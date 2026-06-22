Ele chegou apenas no verão passado: o craque do VfB Stuttgart parece já querer sair de novo

Por isso, El Khannouss chegou a trocar de agência de representação especialmente para isso — a partir de agora, ele está sob contrato com a HCM Sports Management, agência que também assessora, entre outros, Frenkie de Jong (FC Barcelona) e Viktor Gyökeres (FC Arsenal).

Seus novos representantes já estariam sondando ativamente o mercado em busca de possíveis novos clubes, embora ainda não tenham chegado nenhuma oferta concreta. No entanto, espera-se que, com boas atuações na Copa do Mundo, ele consiga atrair mais atenção de clubes de maior porte.

Nos dois jogos da fase de grupos contra o Brasil (1 a 1) e a Escócia (1 a 0), El Khannouss foi titular na seleção campeã da Copa Africana de Nações e deixou uma boa impressão. Junto com Ismael Saibari, jogador almejado pelo Bayern, ele foi um dos jogadores que mais se destacaram.