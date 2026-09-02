AFP
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"Eles precisavam de um jogador capaz de mudar o jogo" - Carragher explica a falha do Arsenal na janela de transferências
Arsenal fica sem alvos de elite
O Arsenal saiu da janela de transferências de verão sem a contratação de ataque “nota 10” que buscava, segundo Carragher. O ex-zagueiro do Liverpool revelou que os Gunners fizeram investidas ambiciosas por Vinicius Junior, astro do Real Madrid, e Julian Alvarez, do Atletico Madrid, mas ambas as tentativas de alto perfil acabaram não dando em nada para o atual campeão da Premier League.
A única chegada para o ataque dos Gunners foi Christos Tzolis, que acertou em um negócio de £34 milhões vindo do Club Brugge. Enquanto isso, o elenco teve saídas significativas, com Leandro Trossard se transferindo para o Besiktas, Gabriel Jesus indo para o Barcelona e a sensação adolescente Ethan Nwaneri assinando com o Borussia Dortmund. Além disso, Gabriel Martinelli segue em conversas em andamento com o Al Hilal, cuja janela de transferências local continua aberta.
- Getty Images Sport
Carragher analisa a busca por qualidade
Falando à Sky Sports, Carragher explicou a dificuldade que Arteta enfrenta para melhorar um time titular tão refinado. "Eles têm atacantes realmente bons. Eu gosto de Kai Havertz e acho que Mikel Arteta também gosta dele", disse Carragher. Havertz já recompensou essa confiança com dois gols em três partidas em todas as competições nesta temporada. Sobre a outra opção para o setor ofensivo, Carragher acrescentou: "[Viktor Gyokeres] tem sido o que a maioria das pessoas achava que ele seria quando chegou, não exatamente de elite, mas ainda assim pode marcar gols em certos jogos." Gyokeres fez apenas uma única aparição até agora nesta campanha e ainda não abriu sua conta de gols.
O comentarista enfatizou que o clube estava especificamente procurando um jogador para oferecer uma nova dimensão no terço final. Carragher observou: "Eles precisavam de alguém para mudar o jogo. Tentaram contratar Vinicius Junior, tentaram contratar Alvarez, esse é o calibre dos jogadores. É muito difícil melhorar o Arsenal agora porque é um time tão bom, com um elenco tão forte. Então, você está falando de um jogador de classe mundial como o único que pode melhorá-los."
A diferença entre bom e excelente
Apesar de ter um elenco recheado de talento internacional, Carragher acredita que há uma distinção clara entre as opções atuais e o nível de elite que o Arsenal buscou. "Eles tentaram contratá-los e não conseguiram concretizar esses acordos", continuou. "Não faz sentido trazer alguém do nível que eles já têm. Eles têm cinco ou seis jogadores no ataque que eu chamaria de jogadores nota sete ou oito em 10."
A falta de um finalizador clínico de primeira prateleira ou de um ponta de nível mundial seguiu como a peça que faltava no quebra-cabeça durante a janela. Os movimentos ambiciosos do Arsenal foram frustrados pelas próprias preferências dos jogadores, já que Vinicius optou por renovar seu contrato com o Real Madrid, enquanto Alvarez recusou um retorno à Premier League por desejar se juntar ao Barcelona, acabando por permanecer no Atletico Madrid por enquanto. Carragher concluiu sua avaliação dizendo: "Eles queriam um jogador nota nove ou 10 em 10, mas não conseguiram fechar."
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Arteta foca no sucesso doméstico
Independentemente da percepção de falta de uma nova superestrela, o Arsenal teve um início produtivo na temporada 2026-27. A equipe conquistou a Supercopa da Inglaterra com uma vitória dominante por 3 a 0 sobre o Manchester City e levou esse embalo para a defesa do título da Premier League. Os primeiros resultados incluem uma convincente vitória por 3 a 0 sobre o Coventry City, seguida por um triunfo suado por 1 a 0 sobre o Aston Villa de Unai Emery.
Agora, Mikel Arteta voltará sua atenção para um clássico londrino de alta tensão, já que sua equipe se prepara para receber o Chelsea no Emirates Stadium neste domingo.
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