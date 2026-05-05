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"Ele não é um líder" - O Manchester United não consegue "avançar" se Harry Maguire continuar como titular, afirma lenda do clube
Maguire vai ficar no Manchester United
Em entrevista ao Metro, Parker fez uma avaliação contundente da atual estrutura defensiva do clube. Apesar de uma recente recuperação, Parker acredita que os Red Devils não podem evoluir tendo Maguire como figura central. O jogador da seleção inglesa, de 33 anos, assinou recentemente um novo contrato que o mantém em Old Trafford até 2027, com opção de renovação por mais um ano.
Embora o zagueiro tenha sido recompensado por seu bom desempenho desde que Carrick assumiu o comando técnico, Parker continua totalmente cético quanto ao seu valor a longo prazo, instando o clube a investir em opções mais rápidas e dinâmicas para reconstruir seu status de candidato ao título.
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Estrela da Inglaterra é acusada de impedir o desenvolvimento de novos talentos
A importância de Maguire nesta temporada mudou drasticamente. Sob o comando do ex-técnico Ruben Amorim, ele ficou praticamente à margem, muitas vezes limitado a breves participações antes que um grave problema na coxa o deixasse fora de nove partidas consecutivas da Premier League. No entanto, desde a chegada de Carrick, o zagueiro renasceu. Ao retornar à equipe titular contra o Manchester City em meados de janeiro, ele tem disputado partidas completas regularmente, perdendo apenas os jogos contra o Leeds e o Chelsea por suspensão.
Apesar dessa regularidade, Parker continua crítico em relação à sua liderança. Ao discutir sua parceria com Ayden Heaven, Parker foi direto: “Ele está jogando mais partidas, mas está jogando com Harry Maguire, e ele não é um líder em campo. Ele conquistou seu contrato, eu acho, de certa forma, porque tem se saído bem. Mas se você quer avançar, não avança com Harry Maguire. Então você sai e contrata outro zagueiro central.”
Elogios ao Heaven e aos alvos defensivos
Ao aprofundar seus elogios ao jovem fenômeno Heaven, Parker argumentou que o jogador deveria ter sido escalado muito antes da 12ª partida de Carrick no comando. Heaven tem se destacado de forma impressionante após a lesão de longa duração nas costas de Matthijs de Ligt e a recente suspensão de três jogos de Lisandro Martínez.
Preferindo o jovem ao experiente veterano, Parker observou: “Ele [Heaven] deveria ter tido uma oportunidade mais cedo no comando de Carrick. Acho que ele está fazendo sua parte agora, mas ele entrou e tem se saído bem. Às vezes ele é um pouco precipitado, mas é preciso lembrar o quão jovem ele é e que, às vezes, ele se esforça demais. Você tem Martinez e tem Yoro também, mas não precisa de um veterano experiente que já está lá. Você não avança com Harry Maguire no time, na minha opinião.”
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O que vem a seguir para a defesa de Carrick?
Com o United sendo associado a alvos acessíveis como Marcos Senesi, do Bournemouth, e Murillo, do Nottingham Forest, Carrick enfrenta uma janela de transferências crucial neste verão. O técnico deve decidir se continua confiando na experiência renovada de Maguire ou se busca o ritmo acelerado de recuperação que Parker insiste ser necessário para, finalmente, lançar uma verdadeira disputa pelo título da Premier League na próxima temporada.