Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
FBL-EUR-NATIONS-TUR-FRAAFP
Traduzido por

Ele precisa aprender com Cristiano Ronaldo? Mensagem de alerta a Mourinho: Mbappé não entendeu o que o Real Madrid representa

Especiais e Opinião
Real Madrid x Villarreal
Real Madrid
Villarreal
La Liga
K. Mbappe
J. Mourinho
C. Ronaldo
Espanha
França
Portugal

O capitão da França perde gradualmente sua intocabilidade diante da torcida do Real Madrid

Kylian Mbappé enfrenta uma crescente onda de críticas na Espanha, depois que seu comportamento recente fora de campo gerou uma série de polêmicas em torno de sua relação com o Real Madrid e sua torcida, num momento em que a diretoria do clube ainda espera que seu astro francês demonstre maior foco em sua trajetória com a equipe.

De acordo com uma reportagem do site francês RMC, as críticas começaram após a lesão de Mbappé com a seleção da França, quando ele sofreu uma lesão no joelho esquerdo durante o gol da vitória sobre a Turquia, no dia 25 de setembro passado, pela Liga das Nações da Europa, antes de deixar a concentração dos Bleus após obter autorização do técnico Zinédine Zidane.

Fóruns Kooora



  • Desrespeito às instruções de Mourinho? Mbappé abre o leque da polêmica

    O relatório prosseguiu afirmando que o início do período de recuperação de Mbappé abriu caminho para uma série de polêmicas, após o jogador ter sido visto apenas cinco dias depois de sua lesão, em uma boate na capital francesa, Paris, acompanhado de sua namorada, a atriz espanhola Ester Expósito, algo que gerou críticas em Madri.

    O alvoroço não parou por aí, já que o capitão do Real Madrid apareceu, dias depois, em um novo vídeo pilotando uma bicicleta perto do lago de Lucerna, nos Alpes suíços, usando capacete e sorrindo diante da câmera.

    Essa atitude gerou um novo descontentamento na Espanha, especialmente porque o técnico José Mourinho já havia afirmado que não desejava que seus jogadores usassem bicicletas, para evitar possíveis quedas e o risco de lesões ou problemas físicos.

    Leia também: Vídeo: Egito conquista o Campeonato do Norte da África de juniores após tropeço do Marrocos

  • Impressão preocupante e um recado para Mourinho: Mbappé está perdendo o amor da torcida do Real?

    O relatório trouxe as opiniões de alguns jornalistas na Espanha, que consideram que Mbappé deveria concentrar-se, durante seu período de recuperação, no trabalho dentro do centro de treinamentos do Real Madrid, por entenderem que suas aparições frequentes fora do campo podem dar a impressão de haver um confronto com a diretoria do clube e seu treinador.

    Josep Pedrerol, apresentador do programa "El Chiringuito", afirmou: "Não digo que a questão represente um conflito com o Real Madrid, mas pode dar essa impressão".

    E acrescentou: "Ele quer a Bola de Ouro, mas o Real Madrid quer mais dele, e quer que ele (Mbappé) esteja mais ligado ao clube, que trabalhe e que o vejamos treinar de verdade. Ele deve estampar as manchetes por causa do que acontece dentro de campo, e não fora dele".

    Pedrerol prosseguiu: "Mbappé começou a perder o carinho da torcida do Real Madrid, e essa é uma das piores coisas que podem acontecer a qualquer jogador de futebol. Acredito que chegou a hora de ele refletir sobre o que quer e aonde quer chegar, e se realmente deseja o carinho da torcida do Real Madrid".

    Pedrerol entende que a torcida do clube espera que Mourinho, conhecido por sua personalidade forte, lide com mais firmeza com o capitão da seleção francesa, e não deixe a impressão de que permite ao jogador fazer o que bem entender, mesmo que isso às vezes seja à custa da equipe.

    E disse: "A torcida do Real Madrid também quer um Mourinho combativo, o Mourinho que defende o clube e o coloca acima de tudo, que não se curva diante de nenhum jogador, e que tem a coragem de dizer na cara de qualquer jogador o que pensa, seja qual for o seu nome. Mourinho, volte para nós!".

    Leia também: Após a polêmica no Real Madrid, Mbappé acende a controvérsia com uma mensagem irônica

  • Mbappé não entendeu o que o Real Madrid representa: você precisa ser como Ronaldo ou Raúl

    O jornalista Tomás Roncero concorda com essa visão. Durante o programa "El Larguero", na rádio "Cadena SER", ele afirmou: "Não gosto nada disso. Para ser líder de um projeto, você precisa ser um exemplo".

    E acrescentou: "Ele deveria ser como Cristiano Ronaldo ou Raúl, que eram os primeiros a chegar a Valdebebas e os últimos a sair. Ele não entendeu o que o Real Madrid representa".

    Leia também: Alta vertiginosa em 4 meses: a evolução impressionante de Hamza Abdelkarim

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Villarreal crest
Villarreal
VIL