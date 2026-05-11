Acima de tudo, faltou-lhe no Eintracht o apoio necessário para se firmar a longo prazo. “Na Alemanha, descobri um mundo diferente, sem falar a língua. Tive quatro partidas como titular em um ano e algumas participações breves: mesmo que o seu nome seja Lionel Messi, é preciso tempo para mostrar as suas qualidades”, disse Wahi.

O ex-técnico do SGE, Dino Toppmöller, também não ficou isento de críticas, pois não teria demonstrado a confiança necessária no jogador de 23 anos. “Na pré-temporada, marquei gols nos jogos de preparação, antes de eles contratarem outro atacante (Jonathan Burkardt; nota do editor), que o técnico escalou.”

Problemas semelhantes já haviam ocorrido no Olympique de Marselha, onde Wahi jogou antes de sua passagem por Frankfurt. “Em Marselha, eu tinha 21 anos e me deram quatro meses para provar meu valor – o que não é muito. Nesses dois clubes, não me deram tempo nem me deram uma chance”, disse o atacante, que enfatizou que “aproveita a chance quando a recebem”.