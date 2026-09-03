'Ele precisa assimilar' - Pierre Sage admite que Ismaila Sarr precisa de tempo após o colapso da transferência para o Liverpool

De acordo com o Daily Mail, Sage admitiu que Sarr precisa processar o impacto emocional de sua transferência fracassada antes de voltar à ação competitiva. Sarr, que marcou 21 gols em 45 partidas na última temporada, foi alvo de uma oferta recusada de £ 50 milhões do Liverpool, mas o Crystal Palace sustentou durante toda a janela que o atacante era indispensável.

"Falei com ele ontem e ele disse que com certeza estará conosco", explicou Sage. "Ele tem de assimilar, porque é um sonho para muitos jogadores atuar em um clube desse porte. Ele teve uma boa oportunidade, mas não deu certo."