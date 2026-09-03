Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

'Ele precisa assimilar' - Pierre Sage admite que Ismaila Sarr precisa de tempo após o colapso da transferência para o Liverpool

Mercado da bola
P. Sage
I. Sarr
Liverpool
Crystal Palace
Premier League

O técnico do Crystal Palace, Pierre Sage, admitiu que Ismaila Sarr precisa de tempo para se recuperar mental e fisicamente depois de ver sua transferência dos sonhos para o Liverpool fracassar. Sage insistiu que o atacante segue comprometido com Selhurst Park apesar do interesse externo, ao mesmo tempo em que defendeu firmemente o clube das acusações de desrespeito feitas pelo agente do jogador, Diomansy Kamara.

  • Sage confirma que atacante precisa de tempo para se recuperar

    De acordo com o Daily Mail, Sage admitiu que Sarr precisa processar o impacto emocional de sua transferência fracassada antes de voltar à ação competitiva. Sarr, que marcou 21 gols em 45 partidas na última temporada, foi alvo de uma oferta recusada de £ 50 milhões do Liverpool, mas o Crystal Palace sustentou durante toda a janela que o atacante era indispensável.

    "Falei com ele ontem e ele disse que com certeza estará conosco", explicou Sage. "Ele tem de assimilar, porque é um sonho para muitos jogadores atuar em um clube desse porte. Ele teve uma boa oportunidade, mas não deu certo."

    • Publicidade
  • FBL-ENG-PR-COMMUNITY-CRYSTAL PALACE-LIVERPOOLAFP

    Técnico do Palace rejeita alegações de desrespeito

    A situação se agravou depois que Kamara divulgou uma declaração incendiária, acusando o Palace de não respeitar as ambições de carreira de um jogador africano.

    No entanto, Sage rejeitou com veemência essas alegações, defendendo firmemente a diretoria em Selhurst Park. "Eu realmente não concordo com essa posição. O clube e as pessoas aqui são respeitosos. Respeitamos muitas coisas e só queremos o melhor para o nosso clube e nossos jogadores", afirmou Sage.

    O Palace manteve sua postura linha-dura, apesar do interesse adicional de clubes da Turquia e da Arábia Saudita, onde as janelas de transferência seguem abertas.

  • Paciência necessária antes do retorno ao time principal

    Sage destacou que Sarr precisa merecer quaisquer futuras oportunidades na elite por meio de suas atuações em campo quando retornar. "Se ele quiser que o interesse continue, precisa fazer uma boa temporada conosco, render conosco e marcar muitos gols, como fez no ano passado. Mas sabemos que ele precisa de tempo", acrescentou Sage.

    "Espero que ele (volte) na próxima semana, mas já disse isso duas vezes antes. O importante é que ele volte em boa forma e com a mentalidade certa. É por isso que, às vezes, queremos esperar um pouco."

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Crystal Palace Media DayGetty Images Sport

    O que vem a seguir para Sarr?

    Sarr vai desfalcar o Crystal Palace na visita ao Fulham, no sábado, devido a um problema na virilha, deixando Sage com a necessidade de ajustar suas opções de ataque. Quando estiver totalmente recuperado, Sarr precisará voltar a se concentrar rapidamente para ajudar o Crystal Palace a se recuperar da recente derrota por 4 a 1 para o Manchester City. O atacante tentará reencontrar sua forma goleadora e provar seu valor a longo prazo para o clube.

Premier League
Ipswich crest
Ipswich
IPS
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Premier League
Fulham crest
Fulham
FUL
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY