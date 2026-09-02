Falando à Sky Sports, Carragher explicou a dificuldade que Arteta enfrenta para melhorar um time titular tão refinado. "Eles têm atacantes realmente bons. Eu gosto de Kai Havertz e acho que Mikel Arteta também gosta dele", disse Carragher. Havertz já recompensou essa confiança com dois gols em três partidas em todas as competições nesta temporada. Sobre a outra opção para o setor ofensivo, Carragher acrescentou: "[Viktor Gyokeres] tem sido o que a maioria das pessoas achava que ele seria quando chegou, não exatamente de elite, mas ainda assim pode marcar gols em certos jogos." Gyokeres fez apenas uma única aparição até agora nesta campanha e ainda não abriu sua conta de gols.

O comentarista enfatizou que o clube estava especificamente procurando um jogador para oferecer uma nova dimensão no terço final. Carragher observou: "Eles precisavam de alguém para mudar o jogo. Tentaram contratar Vinicius Junior, tentaram contratar Alvarez, esse é o calibre dos jogadores. É muito difícil melhorar o Arsenal agora porque é um time tão bom, com um elenco tão forte. Então, você está falando de um jogador de classe mundial como o único que pode melhorá-los."