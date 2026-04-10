Albert Riera conhece muito bem as leis implacáveis do futebol. “Ninguém tem crédito”, diz uma delas, afirma o técnico do Eintracht Frankfurt: “Se você perder três jogos seguidos, não importa se ganhou a Liga dos Campeões no ano passado.” O espanhol costuma compartilhar essas sabedorias regularmente, mas já está, às vezes, exagerando em suas declarações — o que causa certa irritação no meio do clube.
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Ele está causando espanto com declarações questionáveis: será que um técnico da Bundesliga precisa sair apenas algumas semanas após sua chegada?
Após o recente empate contra o 1. FC Köln (2 a 2), Riera chamou a atenção com declarações bizarras na coletiva de imprensa e, desde então, está no centro das críticas da mídia. Agora, uma vitória no sábado contra o VfL Wolfsburg (15h30), que corre sério risco de rebaixamento, seria muito bem-vinda para o técnico, a fim de recuperar um pouco de tranquilidade.
Quando assumiu o cargo em Frankfurt, em 1º de fevereiro, o time era “não apenas o pior em termos de gols sofridos na Bundesliga, mas em toda a Europa”, disse Riera após o jogo contra o Colônia. Uma forma de se expressar muito drástica, que, além disso, é incorreta em termos de conteúdo. O FC Metz havia sofrido um gol a mais na França na mesma época.
Ao enumerar os jogos que o Frankfurt não venceu desde sua chegada, Riera omitiu o empate em 0 a 0 contra o St. Pauli. Um erro perdoável, claro, mas que se encaixa no quadro: por mais competente que seja o especialista em futebol, sua tendência à autoexibição causa atrito.
No ambiente crítico do clube, seu jeito causa descontentamento. Riera dispensa um intérprete; afinal, ele fala inglês fluentemente, mas muito rápido e, por causa do sotaque, às vezes de forma pouco clara. Aliado à sua personalidade, isso resulta regularmente em respostas longas e prolixas, que frequentemente não respondem ao cerne da pergunta feita.
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O Frankfurt, sob o comando de Riera, sofreu apenas duas derrotas em oito jogos
Um exemplo: em vez de explicar, como solicitado, a importância do artilheiro Jonathan Burkardt após a partida contra o Colônia, o monólogo de dois minutos de Riera culminou em uma declaração sobre o que ele pretende alcançar no Eintracht. “Estamos no caminho do progresso e da construção de algo. Precisamos de tempo”, disse ele. E Burkardt? “Johnny é muito importante.” E foi só isso.
Apesar de suas peculiaridades de caráter, o SGE, sob o comando de Riera, vem apresentando um desempenho decente, com duas derrotas em oito jogos. Sua marca está lentamente se tornando reconhecível; ele estabilizou, em geral, a defesa que antes era extremamente vulnerável. Contra o Colônia, algumas boas ideias no esquema de jogo fizeram com que sua equipe estivesse a caminho da vitória até a fase final.
No entanto, o empate no final esfriou o clima, e sua atuação depois disso o colocou involuntariamente no centro das atenções antes do jogo contra o Wolfsburg. Pois Riera também não tem margem de erro — ele mesmo sabe disso melhor do que ninguém.