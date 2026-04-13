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Eduardo ConceiçãoCesar Greco / Palmeiras
Gabriel Marin

Eduardo Conceição desponta como a nova joia do Palmeiras e já coloca gigantes europeus em alerta

Especiais e Opinião
NXGN
E. Conceicao
Palmeiras

Atacante de 16 anos é destaque absoluto na base alviverde, impressiona pela maturidade e já movimenta o mercado internacional antes mesmo de estrear no profissional

Com apenas 16 anos, Eduardo Conceição já é tratado como uma das maiores promessas do futebol brasileiro. Atacante da base do Palmeiras, o jovem ainda não estreou no time profissional, mas já desperta forte interesse de clubes europeus, especialmente da Inglaterra, a ponto do clube paulista recusar propostas que chegaram a cerca de 25 milhões de euros (R$ 150 milhões).

Dono de um estilo ousado, driblador e versátil, o garoto virou sensação após a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026. Internamente, é tratado como um talento "extremamente especial", com potencial para repetir o caminho de outras joias recentes da base palmeirense.

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  • Eduardo ConceiçãoCesar Greco / Palmeiras

    Onde tudo começou

    Natural de São Paulo, Eduardo Conceição nasceu em 7 de dezembro de 2009 e iniciou sua trajetória no futebol ainda criança, participando de projetos sociais nas zonas sul e leste da cidade. Foi ali que começou a chamar atenção pelo talento precoce com a bola nos pés.

    O salto para o Palmeiras aconteceu em 2018, quando foi captado após se destacar no futsal. Desde então, percorreu todas as categorias de base do clube, acumulando títulos paulistas no sub-13, sub-14 e sub-15.

    A formação no clube moldou um jogador criativo e ofensivo, com liberdade para improvisar, característica incentivada desde cedo dentro da Academia de Futebol.

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  • Eduardo Conceição@evertonsilveira1988

    A grande chance

    A virada de chave na carreira veio em 2026, durante a Copinha. Mesmo sendo o jogador mais jovem do elenco sub-20, Eduardo foi um dos grandes destaques da competição.

    Em um dos jogos mais marcantes, marcou quatro gols e deu duas assistências na goleada por 9 a 0 sobre o Monte Roraima, desempenho que o colocou definitivamente no radar nacional e internacional.

    O desempenho rendeu seu primeiro contrato profissional com o Palmeiras, válido até 2029 e com multa rescisória de 100 milhões de euros.

    Paralelamente, o atacante passou a ser convocado para a seleção brasileira sub-17, onde disputa o Sul-Americano da categoria e começa a ganhar espaço em competições internacionais. Na competição, o jovem já atuou em três partidas, marcando dois gols e dando duas assistências.

  • Eduardo ConceiçãoCesar Greco / Palmeiras

    Como está indo

    Mesmo sem atuar no profissional, Eduardo acumula números e atuações expressivas na base. Destaque do sub-17 do Palmeiras, com boa média de gols e participações ofensivas, o jogador também vem atuando em alguns jogos do sub-20, mesmo com 16 anos.

    Além dos números, o que mais chama atenção é o impacto em campo: Eduardo costuma ser decisivo, participativo e protagonista nas ações ofensivas, seja marcando, assistindo ou criando jogadas.

    O próprio jogador demonstra maturidade ao lidar com a exposição: "A pressão é algo natural... minha família me ajuda a manter os pés no chão".

    No ano de 2026, contando jogos pelo Palmeiras e pela seleção, são 16 atuações, sete gols e cinco assistências.

  • Eduardo ConceiçãoCesar Greco / Palmeiras

    Pontos fortes

    O futebol de Eduardo Conceição reúne características cada vez mais valorizadas no cenário internacional:

    - Drible e criatividade: Sua principal arma. É um jogador de improviso, capaz de quebrar linhas em jogadas individuais;

    - Versatilidade ofensiva: Pode atuar como ponta, segundo atacante ou até centralizado, oferecendo múltiplas soluções táticas;

    - Velocidade e coordenação: Tem explosão em curtas distâncias e controle de bola em alta velocidade, algo destacado por treinadores da base;

    Segundo o ex-técnico do sub-20 do Palmeiras, Lucas Andrade, sua personalidade e maturidade se destacam: "O que mais chama atenção é a humildade e a capacidade de manter o foco mesmo com tanto talento".

  • Eduardo Conceição@evertonsilveira1988

    Espaço para melhorias

    Apesar do enorme potencial, o atacante ainda está em fase de desenvolvimento e precisa evoluir em alguns pontos:

    - Tomada de decisão: Por ser muito criativo, às vezes exagera nas jogadas individuais;

    - Físico e intensidade: Ainda precisa ganhar mais força e resistência para o nível profissional;

    - Regularidade: Como qualquer jovem, oscila em algumas partidas, algo natural na transição para categorias mais altas.

  • Chelsea v Port Vale - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    O próximo... Estevão?

    As comparações são inevitáveis dentro do Palmeiras. Eduardo Conceição já é frequentemente colocado como possível sucessor de Endrick e também de Estevão, outras joias recentes do clube.

    Em campo, a semelhança está nos dribles e na criação, pelos lados e pelo meio do campo. Mesmo com pouca idade, Eduardo busca o protagonismo e tem a capacidade de decidir jogos.

    O próprio jogador admite a inspiração: "Minhas referências são Estevão e Endrick".

  • Eduardo ConceiçãoCesar Greco / Palmeiras

    O que vem a seguir?

    O planejamento do Palmeiras é o desenvolvimento gradual. O clube não pretende acelerar etapas, mesmo com o forte assédio europeu.

    Os próximos passos incluem uma transição para o elenco profissional, a consolidação na seleção brasileira de base, uma possível estreia no time principal e, no futuro, uma transferência para o futebol europeu.

    Internamente, há a convicção de que Eduardo Conceição pode ser mais um nome a consolidar o Palmeiras como uma das maiores fábricas de talentos do futebol mundial.

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