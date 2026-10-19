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“Ele joga com os 125 que pagaram por ele!”: Jose Mourinho dá avaliação sem rodeios sobre Yan Diomande
Diomande brilha com assistência e gol em jogada individual contra o Sevilla
O ponta adolescente Yan Diomande teve uma atuação memorável na vitória do Real Madrid por 4 a 1 sobre o Sevilla. Ele deu o passe para Arda Guler abrir o placar e fechou o triunfo com um belo gol individual. O jovem arrancou com força pela lateral antes de bater de direita para o fundo da rede.
A atuação destacou a velocidade explosiva e o talento ainda em desenvolvimento de Diomande nas transições.
No entanto, o técnico Jose Mourinho aproveitou a entrevista coletiva após a partida para apontar o quanto o jovem atacante ainda precisa evoluir.
- AFP
Mourinho fala sobre a pressão do preço sobre jovem ponta
Mourinho destacou a enorme expectativa em torno de Diomande por causa de sua transferência de grande repercussão para o Santiago Bernabéu. “Ele tem muito a melhorar e ainda há muito espaço para evoluir. É jovem, ingênuo e ainda está em formação”, observou Mourinho.
“No Real Madrid, o nível de exigência é muito alto.”
“Em vez de jogar com o número 25 nas costas, ele joga com os 125 que pagaram por ele”, explicou o técnico português.
Técnico compara trajetória de Diomande à de Vinicius Junior
Ao apontar aspectos em que há espaço para evolução tática, Mourinho demonstrou plena confiança de que Diomande vai aprimorar suas decisões no terço final do campo. "Ele está evoluindo e precisa melhorar a finalização", observou Mourinho.
"Muitas vezes, ele chega a áreas perigosas e tem dificuldade para manter a calma no momento decisivo, dar assistências melhores e levantar a cabeça para enxergar os companheiros."
"Ele vai conseguir", afirmou Mourinho. "Lembro muito de quando Vini Jr. chegou ao Madrid e, dois ou três anos depois, já era um jogador de alto nível."
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Diomande ganha confiança antes de uma sequência intensa de jogos
Apesar de ter sido chamado de "jogador ainda em formação" por seu treinador, Diomande tem capacidade de decidir partidas e dá ao Real Madrid uma incrível variedade de opções no ataque.
A gestão cuidadosa de Mourinho busca proteger o jovem ponta e, ao mesmo tempo, incentivá-lo a atingir os padrões da elite.
Diomande tentará aproveitar o bom momento enquanto o Real Madrid se prepara para os próximos desafios nas competições europeias e nacionais.
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