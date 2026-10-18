O técnico do Real Madrid, Jose Mourinho, destacou a evolução do meio-campista Arda Guler, de 21 anos, antes do confronto de domingo contra o Sevilla, pela La Liga. O jogador da seleção turca tem recebido cada vez mais atenção enquanto o Real Madrid enfrenta um calendário cheio de compromissos nacionais e europeus.

Com Vinicius Junior suspenso e várias opções para o ataque fora de ação, a versatilidade tática de Guler oferece soluções importantes para a comissão técnica.

Mourinho se disse plenamente satisfeito com a dedicação e a adaptação do jovem meio-campista.