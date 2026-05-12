Ele já passou até no exame médico! O BVB parece estar fechando sua primeira grande contratação do verão

No entanto, justamente naquele dia, o jornal *Bild* havia noticiado que o clube da Bundesliga austríaca estava exigindo, mais uma vez, um valor significativamente superior aos 20 milhões de euros acordados anteriormente pelos serviços de Gadou. Segundo a reportagem, o Salzburg pretendia receber cerca de 25 milhões de euros de valor base, além de bônus no valor de quatro a seis milhões de euros por Gadou. Mas o diretor esportivo Ole Book e Lars Ricken aparentemente puseram um ponto final nessa questão.

Segundo o Bild, chegou-se agora a um acordo com o Salzburgo sobre uma quantia de transferência de 19,5 milhões de euros. Ainda podem ser pagos, no máximo, 4,5 milhões de euros em bônus.

O próprio Gadou já se despediu dos torcedores do Salzburgo. “Vou embora com lembranças inesquecíveis, momentos que nunca esquecerei e, acima de tudo, com as pessoas maravilhosas que tive a oportunidade de conhecer. Meus agradecimentos aos treinadores, aos funcionários, aos meus companheiros de equipe e a todos no clube que, direta ou indiretamente, fizeram parte da minha passagem por aqui”, escreveu ele no Instagram.

Gadou, que tem 1,95 m de altura, mudou-se da base do Paris Saint-Germain para a Áustria em 2024. Pelo Salzburgo, o jogador da seleção juvenil francesa atuou em 33 partidas oficiais nesta temporada e acumulou experiência internacional na Liga Europa.

Em Dortmund, o jogador de 19 anos deve reforçar a defesa central, que está com falta de pessoal. Devido ao fim da carreira de Niklas Süle, à lesão prolongada de Emre Can e ao futuro ainda incerto de Nico Schlotterbeck, o BVB busca desesperadamente reforços para a zaga.