza a equipe de Hansi Flick.

  • Quando Mourinho revelou seus segredos táticos

    Após a partida, Mourinho fugiu de seu costume de evitar entrar publicamente em detalhes táticos minuciosos e explicou parte da maneira como sua equipe confundiu a defesa do Barcelona, destacando que as movimentações profundas dos jogadores do meio-campo foram uma das coisas que mais dificultaram a tarefa do adversário.

    E talvez sua fala não tenha sido apenas uma análise do que aconteceu no clássico; Mourinho, que sabe utilizar as coletivas de imprensa como uma extensão do que ocorre dentro de campo, pode também ter querido chamar a atenção de outras equipes para pontos que podem ser explorados contra o Barcelona.

    E embora as vitórias que Mourinho conquista nos grandes jogos costumem lhe render elogios merecidos, sua filosofia de trabalho mais ampla nem sempre recebe a mesma atenção. Nos últimos anos, boa parte do debate futebolístico tem se voltado para treinadores que possuem estilos de jogo claros e constantes, movimentações repetidas e papéis definidos com precisão para cada jogador.

    Mourinho, por sua vez, não adotou essa abordagem de forma rígida, mas se apoiou nas capacidades de seus jogadores e mudou seus métodos de acordo com a natureza da equipe que comanda e as circunstâncias impostas por cada partida.

    E esse estilo tornou, por vezes, difícil analisar seu trabalho de fora, o que talvez tenha contribuído para que sua filosofia fosse mal compreendida ou tivesse seu valor diminuído.

  • Uma escola que acredita que o caos faz parte do jogo

    Segundo uma reportagem da rede "BBC", Mourinho está associado ao conceito de "periodização tática", uma abordagem de treinamento desenvolvida pelo português Vítor Frade, que se baseia em tratar os aspectos técnicos, táticos, físicos e psicológicos como elementos interligados, e não como pastas separadas que podem ser trabalhadas de forma isolada umas das outras.

    Durante o período em que Mourinho trabalhou ao lado de Bobby Robson no Porto, em meados da década de 1990, Frade também fazia parte da comissão técnica, o que permitiu a Mourinho ter contato com essas ideias, que se apoiam em conceitos oriundos da psicologia, da sociologia, da neurociência e da teoria dos sistemas.

    Essa escola parte de uma ideia fundamental, segundo a qual o jogador não utiliza suas capacidades técnicas, físicas, táticas e psicológicas de forma separada durante a partida, mas precisa de todas elas ao mesmo tempo, no momento de tomar decisões e lidar com situações em constante mudança.

    Quando Mourinho assumiu o comando do Real Madrid nesta temporada, o jornal "The Athletic" informou que as sessões de treinamento passaram a ser mais curtas e mais intensas, com foco permanente na bola. Até mesmo a preparação física dos jogadores para alcançar a prontidão exigida para os jogos era feita com a bola, em vez de depender apenas de treinos físicos separados.

    As filosofias de treinamento, de acordo com essa concepção, dividem-se em duas correntes principais: treinadores que buscam reduzir o caos imposto pelas partidas, e outros que aceitam sua existência e tentam preparar seus jogadores para lidar com ele. Mourinho pertence à segunda corrente.

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  • Por que o estilo de Mourinho voltou aos holofotes?

    Mourinho começou sua carreira como treinador com uma série de grandes conquistas: levou o Porto a vencer a Copa da UEFA e a Liga dos Campeões, transformou o Chelsea em uma força dominante na Inglaterra, conduziu a Inter de Milão à tríplice coroa histórica e, em seguida, foi campeão do Campeonato Espanhol com o Real Madrid.

    Mas, entre 2019 e 2025, ele se voltou para equipes cujas pretensões eram mais modestas em comparação com os projetos que comandou em etapas anteriores de sua carreira. E, desde que venceu a Copa da Liga Inglesa e a Liga Europa com o Manchester United em 2017, acrescentou ao seu histórico apenas o título da Liga Conferência Europa com a Roma em 2022.

