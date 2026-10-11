Gravenberch foi, possivelmente, o melhor jogador em campo durante uma hora em Anfield, antes de receber o segundo cartão amarelo por uma falta em Jeremy Doku. No entanto, em declaração à Sky Sports, Carragher apontou que o verdadeiro erro do árbitro Chris Kavanagh ocorreu antes, quando ele deu cartão amarelo ao meio-campista após uma entrada em Elliot Anderson.

“Foi uma decisão muito ruim do árbitro”, disse Carragher. “O que me incomoda é que ele não ia dar o cartão amarelo. Só deu quando achou que Anderson estava machucado. Isso não tem nada a ver com o fato de uma falta merecer ou não cartão amarelo.”