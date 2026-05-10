As críticas a Albert Riera não dão trégua. Agora, Dietmar Hamann lançou uma dura crítica ao técnico do Eintracht Frankfurt. O ex-jogador da seleção nacional não mediu palavras.
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"Em ruínas": especialista em TV critica duramente Albert Riera, do Eintracht Frankfurt
O Eintracht está “em ruínas”, disse Hamann à Sky. “Não são apenas os resultados, mas também o que se ouve dos jogadores.” Hamann chamou a atenção para a evolução de certos jogadores sob o comando de Riera, sem entrar em detalhes: “O que aconteceu com Götze ou Uzun... não é possível conseguir algo assim em tão pouco tempo.”
Mario Götze já não tem papel na equipe — Can Uzun está de volta
Götze ainda era titular no início do mandato de Riera em Frankfurt, mas apenas por quatro partidas. Nas nove partidas seguintes, o jogador de 33 anos ficou seis vezes no banco durante os 90 minutos, uma vez nem sequer foi convocado e, em duas partidas, acumulou apenas 56 minutos em campo.
Uzun estava ausente por lesão quando Riera chegou e foi reintegrado muito gradualmente após sua recuperação. Nos últimos três jogos, o jogador de 20 anos foi titular em todas as partidas do time de Hesse e marcou dois gols, além de dar uma assistência.
Hamann acredita que haverá uma nova mudança de técnico após o fim da temporada, pois, em sua opinião, o Frankfurt está evoluindo na direção errada. “Quando se contrata um novo técnico, espera-se ver uma evolução. Os primeiros jogos foram bons, mas desde então a equipe está regredindo”, disse o jogador de 52 anos. “Provavelmente terão um novo técnico no verão – e então será preciso ver como as coisas vão se desenrolar.”
Dois meses sem vitórias: os dias de Riera estão contados?
De fato, parecia que Riera poderia estabilizar o Eintracht após a demissão de Dino Toppmöller em fevereiro. O Eintracht parecia inicialmente mais sólido na defesa e venceu três das seis primeiras partidas sob o comando do espanhol, com apenas uma derrota em Munique.
No entanto, o 1 a 0 contra o lanterna 1. FC Heidenheim, há dois meses, foi a última vitória do Eintracht, que agora não impressiona nem no ataque nem na defesa e corre o risco de perder a vaga nas competições internacionais na próxima temporada.
Após a derrota na última sexta-feira contra o BVB, o diretor esportivo Markus Krösche ainda evitou responder à pergunta sobre o futuro do técnico. “Estamos decepcionados com a derrota e agora vamos dar tudo de nós para vencer o Stuttgart na próxima semana”, disse o dirigente de 45 anos.
Além da falta de resultados e diante de atuações insatisfatórias, Riera certamente não ajudou em nada sua imagem interna com suas declarações públicas. De qualquer forma, suas críticas à mídia antes do jogo contra o HSV no último fim de semana não tiveram uma repercussão muito boa, e a atuação subsequente na derrota por 1 a 2 em casa contra o recém-promovido fez o resto.
O jornal Bild afirma que a demissão de Riera já é um fato consumado. A Sky também havia noticiado o mesmo.
O Eintracht Frankfurt na temporada 2025/26: Toppmöller x Riera
São considerados apenas os jogos da Bundesliga. Quando Riera assumiu o cargo, o Eintracht já havia sido eliminado da Liga dos Campeões e da Copa da Alemanha.
Dino Toppmöller
Albert Riera
Jogos
18
13
Vitórias
7
4
Empates
6
4
Derrotas
5
5
Pontos
27
16
Gols
38:39
19:18
Pontos por jogo
1,50
1,23
Posição na tabela
7
8