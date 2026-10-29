Entre o caos e a genialidade: o futebol redescobriu o valor de Mourinho?

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Os torcedores do Barcelona sempre usaram a palavra "Traductor", que significa "tradutor" em espanhol, para zombar de José Mourinho, técnico do Real Madrid, em referência ao início de sua carreira, quando trabalhou como tradutor da lenda Sir Bobby Robson.

Mas esse início não resume a trajetória do homem que mais tarde se tornou um dos técnicos mais destacados da história do futebol, depois de levar o Porto à glória europeia duas vezes e de conquistar êxitos notáveis na Inglaterra, na Itália e na Espanha. Mourinho não foi apenas um tradutor, mas um treinador que ficou conhecido pela dedicação, pela determinação e pela capacidade de ler as partidas e de lidar com as circunstâncias mais complexas delas.

E o último Clássico, decidido pelo Real Madrid diante do Barcelona pelo placar de 2 a 1, ofereceu um novo exemplo de suas capacidades táticas e reabriu o debate sobre sua filosofia de trabalho, que talvez nem sempre tenha recebido o reconhecimento que merece.