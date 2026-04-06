Lothar Matthäus, o jogador com mais partidas pela seleção alemã, afirma que a renovação antecipada do contrato de Nico Schlotterbeck com o BVB está travada devido à exigência de uma cláusula de rescisão ainda para este verão.
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"Ele quer isso a todo custo": Lothar Matthäus revela a exigência polêmica de Nico Schlotterbeck nas negociações contratuais com o BVB
No programa Sky 90, o jogador de 65 anos explicou: “Ele quer, a todo custo, incluir a cláusula de rescisão após a Copa do Mundo. Na esperança de voltar aos holofotes durante a Copa do Mundo, como titular na zaga da seleção alemã em caso de sucesso, para que, no final, talvez tenha a chance de ir para um clube ainda maior – com uma valorização possivelmente maior do que a que recebe no Dortmund.”
No entanto, os detalhes da possível cláusula ainda não estão totalmente definidos. “Acho que isso ainda está um pouco em discussão. E sei que o Dortmund estaria disposto a conceder essa cláusula de rescisão a ele”, afirmou Matthäus.
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O contrato de Nico Schlotterbeck com o BVB vai até 2027
O contrato de Schlotterbeck com o Borussia Dortmund vai até o verão de 2027. Há meses que o clube amarelo-preto vem tentando renovar o contrato, até agora sem sucesso. Nos últimos dias, o assunto voltou a ser onipresente, quando o zagueiro central negou um acordo iminente após a partida da seleção alemã contra Gana. Ele mencionou, entre outras coisas, que havia negociado por muito tempo com o antigo diretor esportivo do BVB, Sebastian Kehl, mas que agora precisava conversar com seu sucessor, Ole Book.
Essa conversa ocorreu na última quarta-feira, conforme Book confirmou após a vitória do Dortmund por 2 a 0 no sábado à noite na Bundesliga. E Schlotterbeck relativizou suas declarações do início da semana, quando enfatizou: “Eu quis esclarecer isso porque, naturalmente, havia muita coisa contra a minha pessoa. Se um meio de comunicação escreve que eu assino esta semana e eu não assino, fico na posição de um tolo. Não consigo agradar a ninguém.”
O zagueiro de 26 anos acrescentou: “Tive uma boa conversa com o Lars (Ricken, nota do editor) e o Ole. Vamos continuar as conversas esta semana. Acho que não vai demorar muito para eu tomar uma decisão.”
Será que a ampliação da Schlotterbeck vai mesmo ser concluída rapidamente?
Conforme relata o jornal *Bild*, dois fatores apontam agora para que a transação possa ser concretizada rapidamente. Por um lado, Schlotterbeck tem a impressão de que, com a “tática de enrolar”, corre o risco de perder a grande credibilidade que conquistou junto aos torcedores. Por outro lado, nenhum clube de ponta realmente levou a sério a disputa pelos seus serviços.
Ele deixaria em aberto a porta para uma transferência para um gigante europeu com a cláusula de rescisão mencionada por Matthäus, na forma de um valor de rescisão fixado que não seja muito alto.
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Estatísticas de Nico Schlotterbeck no BVB
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