Apesar de uma sequência difícil de jogos, a direção do Bayern de Munique mantém seu apoio a Diaz. O ex-jogador do Liverpool atravessa uma fase difícil, sem marcar gols nem dar assistências em suas últimas seis partidas oficiais. Ainda assim, Eberl, membro da diretoria responsável pela área esportiva, está convicto de que o atacante está perto de recuperar a boa fase, enquanto o clube se prepara para os próximos compromissos europeus.

O jogador de 29 anos saiu frustrado do empate do Bayern por 2 a 2 com o Augsburg no sábado. Diaz acreditou ter encerrado o jejum ao balançar as redes, mas a comemoração durou pouco. O gol acabou anulado após a revisão do VAR apontar que Josip Stanisic estava impedido na origem da jogada, prolongando a espera do ponta para voltar a marcar.