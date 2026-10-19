O ponta adolescente Yan Diomande teve uma atuação memorável na vitória do Real Madrid por 4 a 1 sobre o Sevilla. Ele deu o passe para Arda Guler abrir o placar e fechou o triunfo com um belo gol individual. O jovem arrancou com força pela lateral antes de bater de direita para o fundo da rede.

A atuação destacou a velocidade explosiva e o talento ainda em desenvolvimento de Diomande nas transições.

No entanto, o técnico Jose Mourinho aproveitou a entrevista coletiva após a partida para apontar o quanto o jovem atacante ainda precisa evoluir.