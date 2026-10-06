O relatório trouxe as opiniões de alguns jornalistas na Espanha, que consideram que Mbappé deveria concentrar-se, durante seu período de recuperação, no trabalho dentro do centro de treinamentos do Real Madrid, por entenderem que suas aparições frequentes fora do campo podem dar a impressão de haver um confronto com a diretoria do clube e seu treinador.

Josep Pedrerol, apresentador do programa "El Chiringuito", afirmou: "Não digo que a questão represente um conflito com o Real Madrid, mas pode dar essa impressão".

E acrescentou: "Ele quer a Bola de Ouro, mas o Real Madrid quer mais dele, e quer que ele (Mbappé) esteja mais ligado ao clube, que trabalhe e que o vejamos treinar de verdade. Ele deve estampar as manchetes por causa do que acontece dentro de campo, e não fora dele".

Pedrerol prosseguiu: "Mbappé começou a perder o carinho da torcida do Real Madrid, e essa é uma das piores coisas que podem acontecer a qualquer jogador de futebol. Acredito que chegou a hora de ele refletir sobre o que quer e aonde quer chegar, e se realmente deseja o carinho da torcida do Real Madrid".

Pedrerol entende que a torcida do clube espera que Mourinho, conhecido por sua personalidade forte, lide com mais firmeza com o capitão da seleção francesa, e não deixe a impressão de que permite ao jogador fazer o que bem entender, mesmo que isso às vezes seja à custa da equipe.

E disse: "A torcida do Real Madrid também quer um Mourinho combativo, o Mourinho que defende o clube e o coloca acima de tudo, que não se curva diante de nenhum jogador, e que tem a coragem de dizer na cara de qualquer jogador o que pensa, seja qual for o seu nome. Mourinho, volte para nós!".