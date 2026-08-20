'Ele é um jogador único' - Bernardo Silva revela plano para recriar a magia do Monaco com Kylian Mbappe no Real Madrid

Um aspecto fascinante da chegada de Silva a Madri é seu empolgante reencontro com Mbappe. A dupla dinâmica já havia formado uma parceria formidável durante o período em que atuou junta no Monaco. Ao falar sobre a história que compartilham, Bernardo relembrou os primeiros dias na França.

"Jogamos juntos por dois anos no Monaco", disse Silva ao site oficial do clube. "Ele era muito jovem, tinha 17 ou 18 anos. Eu também era muito jovem. Tivemos uma conexão muito forte como companheiros de equipe. Desde então, nos enfrentamos algumas vezes, contra o Paris, contra a França e contra o Madrid.

"Agora estou muito feliz por estar com ele novamente e por tentar reconstruir essa conexão. Kylian é um jogador único, que pode ganhar jogos sozinho, te dá muitos gols e cria muitas chances em todas as partidas. Vamos trabalhar para reconstruir essa conexão e levar alegria juntos ao Real Madrid."