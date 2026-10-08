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Endrick vai deixar o Real Madrid? Joia 'escolhe' próximo clube após desprezo de Jose Mourinho
Endrick enfrenta dificuldades familiares
Endrick teve um empréstimo altamente produtivo no Lyon durante a segunda metade da temporada 2025-26. O brasileiro somou 16 participações em gols em 21 partidas por todas as competições, com oito gols e oito assistências.
Sua forma impressionante na França atingiu seu principal objetivo de garantir uma vaga no elenco do Brasil para a Copa do Mundo. No entanto, o jogador de 20 anos também esperava conquistar mais oportunidades em seu retorno a Madri.
Apesar de seu sucesso no Lyon, a situação de Endrick na capital espanhola permanece inalterada. O jovem atacante tem ficado restrito ao banco de reservas e soma apenas quatro minutos de ação em LaLiga desde o início da atual campanha.
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Milan lidera a disputa
Com tempo de jogo praticamente inexistente, todos os sinais apontam para uma nova saída temporária de Endrick neste inverno. O atacante brasileiro reconhece a necessidade de escapar do atual impasse e aceitou a perspectiva de um empréstimo em janeiro.
Enquanto o Lyon está aberto a um novo acordo e o Aston Villa demonstrou interesse, os clubes italianos lideram a corrida neste momento. Roma e Milan estão na frente, com o clube rossonero surgindo como claro favorito.
Segundo a La Gazzetta dello Sport, Endrick fez do Milan seu destino preferido caso deixe Madri. Seus representantes na Roc Nation também mantêm uma forte relação com Gerry Cardinale, cujo grupo RedBird Capital Partners é dono do clube italiano.
Concorrência acirrada no Bernabéu
Endrick enfrenta uma tarefa incrivelmente difícil para conseguir uma vaga no time titular do Real Madrid. O elenco já está repleto de talentos de elite no ataque, incluindo Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Jude Bellingham, Arda Guler, Brahim Diaz e o atualmente lesionado Rodrygo.
Além disso, o Madrid reforçou suas opções ofensivas no verão passado ao contratar Yan Diomande e Carlos Espi. Quando o técnico Mourinho precisou rodar sua linha de ataque ou buscar gols no fim, ele tem favorecido Espi de forma consistente.
O internacional sub-21 da Espanha, que chegou do Levante, empurrou Endrick ainda mais para baixo na hierarquia. Apesar de sua versatilidade, o ex-astro do Palmeiras recebeu quase nenhuma oportunidade para mostrar suas habilidades.
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Uma decisão crucial em janeiro se aproxima
À medida que a janela de transferências de inverno se aproxima, Madrid e Endrick precisam chegar a um acordo que atenda a todas as partes. Mais um período no banco atrapalharia seriamente o desenvolvimento de uma das maiores promessas do futebol mundial.
Uma mudança para a Serie A ofereceria um novo desafio e a minutagem regular necessária para recuperar o ritmo de jogo. Com seus representantes supostamente bem relacionados em Milão, a base para uma transferência bem-sucedida pode já estar montada.
Até que um acordo seja fechado, Endrick precisa continuar lutando por qualquer tempo de jogo disponível na Espanha. No entanto, uma mudança temporária para a Itália parece ser o passo mais lógico para seu futuro imediato.
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