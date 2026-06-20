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“Ele se encaixaria perfeitamente” - o técnico da Espanha afirma que o craque argentino se encaixaria melhor na La Roja do que Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e Lionel Messi
A contratação dos sonhos para a La Roja
O técnico espanhol nunca teve receio de expressar suas preferências táticas, mas sua mais recente declaração sobre o atacante do Atlético de Madrid causou grande repercussão na comunidade futebolística internacional. Durante uma entrevista recente à COPE, perguntaram ao técnico qual superestrela mundial ele mais gostaria de naturalizar ou contratar para a seleção espanhola. Sem hesitar, ele apontou para Álvarez.
O técnico da La Roja explicou que o perfil do jogador de 26 anos é exatamente o que ele procura em um atacante moderno, sugerindo que ele se daria muito bem no sistema atualmente liderado por jogadores como Mikel Oyarzabal. “Acho que ele é um jogador fantástico”, afirmou o técnico. “Não me saí tão mal assim quando votei nele naquela época. Na minha opinião, o Julián se encaixaria perfeitamente; ele seria um jogador muito importante.”
- AFP
Uma admiração de longa data
Esta não é a primeira vez que o técnico espanhol vai contra a corrente para apoiar o ex-jogador do Manchester City. Após a conquista da Argentina na Copa do Mundo no Catar, o voto oficial do técnico para o principal prêmio individual da FIFA causou polêmica mundial ao deixar de lado seu lendário compatriota. O técnico reafirmou agora que sua convicção na qualidade de elite do atacante não vacilou nos anos que se passaram desde aquele torneio.
Quando questionado se realmente acredita que o atacante é uma opção superior a nomes como a nova estrela do Real Madrid, Kylian Mbappé, ou Vinícius Júnior, o técnico manteve-se firme em sua avaliação tática. Embora reconheça o brilhantismo dos demais, ele insistiu que a dedicação e a versatilidade do jogador do Atlético de Madrid o tornam o candidato ideal para seu estilo específico de futebol. “Também Mbappé, Vinícius e muitos outros, mas, na minha opinião, Julián se encaixa perfeitamente”, acrescentou.
Defendendo a decisão polêmica
A insistência do técnico em elogiar o argentino já o colocou, ocasionalmente, em desacordo com críticos que achavam que ele menosprezava o status icônico de Messi, o oito vezes vencedor da Bola de Ouro. Anteriormente, ele teve que explicar seu processo de tomada de decisão em uma coletiva de imprensa, esclarecendo que seu voto era uma questão de preferência profissional, e não uma ofensa a qualquer outro jogador. Na ocasião, ele foi rápido em refutar qualquer sugestão de que sua escolha fosse algo além de uma opinião futebolística bem ponderada.
“A questão com Julián Álvarez é que eu gosto dele”, explicou o técnico a respeito daquela votação específica. “O que posso dizer? Eu não bebo; estava perfeitamente sóbrio. Gosto dele, e ele é campeão mundial? Sim. Os outros jogadores mencionados já foram campeões mundiais? Eu sei. Como eu disse, simplesmente me deu na telha. Messi ganhou o campeonato mundial. Ele é o maior, claro. Mas não me deu na telha; me deu na telha votar no Julian.”
- AFP
Em sintonia com a filosofia espanhola
Esses comentários destacam uma avaliação tática específica da capacidade do atacante de pressionar pela frente e articular jogadas, características que se tornaram marcas registradas da atual seleção espanhola. Desde que se transferiu para o Metropolitano para trabalhar sob o comando de Diego Simeone, o jogador de 26 anos tem continuado a demonstrar a flexibilidade tática que o tornou um dos favoritos de Pep Guardiola, justificando ainda mais a alta consideração que o técnico tem pelo jogador.
Álvarez, que é alvo de interesse do Barcelona para a janela de transferências do verão e foi recentemente alvo de uma oferta de €150 milhões do Real Madrid que foi rejeitada, manteve um histórico individual brilhante, apesar da falta de títulos do Atlético, registrando 49 gols e 17 assistências em 106 partidas em todas as competições ao longo de duas temporadas.