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“Ele vai voltar a render”: Max Eberl, membro da diretoria do Bayern de Munique, apoia Luis Diaz, em má fase e em jejum de gols
Cúpula do Bayern dá apoio total a ponta em má fase
Apesar de uma sequência difícil de jogos, a direção do Bayern de Munique mantém seu apoio a Diaz. O ex-jogador do Liverpool atravessa uma fase difícil, sem marcar gols nem dar assistências em suas últimas seis partidas oficiais. Ainda assim, Eberl, membro da diretoria responsável pela área esportiva, está convicto de que o atacante está perto de recuperar a boa fase, enquanto o clube se prepara para os próximos compromissos europeus.
O jogador de 29 anos saiu frustrado do empate do Bayern por 2 a 2 com o Augsburg no sábado. Diaz acreditou ter encerrado o jejum ao balançar as redes, mas a comemoração durou pouco. O gol acabou anulado após a revisão do VAR apontar que Josip Stanisic estava impedido na origem da jogada, prolongando a espera do ponta para voltar a marcar.
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Eberl segue confiante na qualidade de Diaz
Em entrevista ao Bild antes da viagem para enfrentar a equipe norueguesa Viking FK pela Champions League, na terça-feira, Eberl deixou claro que não está preocupado com a falta de produtividade do atacante. “Teríamos ficado muito felizes se o gol tivesse sido validado, porque isso simplesmente teria feito bem a ele”, explicou Eberl, ao comentar o lance anulado no fim de semana.
“Ele vai voltar a render bem. Dá para ver sua movimentação; ele participa do jogo e segue criando jogadas. Acho que ele está, sem dúvida, em uma trajetória de evolução”, acrescentou Eberl, reforçando a postura paciente do clube.
Refletindo sobre uma temporada de estreia brilhante
O jejum atual contrasta fortemente com os números impressionantes de Diaz em sua temporada de estreia na Baviera, quando o jogador de 29 anos marcou 26 gols e deu 23 assistências em 51 partidas pelo FC Bayern.
As dificuldades do ponta colombiano refletem um início de temporada complicado: ele disputou oito partidas em todas as competições sem conseguir encontrar seu ritmo. Seu único gol até agora saiu na rodada de abertura da Bundesliga, na vitória dominante por 5 a 1 sobre o Stuttgart.
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Perspectivas promissoras no cenário nacional e domínio europeu aliviam a pressão
Apesar de suas dificuldades individuais, o Bayern de Munique teve um bom início de temporada. O gigante alemão estreou na Champions League em grande estilo, com uma vitória contundente por 5 a 0 sobre o Bodo/Glimt. No cenário nacional, ocupa a terceira posição na Bundesliga, com 11 pontos, apenas dois atrás do líder Freiburg.
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