"Ele quer isso a todo custo": Lothar Matthäus revela a exigência polêmica de Nico Schlotterbeck nas negociações contratuais com o BVB

O contrato de Schlotterbeck com o Borussia Dortmund vai até o verão de 2027. Há meses que o clube amarelo-preto vem tentando renovar o contrato, até agora sem sucesso. Nos últimos dias, o assunto voltou a ser onipresente, quando o zagueiro central negou um acordo iminente após a partida da seleção alemã contra Gana. Ele mencionou, entre outras coisas, que havia negociado por muito tempo com o antigo diretor esportivo do BVB, Sebastian Kehl, mas que agora precisava conversar com seu sucessor, Ole Book.

Essa conversa ocorreu na última quarta-feira, conforme Book confirmou após a vitória do Dortmund por 2 a 0 no sábado à noite na Bundesliga. E Schlotterbeck relativizou suas declarações do início da semana, quando enfatizou: “Eu quis esclarecer isso porque, naturalmente, havia muita coisa contra a minha pessoa. Se um meio de comunicação escreve que eu assino esta semana e eu não assino, fico na posição de um tolo. Não consigo agradar a ninguém.”

O zagueiro de 26 anos acrescentou: “Tive uma boa conversa com o Lars (Ricken, nota do editor) e o Ole. Vamos continuar as conversas esta semana. Acho que não vai demorar muito para eu tomar uma decisão.”