Ele é um "candidato dos sonhos": o FC Bayern parece estar trabalhando em uma transferência bombástica e surpreendente

Assim, o jogador de 25 anos seria o “candidato ideal” para a vaga na ala esquerda, atrás do atualmente insubstituível Luis Díaz. O colombiano está praticamente sem concorrência na sua posição e só fica de fora quando é absolutamente necessário ou quando é suspenso.

Na temporada atual, isso tem dado certo até agora. Díaz não faltou nenhuma vez por lesão, somando 23 gols e 18 assistências em 41 partidas oficiais. Seus 3.355 minutos em campo são superados apenas por Joshua Kimmich, Harry Kane, Dayot Upamecano, Michael Olise e Jonathan Tah.

O perfil de Gordon como jogador ofensivo veloz, habilidoso no drible e perigoso na finalização também é, em princípio, interessante para o Bayern. O inglês pode atuar em praticamente todas as posições no ataque, sendo utilizado no Newcastle nesta temporada principalmente como ponta esquerda ou centroavante. Lá, com a saída do jogador emprestado Nicolas Jackson no meio do ano, surgirá novamente uma lacuna atrás de Harry Kane.

Pelo menos para a ponta de ataque, o campeão alemão teria outras alternativas em vista. Um nome que vem surgindo repetidamente nas últimas semanas é o de Dusan Vlahovic, que estaria disponível sem custo de transferência no próximo verão. Também a situação cada vez mais frustrante do companheiro de equipe de Gordon, Nick Woltemade, estaria sendo acompanhada de perto na Säbener Straße.