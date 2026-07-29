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EndrickDivulgação / Real Madrid
Gabriel Marin

Endrick volta aos treinos e futuro no Real Madrid ganha novos capítulos

Endrick
Real Madrid

Atacante brasileiro se reapresenta em Valdebebas após férias, enquanto rumores sobre uma nova saída seguem sem negociações concretas

O futuro de Endrick no Real Madrid voltou a ser pauta nos bastidores do futebol europeu. Após um primeiro semestre de destaque por empréstimo ao Lyon e uma Copa do Mundo sem brilho, o atacante brasileiro se reapresentou nesta quarta-feira (29) no centro de treinamento de Valdebebas para iniciar a preparação visando a temporada 2026/27.

O retorno acontece em meio a especulações sobre um possível novo empréstimo, embora, neste momento, não exista qualquer negociação em andamento envolvendo o jogador.

Ao lado do zagueiro Antonio Rüdiger, Endrick passou por exames médicos e já iniciou os trabalhos sob o comando do técnico José Mourinho. A reapresentação marca o início de uma etapa importante para o brasileiro, que buscará convencer a nova comissão técnica de que pode conquistar espaço definitivo no elenco merengue.

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  • Rüdiger e EndrickDivulgação / Real Madrid

    Endrick inicia pré-temporada sob o comando de José Mourinho

    O Real Madrid divulgou imagens da reapresentação de Endrick e Rüdiger nas instalações de Valdebebas. Antes de irem a campo, ambos realizaram os tradicionais exames médicos e ficaram à disposição da comissão técnica para o início da preparação.

    A dupla se junta a jogadores que já haviam iniciado os treinamentos, como Arda Güler, Federico Valverde e Denzel Dumfries. Nos próximos dias, o elenco ainda ganhará os reforços de Vinicius Junior, Thibaut Courtois, Brahim Díaz e Bernardo Silva.

    Já os atletas que disputaram as fases finais da Copa do Mundo terão um período maior de férias. Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Kylian Mbappé, Ibrahima Konaté e Marc Cucurella são esperados apenas na segunda semana de agosto.

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  • imago-sport-1076995856.jpgPsnewZ

    Empréstimo ao Lyon recolocou o brasileiro em evidência

    O retorno ao Real Madrid acontece após uma passagem considerada positiva pelo Lyon. Em busca de mais oportunidades, Endrick deixou o clube espanhol no início do ano e rapidamente ganhou sequência no futebol francês.

    Durante o período na Ligue 1, o atacante disputou 21 partidas, marcou oito gols e distribuiu nove assistências, desempenho que recuperou sua confiança e aumentou sua valorização no mercado europeu.

    Além da boa campanha pelo clube francês, Endrick também integrou o elenco da seleção brasileira na Copa do Mundo, voltando a chamar a atenção de clubes e observadores internacionais.

  • Girona FC v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Imprensa espanhola levanta hipótese de novo empréstimo

    Nos últimos dias, veículos da Espanha passaram a noticiar que o Real Madrid estuda novos empréstimos para jovens jogadores do elenco. Segundo o jornal Marca, a chegada de José Mourinho e a necessidade de reduzir o número de atletas no grupo fizeram a diretoria analisar diferentes cenários para a temporada.

    Entre as possibilidades citadas está um novo empréstimo de Endrick, especialmente após o bom início de pré-temporada de Gonzalo García, que ganhou prestígio junto à comissão técnica por não ter participado da Copa do Mundo e estar à disposição desde o início dos trabalhos.

    A publicação aumentou as especulações sobre o futuro do brasileiro, mas a situação ainda está longe de qualquer definição.

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  • Real Madrid v Real Sociedad - Copa del ReyGetty Images Sport

    Bastidores apontam cenário de tranquilidade

    Apesar dos rumores, a reportagem do Lance! apurou que não há, neste momento, negociações em andamento nem contatos concretos para uma eventual saída de Endrick nesta janela de transferências.

    Pessoas próximas ao atacante afirmam que o momento é de tranquilidade e que o foco está totalmente voltado para a reapresentação ao Real Madrid. Ao mesmo tempo, reconhecem que o mercado europeu segue aberto e que eventuais mudanças poderão acontecer caso o clube espanhol manifeste interesse em um novo empréstimo ou surja uma proposta considerada interessante.

    Até agora, porém, nenhuma oferta oficial chegou à mesa do jogador ou do Real Madrid.

  • Real Madrid Training SessionGetty Images Sport

    Conversa com Mourinho deve definir próximos passos

    Internamente, a tendência é que qualquer decisão sobre o futuro de Endrick aconteça apenas após as primeiras semanas da pré-temporada. O atacante terá uma conversa com José Mourinho e com a comissão técnica para entender qual será o planejamento para a temporada 2026/27.

    Caso o treinador enxergue espaço para o brasileiro no elenco principal, a permanência passa a ser o caminho mais provável. Por outro lado, se a avaliação indicar poucas oportunidades ao longo da temporada, um novo empréstimo poderá voltar à pauta nas últimas semanas da janela europeia.

    Enquanto isso, Endrick permanece vinculado ao Real Madrid e inicia mais um capítulo na disputa por espaço em um dos elencos mais competitivos do futebol mundial.

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