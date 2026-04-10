Ele está causando espanto com declarações questionáveis: será que um técnico da Bundesliga precisa sair apenas algumas semanas após sua chegada?

Após o recente empate contra o 1. FC Köln (2 a 2), Riera chamou a atenção com declarações bizarras na coletiva de imprensa e, desde então, está no centro das críticas da mídia. Agora, uma vitória no sábado contra o VfL Wolfsburg (15h30), que corre sério risco de rebaixamento, seria muito bem-vinda para o técnico, a fim de recuperar um pouco de tranquilidade.

Quando assumiu o cargo em Frankfurt, em 1º de fevereiro, o time era “não apenas o pior em termos de gols sofridos na Bundesliga, mas em toda a Europa”, disse Riera após o jogo contra o Colônia. Uma forma de se expressar muito drástica, que, além disso, é incorreta em termos de conteúdo. O FC Metz havia sofrido um gol a mais na França na mesma época.

Ao enumerar os jogos que o Frankfurt não venceu desde sua chegada, Riera omitiu o empate em 0 a 0 contra o St. Pauli. Um erro perdoável, claro, mas que se encaixa no quadro: por mais competente que seja o especialista em futebol, sua tendência à autoexibição causa atrito.

No ambiente crítico do clube, seu jeito causa descontentamento. Riera dispensa um intérprete; afinal, ele fala inglês fluentemente, mas muito rápido e, por causa do sotaque, às vezes de forma pouco clara. Aliado à sua personalidade, isso resulta regularmente em respostas longas e prolixas, que frequentemente não respondem ao cerne da pergunta feita.