"Em ruínas": especialista em TV critica duramente Albert Riera, do Eintracht Frankfurt

De fato, parecia que Riera poderia estabilizar o Eintracht após a demissão de Dino Toppmöller em fevereiro. O Eintracht parecia inicialmente mais sólido na defesa e venceu três das seis primeiras partidas sob o comando do espanhol, com apenas uma derrota em Munique.

No entanto, o 1 a 0 contra o lanterna 1. FC Heidenheim, há dois meses, foi a última vitória do Eintracht, que agora não impressiona nem no ataque nem na defesa e corre o risco de perder a vaga nas competições internacionais na próxima temporada.

Após a derrota na última sexta-feira contra o BVB, o diretor esportivo Markus Krösche ainda evitou responder à pergunta sobre o futuro do técnico. “Estamos decepcionados com a derrota e agora vamos dar tudo de nós para vencer o Stuttgart na próxima semana”, disse o dirigente de 45 anos.

Além da falta de resultados e diante de atuações insatisfatórias, Riera certamente não ajudou em nada sua imagem interna com suas declarações públicas. De qualquer forma, suas críticas à mídia antes do jogo contra o HSV no último fim de semana não tiveram uma repercussão muito boa, e a atuação subsequente na derrota por 1 a 2 em casa contra o recém-promovido fez o resto.

O jornal Bild afirma que a demissão de Riera já é um fato consumado. A Sky também havia noticiado o mesmo.



