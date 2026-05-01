"Todas as manhãs, quando eu chegava ao centro de treinamento, o Michael estava simplesmente dormindo no carro", lembrou Mark Bowen, que treinou Olise no início de sua carreira profissional no FC Reading, no programa Bolzplatz da ZDF.
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"Ele estava simplesmente dormindo dentro do carro": revelada uma história curiosa sobre Michael Olise, do Bayern de Munique
O contexto: Olise, na época ainda adolescente, estava dando os primeiros passos na equipe principal do então clube da segunda divisão inglesa (hoje na terceira divisão), mas continuava morando com a família em Londres. Assim, todas as manhãs ele precisava atravessar o trânsito intenso da metrópole inglesa e seguir até Reading.
“Ele disse que não queria ficar preso no trânsito e não queria ficar muito tempo no carro. Ele provavelmente já tinha saído às 5h30 da manhã para chegar a tempo ao treino”, relembrou Bowen, hoje diretor esportivo do Forest Green Rovers, time da quinta divisão inglesa. O curioso da história era que Olise “chegava ao campo de treino e adormecia profundamente ao volante. Quando o treino começava às 9h, os jogadores experientes vinham até mim e perguntavam: ‘Onde está o Michael? Por que ele está atrasado?’ E eu respondi: ‘Gente, ele pode estar atrasado para o treino, mas enquanto vocês ainda estavam na cama, ele já estava no estacionamento, dentro do carro’. Ele ainda era um rapaz jovem e simplesmente adormeceu. Tivemos que bater na janela e chamá-lo para o treino”, conta Bowen.
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Michael Olise foi dispensado pelo Chelsea e pelo Manchester City
Olise jogou inicialmente por um curto período no Arsenal como jogador juvenil, passando depois a vestir a camisa do Chelsea por sete anos. Aos 14 anos, apesar de seu enorme talento, foi dispensado pelos Blues e acabou indo para o Manchester City, mas também lá sua passagem durou apenas um ano.
Assim, Olise acabou indo para o Reading aos 15 anos e, pouco menos de dois anos depois, conseguiu chegar ao time profissional. “Por que ele foi parar no Reading depois de ter passado por esses grandes clubes?”, ainda hoje se pergunta Bowen, seu incentivador. “A única explicação que consigo encontrar é que, nesses clubes, talvez fosse visto como algo negativo o fato de ele ser muito autoconfiante. Que, na opinião deles, talvez ele devesse ter sido um pouco mais modesto.”
Sob o comando de Bowen, Olise tornou-se titular no Reading e, em 2021, transferiu-se para o Crystal Palace, onde se consolidou na Premier League. Em 2024, o Bayern pagou nada menos que 53 milhões de euros pelo jogador da seleção francesa, um investimento que já se pagou integralmente menos de dois anos depois. No FCB, Olise se tornou um dos melhores jogadores do mundo, tendo também impressionado recentemente no espetacular jogo de 4 a 5 contra o Paris Saint-Germain. No total, o jogador de 24 anos já soma 20 gols e 29 assistências em 47 partidas nesta temporada.
Michael Olise: Os clubes por onde já passou
Período
Clube
2009
Arsenal
2009 a 2016
FC Chelsea
2016 a 2017
Manchester City
2017 a 2021
FC Reading
2021 a 2024
Crystal Palace
desde 2024
FC Bayern de Munique