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'Ele precisa assimilar' - Pierre Sage admite que Ismaila Sarr precisa de tempo após o colapso da transferência para o Liverpool
Sage confirma que atacante precisa de tempo para se recuperar
De acordo com o Daily Mail, Sage admitiu que Sarr precisa processar o impacto emocional de sua transferência fracassada antes de voltar à ação competitiva. Sarr, que marcou 21 gols em 45 partidas na última temporada, foi alvo de uma oferta recusada de £ 50 milhões do Liverpool, mas o Crystal Palace sustentou durante toda a janela que o atacante era indispensável.
"Falei com ele ontem e ele disse que com certeza estará conosco", explicou Sage. "Ele tem de assimilar, porque é um sonho para muitos jogadores atuar em um clube desse porte. Ele teve uma boa oportunidade, mas não deu certo."
- AFP
Técnico do Palace rejeita alegações de desrespeito
A situação se agravou depois que Kamara divulgou uma declaração incendiária, acusando o Palace de não respeitar as ambições de carreira de um jogador africano.
No entanto, Sage rejeitou com veemência essas alegações, defendendo firmemente a diretoria em Selhurst Park. "Eu realmente não concordo com essa posição. O clube e as pessoas aqui são respeitosos. Respeitamos muitas coisas e só queremos o melhor para o nosso clube e nossos jogadores", afirmou Sage.
O Palace manteve sua postura linha-dura, apesar do interesse adicional de clubes da Turquia e da Arábia Saudita, onde as janelas de transferência seguem abertas.
Paciência necessária antes do retorno ao time principal
Sage destacou que Sarr precisa merecer quaisquer futuras oportunidades na elite por meio de suas atuações em campo quando retornar. "Se ele quiser que o interesse continue, precisa fazer uma boa temporada conosco, render conosco e marcar muitos gols, como fez no ano passado. Mas sabemos que ele precisa de tempo", acrescentou Sage.
"Espero que ele (volte) na próxima semana, mas já disse isso duas vezes antes. O importante é que ele volte em boa forma e com a mentalidade certa. É por isso que, às vezes, queremos esperar um pouco."
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O que vem a seguir para Sarr?
Sarr vai desfalcar o Crystal Palace na visita ao Fulham, no sábado, devido a um problema na virilha, deixando Sage com a necessidade de ajustar suas opções de ataque. Quando estiver totalmente recuperado, Sarr precisará voltar a se concentrar rapidamente para ajudar o Crystal Palace a se recuperar da recente derrota por 4 a 1 para o Manchester City. O atacante tentará reencontrar sua forma goleadora e provar seu valor a longo prazo para o clube.
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