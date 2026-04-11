"É pênalti na lua!" – Álvaro Arbeloa critica os árbitros após o empate que custou caro ao Real Madrid contra o Girona

A decisão provocou protestos imediatos do banco do Real Madrid, já que os anfitriões viram mais uma chance escapar nos minutos finais da partida. O Madrid acabou tendo que se contentar com um ponto, um resultado que complica ainda mais suas ambições pelo título nacional em meio a uma série de atuações irregulares. Arbeloa não escondeu sua frustração ao comentar o incidente após o apito final, alegando que a falta em Mbappé foi evidente.

“É pênalti aqui e na lua”, disse Arbeloa após a partida. “E é só mais um. Outro. É o que temos, é o que é. Nem eu nem ninguém entende isso. O VAR intervém quando é conveniente e, quando não é, não intervém.”

“Já disse isso ontem, e vocês conhecem minha opinião. Esses acontecimentos confirmam isso. É uma falta clara. Kylian sofreu uma falta no primeiro tempo que foi ainda menor. Tivemos muitos problemas com os árbitros. Com este aqui, em Maiorca... É a mesma história de sempre.”