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“Ele ainda não é um produto acabado!”: Jose Mourinho defende Arda Guler dos críticos da imprensa
Mourinho apoia Guler em meio à crescente exposição
O técnico do Real Madrid, Jose Mourinho, destacou a evolução do meio-campista Arda Guler, de 21 anos, antes do confronto de domingo contra o Sevilla, pela La Liga. O jogador da seleção turca tem recebido cada vez mais atenção enquanto o Real Madrid enfrenta um calendário cheio de compromissos nacionais e europeus.
Com Vinicius Junior suspenso e várias opções para o ataque fora de ação, a versatilidade tática de Guler oferece soluções importantes para a comissão técnica.
Mourinho se disse plenamente satisfeito com a dedicação e a adaptação do jovem meio-campista.
- PS Images
Técnico rebate narrativa negativa da imprensa
Mourinho criticou a tendência da imprensa de ignorar as contribuições positivas dos jovens jogadores e dar grande destaque a pequenos tropeços. “Parece-me que é muito difícil para vocês reconhecerem o trabalho”, disse Mourinho durante sua entrevista coletiva.
“Parece que as coisas mais negativas têm um responsável, enquanto as positivas são consequência da sorte. Mas Arda é um jogador muito talentoso. Todos nós sabemos disso.”
“Ele tem 21 anos e, felizmente, ainda não é um jogador pronto. É multifuncional, e estou muito feliz.”
Guler é relacionado em elenco forte do Madrid para enfrentar o Sevilla
Guler foi incluído na lista de relacionados do Real Madrid para a partida ao lado dos também meio-campistas Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Federico Valverde e Aurelien Tchouameni. Sua capacidade de atuar no meio-campo central e em funções ofensivas dá a Mourinho uma flexibilidade importante durante o jogo.
“O Sevilla sempre compete, mas queremos vencer”, acrescentou Mourinho sobre o desafio que sua equipe terá pela frente.
“É uma partida difícil, sem dúvida, mas queremos vencer.”
- ABACAPRESS
Fortaleza do Bernabéu se prepara para duelo de grande importância
O Real Madrid busca manter seu aproveitamento de 100% em casa nesta temporada ao receber o Sevilla, quinto colocado na tabela.
Com Guler buscando um papel de destaque, o Real Madrid tenta combinar juventude e experiência para superar a equipe competitiva de Luis Garcia.
Uma vitória no Santiago Bernabeu manteria o bom momento do Real Madrid no futebol nacional.
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