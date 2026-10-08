Endrick vai deixar o Real Madrid? Joia 'escolhe' próximo clube após desprezo de Jose Mourinho

Endrick teve um empréstimo altamente produtivo no Lyon durante a segunda metade da temporada 2025-26. O brasileiro somou 16 participações em gols em 21 partidas por todas as competições, com oito gols e oito assistências.

Sua forma impressionante na França atingiu seu principal objetivo de garantir uma vaga no elenco do Brasil para a Copa do Mundo. No entanto, o jogador de 20 anos também esperava conquistar mais oportunidades em seu retorno a Madri.

Apesar de seu sucesso no Lyon, a situação de Endrick na capital espanhola permanece inalterada. O jovem atacante tem ficado restrito ao banco de reservas e soma apenas quatro minutos de ação em LaLiga desde o início da atual campanha.