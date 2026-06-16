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Tim PayneGetty Images

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"Ele é um dos piores!" Crítica contundente a uma "estrela" da Copa do Mundo que está na moda

Copa do Mundo
República Islâmica do Irã x Nova Zelândia
República Islâmica do Irã
Nova Zelândia
T. Payne

Com 5,8 milhões de seguidores no Instagram, Tim Payne é uma verdadeira estrela das redes sociais — mas, em campo, o lateral-direito neozelandês está longe de ser considerado um jogador de primeira linha.

“O jogador de 32 anos é ‘um dos piores da equipe’. Ele é um lateral-direito muito limitado, mediano, honesto e trabalhador, que deve se considerar muito sortudo por ter a chance de jogar em uma Copa do Mundo. Ele é muito sólido, mas é só isso”, afirmou o especialista Lutz Pfannenstiel na MagentaTV.

  • Antes da Copa do Mundo, Payne ganhou fama inesperada ao ser apresentado pelo influente argentino Valen Scarsini como o jogador “mais desconhecido” do torneio. No empate em 2 a 2 (1 a 1) da Nova Zelândia contra o Irã na estreia, o jogador do Wellington Phoenix integrou a escalação inicial dos “All Whites”. Ele foi substituído aos 77 minutos.

    A Nova Zelândia participa de uma Copa do Mundo pela terceira vez, depois de 1982 e 2010. Entretanto, porém, é preciso “deixar para trás o estigma do passado, de que um era pastor de ovelhas e o outro mecânico de carros. Isso realmente não é mais assim”, disse Pfannenstiel (53), que já jogou como goleiro na Nova Zelândia. É claro que não se trata de “uma equipe delicada e técnica. Mas é um time fisicamente muito robusto e alto, que trabalha muito duro”.

    O técnico Darren Bazeley orientou o jogo “mais para a posse de bola”, segundo Pfannenstiel: “Há mudanças no futebol neozelandês. O espírito amador de antigamente não existe mais.”

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