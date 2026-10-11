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“É uma decisão chocante!”: Jamie Carragher critica duramente o árbitro após Ryan Gravenberch ser expulso contra o Manchester City
Carragher detona cartão amarelo polêmico
Gravenberch foi, possivelmente, o melhor jogador em campo durante uma hora em Anfield, antes de receber o segundo cartão amarelo por uma falta em Jeremy Doku. No entanto, em declaração à Sky Sports, Carragher apontou que o verdadeiro erro do árbitro Chris Kavanagh ocorreu antes, quando ele deu cartão amarelo ao meio-campista após uma entrada em Elliot Anderson.
“Foi uma decisão muito ruim do árbitro”, disse Carragher. “O que me incomoda é que ele não ia dar o cartão amarelo. Só deu quando achou que Anderson estava machucado. Isso não tem nada a ver com o fato de uma falta merecer ou não cartão amarelo.”
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Comentaristas se unem contra decisão da arbitragem
Outros comentaristas compartilharam a frustração e consideraram que o primeiro cartão amarelo foi totalmente injustificado. Roy Keane observou que a dinâmica da partida mudou por completo após o lance, enquanto Daniel Sturridge concordou que a primeira advertência foi uma piada.
Micah Richards também ficou perplexo com a decisão de Kavanagh. “Foi muito rigoroso. Como isso é cartão amarelo? Não entendo”, disse Richards. Keane acrescentou: “Não vejo como ele pode levar cartão amarelo por isso. A partir daí, o jogo muda completamente.”
Liverpool, com dez jogadores, desmorona completamente
Antes do cartão vermelho, o Manchester City havia registrado um xG de apenas 0,16, mas aproveitou a vantagem de forma implacável quando o Liverpool ficou com 10 jogadores. Erling Haaland marcou apenas dois minutos e 37 segundos após a expulsão, e Doku e Rayan Cherki balançaram as redes logo depois para levar o placar a 3 a 0.
“O Liverpool teve dificuldades com a intensidade física. Havia espaços por toda parte. Parecia que o Liverpool tinha tido quatro jogadores expulsos. O City controlava o jogo. Na primeira hora, a partida foi equilibrada”, explicou Keane sobre o colapso.
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O que vem pela frente para o Liverpool?
O Liverpool precisa se recompor rapidamente após sofrer uma goleada em casa que o derrubou para a nona colocação, com nove pontos. A equipe terá um teste decisivo para se recuperar na Champions League contra o LASK, enquanto o time de Enzo Maresca tentará manter sua campanha perfeita em todas as competições ao enfrentar o Paris Saint-Germain em seu próximo compromisso europeu.
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