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Kompany EberlIMAGO / Beautiful Sports
Jonas Rütten

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Ele é um "candidato dos sonhos": o FC Bayern parece estar trabalhando em uma transferência bombástica e surpreendente

Bundesliga
Mercado da bola
A. Gordon
L. Diaz
Bayern de Munique
Newcastle
Premier League

É sabido que o FC Bayern está procurando uma alternativa para Luis Díaz. Agora, surge mais uma vez um nome inesperado.

O FC Bayern parece estar em negociações “muito concretas” com Anthony Gordon, do Newcastle United, sobre uma transferência para Munique no próximo verão. É o que informa a Sky. Anteriormente, o especialista em transferências Sacha Tavolieri já havia noticiado que havia sido estabelecido contato.

  • Newcastle United v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    FC Bayern: Anthony Gordon seria o “candidato ideal”

    Assim, o jogador de 25 anos seria o “candidato ideal” para a vaga na ala esquerda, atrás do atualmente insubstituível Luis Díaz. O colombiano está praticamente sem concorrência na sua posição e só fica de fora quando é absolutamente necessário ou quando é suspenso.

    Na temporada atual, isso tem dado certo até agora. Díaz não faltou nenhuma vez por lesão, somando 23 gols e 18 assistências em 41 partidas oficiais. Seus 3.355 minutos em campo são superados apenas por Joshua Kimmich, Harry Kane, Dayot Upamecano, Michael Olise e Jonathan Tah.

    O perfil de Gordon como jogador ofensivo veloz, habilidoso no drible e perigoso na finalização também é, em princípio, interessante para o Bayern. O inglês pode atuar em praticamente todas as posições no ataque, sendo utilizado no Newcastle nesta temporada principalmente como ponta esquerda ou centroavante. Lá, com a saída do jogador emprestado Nicolas Jackson no meio do ano, surgirá novamente uma lacuna atrás de Harry Kane.

    Pelo menos para a ponta de ataque, o campeão alemão teria outras alternativas em vista. Um nome que vem surgindo repetidamente nas últimas semanas é o de Dusan Vlahovic, que estaria disponível sem custo de transferência no próximo verão. Também a situação cada vez mais frustrante do companheiro de equipe de Gordon, Nick Woltemade, estaria sendo acompanhada de perto na Säbener Straße.

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  • Luis DiazGetty

    Na verdade, o FC Bayern está adotando uma nova estratégia de transferências com seus próprios talentos

    Gordon soma atualmente 17 gols e cinco assistências em 46 partidas oficiais pelos Magpies. Ele próprio não estaria avesso a uma transferência para Munique, mas, segundo a Sky, o Newcastle nem pensa em abrir mão do versátil jogador ofensivo. Gordon ainda tem contrato com os Magpies até 2030 e chegou do Everton em 2023 por pouco menos de 46 milhões de euros. A Sky estima que o valor mínimo de transferência a partir do qual o Newcastle estaria disposto a negociar seria de pelo menos 60 milhões de euros.

    Além disso, segundo informações, Gordon também é cobiçado pelos clubes ingleses de ponta com grande poder financeiro. No final de fevereiro, o The Sun noticiou que, além do Liverpool FC, o Arsenal FC também estaria de olho no jogador ofensivo. Os Gunners estariam, portanto, dispostos a desembolsar até 92 milhões de euros por Gordon. 

    No Bayern, transferências tão caras não se encaixariam de forma alguma na estratégia de elenco supostamente planejada para o futuro de médio prazo, na qual, após as experiências positivas com jogadores formados no clube, como Lennart Karl ou Aleksandar Pavlovic, pretende-se dar mais oportunidades de jogo aos talentos da própria base e, assim, levá-los ao mais alto nível. Vincent Kompany se mostra o treinador ideal para isso, considerando, por exemplo, Noel Aseko, que retorna do Hannover 96 no verão, como sucessor de Leon Goretzka, que está de saída, no meio-campo central.

    Seguindo um conceito semelhante, o Bayern, segundo informações, também estaria considerando uma solução interna como reserva desejada para Diaz. Assim, Arijon Ibrahimovic, emprestado até o final da temporada ao Heidenheim, provável rebaixado, poderia assumir essa função após seu retorno à Säbener Straße no verão.

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