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Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduzido por

“É uma decisão chocante!”: Jamie Carragher critica duramente o árbitro após Ryan Gravenberch ser expulso contra o Manchester City

J. Carragher
R. Gravenberch
Liverpool
Liverpool x Manchester City
Manchester City
Premier League

Jamie Carragher criticou duramente as decisões da arbitragem que levaram à expulsão de Ryan Gravenberch durante a frustrante derrota do Liverpool por 3 a 0 para o Manchester City, pela Premier League, no domingo. A expulsão polêmica foi o momento decisivo de uma partida que até então estava equilibrada e desencadeou uma queda brusca de rendimento da equipe da casa, que sofreu três gols em rápida sequência.

  • Carragher detona cartão amarelo polêmico

    Gravenberch foi, possivelmente, o melhor jogador em campo durante uma hora em Anfield, antes de receber o segundo cartão amarelo por uma falta em Jeremy Doku. No entanto, em declaração à Sky Sports, Carragher apontou que o verdadeiro erro do árbitro Chris Kavanagh ocorreu antes, quando ele deu cartão amarelo ao meio-campista após uma entrada em Elliot Anderson.

    “Foi uma decisão muito ruim do árbitro”, disse Carragher. “O que me incomoda é que ele não ia dar o cartão amarelo. Só deu quando achou que Anderson estava machucado. Isso não tem nada a ver com o fato de uma falta merecer ou não cartão amarelo.”

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    Comentaristas se unem contra decisão da arbitragem

    Outros comentaristas compartilharam a frustração e consideraram que o primeiro cartão amarelo foi totalmente injustificado. Roy Keane observou que a dinâmica da partida mudou por completo após o lance, enquanto Daniel Sturridge concordou que a primeira advertência foi uma piada.

    Micah Richards também ficou perplexo com a decisão de Kavanagh. “Foi muito rigoroso. Como isso é cartão amarelo? Não entendo”, disse Richards. Keane acrescentou: “Não vejo como ele pode levar cartão amarelo por isso. A partir daí, o jogo muda completamente.”

  • Liverpool, com dez jogadores, desmorona completamente

    Antes do cartão vermelho, o Manchester City havia registrado um xG de apenas 0,16, mas aproveitou a vantagem de forma implacável quando o Liverpool ficou com 10 jogadores. Erling Haaland marcou apenas dois minutos e 37 segundos após a expulsão, e Doku e Rayan Cherki balançaram as redes logo depois para levar o placar a 3 a 0.

    “O Liverpool teve dificuldades com a intensidade física. Havia espaços por toda parte. Parecia que o Liverpool tinha tido quatro jogadores expulsos. O City controlava o jogo. Na primeira hora, a partida foi equilibrada”, explicou Keane sobre o colapso.

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    O que vem pela frente para o Liverpool?

    O Liverpool precisa se recompor rapidamente após sofrer uma goleada em casa que o derrubou para a nona colocação, com nove pontos. A equipe terá um teste decisivo para se recuperar na Champions League contra o LASK, enquanto o time de Enzo Maresca tentará manter sua campanha perfeita em todas as competições ao enfrentar o Paris Saint-Germain em seu próximo compromisso europeu.

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