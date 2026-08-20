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'Ele é um jogador único' - Bernardo Silva revela plano para recriar a magia do Monaco com Kylian Mbappe no Real Madrid
Preparando-se para a estreia na liga
Silva está oficialmente se preparando para sua aguardada estreia em La Liga após uma integração bem-sucedida na pré-temporada no Madrid. O meio-campista português se adaptou rapidamente ao novo ambiente na capital espanhola. Com a ação competitiva se aproximando, o Real Madrid está programado para enfrentar o Espanyol no RCDE Stadium. A partida marca o início de um novo e empolgante capítulo para o experiente internacional.
- AFP
Reencontrado com um rosto familiar
Um aspecto fascinante da chegada de Silva a Madri é seu empolgante reencontro com Mbappe. A dupla dinâmica já havia formado uma parceria formidável durante o período em que atuou junta no Monaco. Ao falar sobre a história que compartilham, Bernardo relembrou os primeiros dias na França.
"Jogamos juntos por dois anos no Monaco", disse Silva ao site oficial do clube. "Ele era muito jovem, tinha 17 ou 18 anos. Eu também era muito jovem. Tivemos uma conexão muito forte como companheiros de equipe. Desde então, nos enfrentamos algumas vezes, contra o Paris, contra a França e contra o Madrid.
"Agora estou muito feliz por estar com ele novamente e por tentar reconstruir essa conexão. Kylian é um jogador único, que pode ganhar jogos sozinho, te dá muitos gols e cria muitas chances em todas as partidas. Vamos trabalhar para reconstruir essa conexão e levar alegria juntos ao Real Madrid."
Sem margem para erro contra o Espanyol
Enquanto o Madrid se prepara para viajar à Catalunha, Silva entende as enormes exigências do futebol espanhol. Ele sabe que conquistar três pontos contra o Espanyol é vital para uma campanha bem-sucedida pelo título.
"Espero vencer", afirmou. "Precisamos focar em cada partida. Cada ponto importa. A La Liga é uma competição em que você não pode se dar ao luxo de perder muitos pontos se quiser ser campeão.
"Temos que dar a mesma importância aos pontos em partidas que as pessoas podem considerar menos importantes quanto damos aos grandes jogos. Vamos tentar começar forte, com uma vitória e três pontos."
- Getty Images Sport
Estreia na La Liga no horizonte
Com a agenda de amistosos agora concluída, o foco passa totalmente para a competição, com a elite do futebol espanhol voltando ao centro das atenções. A equipe de Jose Mourinho se prepara para viajar para sua estreia na liga, e todas as atenções estarão voltadas para a escalação inicial para ver como Silva e Mbappe serão utilizados.
O Real Madrid está programado para enfrentar o Espanyol no RCDE Stadium. Será a primeira oportunidade para o meio-campista provar que sua parceria com Mbappe continua tão potente quanto foi durante a adolescência deles.
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