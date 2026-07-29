Endrick volta aos treinos e futuro no Real Madrid ganha novos capítulos

O futuro de Endrick no Real Madrid voltou a ser pauta nos bastidores do futebol europeu. Após um primeiro semestre de destaque por empréstimo ao Lyon e uma Copa do Mundo sem brilho, o atacante brasileiro se reapresentou nesta quarta-feira (29) no centro de treinamento de Valdebebas para iniciar a preparação visando a temporada 2026/27.

O retorno acontece em meio a especulações sobre um possível novo empréstimo, embora, neste momento, não exista qualquer negociação em andamento envolvendo o jogador.

Ao lado do zagueiro Antonio Rüdiger, Endrick passou por exames médicos e já iniciou os trabalhos sob o comando do técnico José Mourinho. A reapresentação marca o início de uma etapa importante para o brasileiro, que buscará convencer a nova comissão técnica de que pode conquistar espaço definitivo no elenco merengue.