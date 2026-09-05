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'Ele tem que sofrer' - técnico do Liverpool, Andoni Iraola, explica decisão implacável de deixar Jeremy Jacquet em campo na vitória sobre o Ipswich
Um risco calculado em Portman Road
Iraola abriu o jogo sobre sua decisão de manter Jacquet em campo durante a primeira vitória do clube na Premier League nesta temporada, um triunfo por 2 a 0 sobre o Ipswich Town. Jacquet recebeu cartão amarelo aos 52 minutos após uma entrada com o pé alto em Emersonn, e a tensão aumentou instantes depois. O francês talvez tenha tido sorte de escapar de um segundo amarelo depois de derrubar o atacante brasileiro ao puxá-lo para o chão, quando o Ipswich tentava romper a linha defensiva do Liverpool.
Embora muitos treinadores pudessem optar pela segurança ao substituir um jovem defensor já amarelado, Iraola escolheu um caminho diferente. O francês de 21 anos, que se juntou ao Liverpool vindo do Rennes neste verão, se viu no meio de uma batalha física no segundo tempo que testou tanto sua condição física quanto sua disciplina.
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Ganhando condicionamento no fogo
Iraola foi sincero sobre seu processo de pensamento durante a partida e admitiu que cogitou fazer uma mudança quando Jacquet começou a ter dificuldades. No entanto, o espanhol acredita que a única maneira de o defensor atingir o nível exigido é superando o cansaço e a adversidade. Jacquet foi titular nas duas primeiras partidas de Liverpool na liga, mas não teve condições físicas de ir até o fim em nenhuma delas, ficando 69 minutos em campo contra o Newcastle United e 76 minutos no empate com o Nottingham Forest.
"Para qualquer zagueiro jogar ao lado de Virgil é uma lição e uma aula magna. Jeremy fez seu primeiro jogo completo. Fisicamente, ele não conseguiu terminar os dois primeiros jogos", disse Iraola à Sky Sports. "Hoje, houve um momento no segundo tempo em que tive uma dúvida, mas acho que ele precisa sofrer e passar por esses períodos. Ele terminou bem o jogo e seguirá ganhando condicionamento físico aos poucos."
Solidez defensiva e lampejos ofensivos
Além do drama disciplinar, Jacquet demonstrou por que o Liverpool estava tão determinado a levá-lo para Anfield neste verão. Ele mostrou excelente capacidade de antecipação para bloquear uma finalização de Emersonn, depois que Leif Davis cabeceou um cruzamento de Abdul Fatawu de volta para a zona de perigo. Sua parceria com Virgil van Dijk, Ronald Araujo e Milos Kerkez pareceu cada vez mais estável à medida que o jogo avançava, fornecendo a base para Alexander Isak garantir a vitória no outro lado do campo.
Jacquet também ofereceu um vislumbre da qualidade técnica que Iraola exige de seus modernos zagueiros que sabem jogar com a bola. Em uma jogada no segundo tempo, ele enfiou um passe vertical preciso entre as linhas do Ipswich para encontrar Florian Wirtz. Embora o voleio subsequente do meio-campista alemão tenha sido defendido, a jogada destacou a capacidade de Jacquet de fazer a transição da equipe da defesa para o ataque.
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De olho nos desafios europeus
A superação bem-sucedida do obstáculo Ipswich representa um grande impulso para a confiança de Jacquet à medida que a agenda começa a ficar mais intensa. O jogo sem sofrer gols em Portman Road provou para Iraola que seu jovem comandado poderia sobreviver a um momento de pressão sem deixar a partida escapar, algo que será crucial enquanto o clube equilibra compromissos domésticos com a competição europeia. Com um confronto da Champions League contra o Atletico Madrid marcado para quarta-feira, os níveis físicos de toda a unidade defensiva serão colocados à prova. A capacidade de Jacquet de completar 90 minutos agora dá a Iraola mais flexibilidade tática ao fazer o rodízio do elenco contra adversários de elite.
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