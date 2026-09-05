Iraola foi sincero sobre seu processo de pensamento durante a partida e admitiu que cogitou fazer uma mudança quando Jacquet começou a ter dificuldades. No entanto, o espanhol acredita que a única maneira de o defensor atingir o nível exigido é superando o cansaço e a adversidade. Jacquet foi titular nas duas primeiras partidas de Liverpool na liga, mas não teve condições físicas de ir até o fim em nenhuma delas, ficando 69 minutos em campo contra o Newcastle United e 76 minutos no empate com o Nottingham Forest.

"Para qualquer zagueiro jogar ao lado de Virgil é uma lição e uma aula magna. Jeremy fez seu primeiro jogo completo. Fisicamente, ele não conseguiu terminar os dois primeiros jogos", disse Iraola à Sky Sports. "Hoje, houve um momento no segundo tempo em que tive uma dúvida, mas acho que ele precisa sofrer e passar por esses períodos. Ele terminou bem o jogo e seguirá ganhando condicionamento físico aos poucos."