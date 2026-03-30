O técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, falou sobre o papel de reserva de Deniz Undav e defendeu Nick Woltemade das críticas antes do jogo da seleção alemã contra Gana.
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"Então posso esquecer minha credibilidade!" Julian Nagelsmann é enfático na discussão sobre Deniz Undav
"Deniz tem muitas jogadas boas, principalmente quando o adversário já está cansado. Suas qualidades acabam ficando um pouco de lado quando ele precisa se esforçar muito durante a partida. Se olharmos o que fizemos contra a Suíça nos primeiros 60 a 70 minutos para vencer o jogo, então será assim também na Copa do Mundo. Essa é a primeira razão", explicou Nagelsmann à ARD.
Como segunda razão, ele citou “que definimos funções. E então preciso me ater a elas nos próximos dois jogos, porque, caso contrário, posso esquecer minha credibilidade. Se eu fizer tudo de forma diferente, nem preciso ter essa conversa sobre funções”.
Já antes do Campeonato Europeu de 2024, Nagelsmann considerava determinante para suas decisões qual jogador seria mais adequado para qual função no elenco, justificando assim, por exemplo, a não convocação de Leon Goretzka — que, entretanto, voltou a ser parte integrante da seleção nacional. Também a dispensa de Angelo Stiller antes dos jogos contra a Suíça e Gana foi inicialmente justificada por Nagelsmann com base na função do jogador, mas depois da lesão de Aleksandar Pavlovic ele o convocou posteriormente e o colocou no time titular em ambas as partidas.
A justificativa de Nagelsmann pode ser comprovada numericamente, já que Undav é de fato mais eficaz na fase final de uma partida. Dos seus 23 gols na temporada pelo VfB Stuttgart, ele marcou sete no primeiro tempo e 16 no segundo – embora, na maioria das vezes, ele estivesse na escalação inicial.
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Nagelsmann sobre Woltemade: "Não tem nada a ver com ele"
Desde o início, o técnico da seleção alemã apostou em Nick Woltemade contra Gana, jogador que há semanas vem tendo poucas oportunidades no Newcastle United e se tornou um símbolo da crise. Nagelsmann também atribuiu essa crise ao técnico do clube do ex-jogador do Stuttgart. Ele explicou: “Tentei acalmá-lo. Não tem nada a ver com ele. Se você observar o Newcastle, é assim com todos. Mesmo nos dois jogos decisivos da Liga dos Campeões, Gordon ficou no banco, apesar de ser o artilheiro. Acho que é a filosofia do Eddie Howe fazer muitas substituições.”
Ele deu a entender que Woltemade atuaria como reserva de Kai Havertz na Copa do Mundo. “Ele é um jogador muito bom, que também pode dar um alívio para o Kai, quando precisarmos de um tipo de jogador semelhante.”
Undav, por outro lado, é um tipo diferente de jogador, “mais um finalizador”. No geral, o técnico da seleção alemã vê “potencial suficiente” no ataque.
Deniz Undav e Nick Woltemade: Estatísticas da temporada 2025/26
Deniz Undav
Nick Woltemade
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