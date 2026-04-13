Eduardo Conceição desponta como a nova joia do Palmeiras e já coloca gigantes europeus em alerta

Com apenas 16 anos, Eduardo Conceição já é tratado como uma das maiores promessas do futebol brasileiro. Atacante da base do Palmeiras, o jovem ainda não estreou no time profissional, mas já desperta forte interesse de clubes europeus, especialmente da Inglaterra, a ponto do clube paulista recusar propostas que chegaram a cerca de 25 milhões de euros (R$ 150 milhões).

Dono de um estilo ousado, driblador e versátil, o garoto virou sensação após a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026. Internamente, é tratado como um talento "extremamente especial", com potencial para repetir o caminho de outras joias recentes da base palmeirense.