    Durante esse período, despontaram treinadores que conseguiram reduzir a aleatoriedade dentro das partidas por meio da posse de bola, da adoção de formações equilibradas e simétricas e da definição de funções fixas para os jogadores, como os pontas comprometidos com as linhas laterais ou os laterais que avançam para a profundidade do campo.

    As equipes concorrentes também recorreram, em muitas ocasiões, à defesa por zona, fechando espaços específicos, o que permitiu às equipes que mantinham a posse planejar movimentações voltadas a criar superioridade numérica em determinadas regiões do campo.

    Mas a evolução da pressão individual e da marcação homem a homem reduziu a capacidade das equipes de construir essa superioridade numérica com facilidade. Como o portador da bola passa a sofrer pressão direta e rápida, suas decisões tornam-se mais apressadas, e cresce a dificuldade de executar as movimentações ofensivas previamente calculadas.

    O resultado é que as partidas se tornaram mais caóticas, o que pode favorecer um treinador como Mourinho, que enxerga o caos não como algo que se possa eliminar do jogo, mas como uma realidade para a qual é preciso se preparar.

  • Mourinho não impõe as soluções: ele prepara seus jogadores para encontrá-las

    Os adeptos da escola de Farady acreditam que o caos é parte indissociável do futebol e que o treinamento integrado ajuda os jogadores a desenvolver sua capacidade de resolver problemas durante a partida, em vez de depender de padrões decorados que não servem para todas as situações.

    Talvez isso explique a capacidade das equipes de Mourinho de se apresentarem de forma forte em circunstâncias difíceis, e quando as partidas entram em fases decisivas ou os acontecimentos se afastam dos cenários previamente planejados.

    Ele não busca necessariamente controlar cada decisão que seus jogadores tomam, mas sim prepará-los para lidar com as situações por conta própria. E, segundo essa filosofia, contar com jogadores de maior qualidade aumenta as chances de chegar a soluções melhores.

    Isso ficou evidente diante do Barcelona por meio de diferentes papéis que se complementaram em benefício da equipe. Mbappé atacou a última linha defensiva e aproveitou as oportunidades para finalizar as jogadas, enquanto Bellingham combinou força nos duelos com elegância no trato com a bola e no drible, ao passo que Bernardo Silva demonstrou sua capacidade de acalmar o jogo sob a pressão do Barcelona e, em seguida, passar a bola para os companheiros nas zonas avançadas depois que o adversário se lançava ao ataque.

    Os jogadores não desempenharam os mesmos papéis, nem se movimentaram segundo um único molde, mas a diferença entre suas características se transformou em fonte de força quando o Real Madrid precisou do melhor de cada um nos momentos decisivos.

  • Volta ao passado: um novo capítulo na filosofia

    A trajetória de Mourinho parece uma sequência de capítulos que se repetem; ele começou sua caminhada no Benfica e retornou ao clube cerca de 25 anos depois, em setembro de 2025. Conquistou dois títulos consecutivos do Campeonato Inglês com o Chelsea, antes de voltar ao clube seis anos mais tarde para faturar um terceiro título. E agora, 13 anos após o fim de sua primeira passagem pelo Real Madrid, vive uma segunda experiência no Santiago Bernabéu.

    Por isso, seu atual retorno parece mais do que um simples novo capítulo em sua trajetória; o próprio futebol pode estar prestes a lhe conceder uma nova oportunidade de comprovar sua filosofia tática, em um momento em que se torna cada vez mais difícil controlar o ritmo e os espaços das partidas, e em que a capacidade dos jogadores de lidar com situações inesperadas ganha mais importância.

    Então, será que o retorno de Mourinho ao topo do cenário é uma oportunidade de redescobrir um treinador que nunca foi apenas um "tradutor", mas sim o dono de uma visão que talvez tenha se tornado mais adequada ao futebol moderno?

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