"Ele não é um líder" - O Manchester United não consegue "avançar" se Harry Maguire continuar como titular, afirma lenda do clube

A importância de Maguire nesta temporada mudou drasticamente. Sob o comando do ex-técnico Ruben Amorim, ele ficou praticamente à margem, muitas vezes limitado a breves participações antes que um grave problema na coxa o deixasse fora de nove partidas consecutivas da Premier League. No entanto, desde a chegada de Carrick, o zagueiro renasceu. Ao retornar à equipe titular contra o Manchester City em meados de janeiro, ele tem disputado partidas completas regularmente, perdendo apenas os jogos contra o Leeds e o Chelsea por suspensão.

Apesar dessa regularidade, Parker continua crítico em relação à sua liderança. Ao discutir sua parceria com Ayden Heaven, Parker foi direto: “Ele está jogando mais partidas, mas está jogando com Harry Maguire, e ele não é um líder em campo. Ele conquistou seu contrato, eu acho, de certa forma, porque tem se saído bem. Mas se você quer avançar, não avança com Harry Maguire. Então você sai e contrata outro zagueiro central.”