Em entrevista ao jornal francês L’Equipe, o jogador de 23 anos falou sobre o período difícil que passou vestindo a camisa do SGE e não resistiu a dar algumas alfinetadas nos dirigentes do Frankfurt.
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Ele chega até a se comparar com Lionel Messi: o grande fracasso do SGE abre o jogo contra o Eintracht Frankfurt
Acima de tudo, faltou-lhe no Eintracht o apoio necessário para se firmar a longo prazo. “Na Alemanha, descobri um mundo diferente, sem falar a língua. Tive quatro partidas como titular em um ano e algumas participações breves: mesmo que o seu nome seja Lionel Messi, é preciso tempo para mostrar as suas qualidades”, disse Wahi.
O ex-técnico do SGE, Dino Toppmöller, também não ficou isento de críticas, pois não teria demonstrado a confiança necessária no jogador de 23 anos. “Na pré-temporada, marquei gols nos jogos de preparação, antes de eles contratarem outro atacante (Jonathan Burkardt; nota do editor), que o técnico escalou.”
Problemas semelhantes já haviam ocorrido no Olympique de Marselha, onde Wahi jogou antes de sua passagem por Frankfurt. “Em Marselha, eu tinha 21 anos e me deram quatro meses para provar meu valor – o que não é muito. Nesses dois clubes, não me deram tempo nem me deram uma chance”, disse o atacante, que enfatizou que “aproveita a chance quando a recebem”.
Wahi decepciona no Eintracht Frankfurt
Wahi havia sido transferido do Marselha para o SGE em janeiro de 2025 por 26 milhões de euros, mas nunca conseguiu se firmar no time. Em um ano civil, ele somou apenas 25 partidas (um gol, três assistências) — a maioria delas saindo do banco como reserva.
Na última janela de transferências de inverno, o Frankfurt finalmente emprestou o atacante de volta à França, para o OGC Nice, onde Wahi parece finalmente estar demonstrando seu potencial em campo. Embora o clube esteja em plena luta contra o rebaixamento na Ligue 1, o jogador de 23 anos impressionou com sete gols e duas assistências em 16 partidas oficiais.
Seu empréstimo ao Nice vai até o final da temporada; depois disso, ele deverá retornar ao Eintracht, conforme a situação atual. No entanto, é improvável que ele permaneça por muito tempo no clube da Hesse; a partir de uma oferta de 20 milhões de euros, o SGE estaria supostamente disposto a negociar.