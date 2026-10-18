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imago-sport-1084627069.jpgZUMA Press Wire
Alvino Hanafi
Traduzido por

“Ele ainda não é um produto acabado!”: Jose Mourinho defende Arda Guler dos críticos da imprensa

Real Madrid
A. Guler
J. Mourinho
Real Madrid x Sevilla
Sevilla
La Liga

O técnico do Real Madrid, Jose Mourinho, saiu em defesa de Arda Guler antes do confronto com o Sevilla pela La Liga e elogiou a versatilidade do jogador de 21 anos. Mourinho rebateu as críticas externas e afirmou que o meio-campista turco segue evoluindo de maneira notável.

  • Mourinho apoia Guler em meio à crescente exposição

    O técnico do Real Madrid, Jose Mourinho, destacou a evolução do meio-campista Arda Guler, de 21 anos, antes do confronto de domingo contra o Sevilla, pela La Liga. O jogador da seleção turca tem recebido cada vez mais atenção enquanto o Real Madrid enfrenta um calendário cheio de compromissos nacionais e europeus.

    Com Vinicius Junior suspenso e várias opções para o ataque fora de ação, a versatilidade tática de Guler oferece soluções importantes para a comissão técnica.

    Mourinho se disse plenamente satisfeito com a dedicação e a adaptação do jovem meio-campista.

  • imago-sport-1082195848.jpgPS Images

    Técnico rebate narrativa negativa da imprensa

    Mourinho criticou a tendência da imprensa de ignorar as contribuições positivas dos jovens jogadores e dar grande destaque a pequenos tropeços. “Parece-me que é muito difícil para vocês reconhecerem o trabalho”, disse Mourinho durante sua entrevista coletiva.

    “Parece que as coisas mais negativas têm um responsável, enquanto as positivas são consequência da sorte. Mas Arda é um jogador muito talentoso. Todos nós sabemos disso.”

    “Ele tem 21 anos e, felizmente, ainda não é um jogador pronto. É multifuncional, e estou muito feliz.”

  • Guler é relacionado em elenco forte do Madrid para enfrentar o Sevilla

    Guler foi incluído na lista de relacionados do Real Madrid para a partida ao lado dos também meio-campistas Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Federico Valverde e Aurelien Tchouameni. Sua capacidade de atuar no meio-campo central e em funções ofensivas dá a Mourinho uma flexibilidade importante durante o jogo.

    “O Sevilla sempre compete, mas queremos vencer”, acrescentou Mourinho sobre o desafio que sua equipe terá pela frente.

    “É uma partida difícil, sem dúvida, mas queremos vencer.”

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  • imago-sport-1084544661.jpgABACAPRESS

    Fortaleza do Bernabéu se prepara para duelo de grande importância

    O Real Madrid busca manter seu aproveitamento de 100% em casa nesta temporada ao receber o Sevilla, quinto colocado na tabela.

    Com Guler buscando um papel de destaque, o Real Madrid tenta combinar juventude e experiência para superar a equipe competitiva de Luis Garcia.

    Uma vitória no Santiago Bernabeu manteria o bom momento do Real Madrid no futebol nacional.

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