“Ele se encaixaria perfeitamente” - o técnico da Espanha afirma que o craque argentino se encaixaria melhor na La Roja do que Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e Lionel Messi

O técnico espanhol nunca teve receio de expressar suas preferências táticas, mas sua mais recente declaração sobre o atacante do Atlético de Madrid causou grande repercussão na comunidade futebolística internacional. Durante uma entrevista recente à COPE, perguntaram ao técnico qual superestrela mundial ele mais gostaria de naturalizar ou contratar para a seleção espanhola. Sem hesitar, ele apontou para Álvarez.

O técnico da La Roja explicou que o perfil do jogador de 26 anos é exatamente o que ele procura em um atacante moderno, sugerindo que ele se daria muito bem no sistema atualmente liderado por jogadores como Mikel Oyarzabal. “Acho que ele é um jogador fantástico”, afirmou o técnico. “Não me saí tão mal assim quando votei nele naquela época. Na minha opinião, o Julián se encaixaria perfeitamente; ele seria um jogador muito importante.”