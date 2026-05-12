Segundo o jornal *Bild*, a transferência do jovem zagueiro Joane Gadou, do RB Salzburg para o Borussia Dortmund, já está fechada. O jogador de 19 anos teria passado no exame médico na segunda-feira.
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Ele já passou até no exame médico! O BVB parece estar fechando sua primeira grande contratação do verão
No entanto, justamente naquele dia, o jornal *Bild* havia noticiado que o clube da Bundesliga austríaca estava exigindo, mais uma vez, um valor significativamente superior aos 20 milhões de euros acordados anteriormente pelos serviços de Gadou. Segundo a reportagem, o Salzburg pretendia receber cerca de 25 milhões de euros de valor base, além de bônus no valor de quatro a seis milhões de euros por Gadou. Mas o diretor esportivo Ole Book e Lars Ricken aparentemente puseram um ponto final nessa questão.
Segundo o Bild, chegou-se agora a um acordo com o Salzburgo sobre uma quantia de transferência de 19,5 milhões de euros. Ainda podem ser pagos, no máximo, 4,5 milhões de euros em bônus.
O próprio Gadou já se despediu dos torcedores do Salzburgo. “Vou embora com lembranças inesquecíveis, momentos que nunca esquecerei e, acima de tudo, com as pessoas maravilhosas que tive a oportunidade de conhecer. Meus agradecimentos aos treinadores, aos funcionários, aos meus companheiros de equipe e a todos no clube que, direta ou indiretamente, fizeram parte da minha passagem por aqui”, escreveu ele no Instagram.
Gadou, que tem 1,95 m de altura, mudou-se da base do Paris Saint-Germain para a Áustria em 2024. Pelo Salzburgo, o jogador da seleção juvenil francesa atuou em 33 partidas oficiais nesta temporada e acumulou experiência internacional na Liga Europa.
Em Dortmund, o jogador de 19 anos deve reforçar a defesa central, que está com falta de pessoal. Devido ao fim da carreira de Niklas Süle, à lesão prolongada de Emre Can e ao futuro ainda incerto de Nico Schlotterbeck, o BVB busca desesperadamente reforços para a zaga.
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O BVB contrata Gadou: “Nessa idade, ele já está mais avançado do que Dayot Upamecano”
O interesse do Dortmund por Gadou já vem de algum tempo. Sebastian Kehl, antecessor de Book no BVB, também teria ficado de olho no jovem jogador já na primavera.
Segundo Michael Unverdorben, vice-chefe da seção de esportes do jornal Salzburger Nachrichten, com Gadou o BVB ganha um zagueiro que “nesta idade já está mais avançado do que Dayot Upamecano estava na época”.
“Ele é certamente o melhor zagueiro central do Salzburgo. Sempre se soube que ele seria uma grande contratação, porque simplesmente tem dotes incríveis e um enorme potencial. É forte nos duelos e no jogo aéreo e tem tudo o que um zagueiro de nível internacional precisa”, disse Unverdorben em entrevista ao SPOX no início de maio.