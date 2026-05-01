"Ele estava simplesmente dormindo dentro do carro": revelada uma história curiosa sobre Michael Olise, do Bayern de Munique

Olise jogou inicialmente por um curto período no Arsenal como jogador juvenil, passando depois a vestir a camisa do Chelsea por sete anos. Aos 14 anos, apesar de seu enorme talento, foi dispensado pelos Blues e acabou indo para o Manchester City, mas também lá sua passagem durou apenas um ano.

Assim, Olise acabou indo para o Reading aos 15 anos e, pouco menos de dois anos depois, conseguiu chegar ao time profissional. “Por que ele foi parar no Reading depois de ter passado por esses grandes clubes?”, ainda hoje se pergunta Bowen, seu incentivador. “A única explicação que consigo encontrar é que, nesses clubes, talvez fosse visto como algo negativo o fato de ele ser muito autoconfiante. Que, na opinião deles, talvez ele devesse ter sido um pouco mais modesto.”

Sob o comando de Bowen, Olise tornou-se titular no Reading e, em 2021, transferiu-se para o Crystal Palace, onde se consolidou na Premier League. Em 2024, o Bayern pagou nada menos que 53 milhões de euros pelo jogador da seleção francesa, um investimento que já se pagou integralmente menos de dois anos depois. No FCB, Olise se tornou um dos melhores jogadores do mundo, tendo também impressionado recentemente no espetacular jogo de 4 a 5 contra o Paris Saint-Germain. No total, o jogador de 24 anos já soma 20 gols e 29 assistências em 47 partidas nesta temporada.