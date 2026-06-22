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Sebastian HoeneßGetty Images
Christian Guinin

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Ele chegou apenas no verão passado: o craque do VfB Stuttgart parece já querer sair de novo

Copa do Mundo
B. El Khannouss
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Foi só no verão passado que Bilal El Khannouss se juntou ao VfB Stuttgart. Agora, ele já pode estar de saída novamente.

Segundo uma reportagem do jornal *Bild*, o atacante de 22 anos pretende aproveitar a Copa do Mundo que está acontecendo atualmente com a seleção do Marrocos para se destacar e chamar a atenção de outros clubes.

  • Por isso, El Khannouss chegou a trocar de agência de representação especialmente para isso — a partir de agora, ele está sob contrato com a HCM Sports Management, agência que também assessora, entre outros, Frenkie de Jong (FC Barcelona) e Viktor Gyökeres (FC Arsenal).

    Seus novos representantes já estariam sondando ativamente o mercado em busca de possíveis novos clubes, embora ainda não tenham chegado nenhuma oferta concreta. No entanto, espera-se que, com boas atuações na Copa do Mundo, ele consiga atrair mais atenção de clubes de maior porte.

    Nos dois jogos da fase de grupos contra o Brasil (1 a 1) e a Escócia (1 a 0), El Khannouss foi titular na seleção campeã da Copa Africana de Nações e deixou uma boa impressão. Junto com Ismael Saibari, jogador almejado pelo Bayern, ele foi um dos jogadores que mais se destacaram.

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  • Bilal El Khannouss VfB Stuttgart 2025Getty Images

    O VfB Stuttgart não quer se desfazer de El Khannouss

    O VfB Stuttgart, por sua vez, parece pouco disposto a negociar a saída do jogador de 22 anos. El Khannouss chegou ao clube da Suábia no verão passado, inicialmente por empréstimo do Leicester City, antes que o clube exercesse, no final de maio, a opção de compra no valor de 18 milhões de euros.

    Em sua primeira temporada no VfB, ele foi titular sob o comando do técnico Sebastian Hoeneß e disputou 41 partidas oficiais em todas as competições, nas quais marcou nove gols e deu sete assistências. Seu contrato em Stuttgart vai até 2030 e, aparentemente, não há cláusula de rescisão.

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