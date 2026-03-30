"Então posso esquecer minha credibilidade!" Julian Nagelsmann é enfático na discussão sobre Deniz Undav

"Deniz tem muitas jogadas boas, principalmente quando o adversário já está cansado. Suas qualidades acabam ficando um pouco de lado quando ele precisa se esforçar muito durante a partida. Se olharmos o que fizemos contra a Suíça nos primeiros 60 a 70 minutos para vencer o jogo, então será assim também na Copa do Mundo. Essa é a primeira razão", explicou Nagelsmann à ARD.

Como segunda razão, ele citou “que definimos funções. E então preciso me ater a elas nos próximos dois jogos, porque, caso contrário, posso esquecer minha credibilidade. Se eu fizer tudo de forma diferente, nem preciso ter essa conversa sobre funções”.

Já antes do Campeonato Europeu de 2024, Nagelsmann considerava determinante para suas decisões qual jogador seria mais adequado para qual função no elenco, justificando assim, por exemplo, a não convocação de Leon Goretzka — que, entretanto, voltou a ser parte integrante da seleção nacional. Também a dispensa de Angelo Stiller antes dos jogos contra a Suíça e Gana foi inicialmente justificada por Nagelsmann com base na função do jogador, mas depois da lesão de Aleksandar Pavlovic ele o convocou posteriormente e o colocou no time titular em ambas as partidas.

A justificativa de Nagelsmann pode ser comprovada numericamente, já que Undav é de fato mais eficaz na fase final de uma partida. Dos seus 23 gols na temporada pelo VfB Stuttgart, ele marcou sete no primeiro tempo e 16 no segundo – embora, na maioria das vezes, ele estivesse na escalação inicial.



