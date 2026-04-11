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"É pênalti na lua!" – Álvaro Arbeloa critica os árbitros após o empate que custou caro ao Real Madrid contra o Girona
Controvérsia envolvendo o árbitro provoca indignação no Real Madrid
O Real Madrid ficou frustrado após uma decisão polêmica ter negado ao time um pênalti que poderia ter decidido a partida durante o empate em 1 a 1 com o Girona na sexta-feira. Um momento polêmico ocorreu aos 88 minutos, quando Mbappé aparentemente sofreu uma falta de Vitor Reis. As imagens mostraram que Mbappé levou uma cotovelada de Reis, ficando com o rosto sangrando. No entanto, o árbitro Javier Alberola não considerou a jogada como falta, e o VAR não foi utilizado.
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Arbeloa critica decisão do VAR
A decisão provocou protestos imediatos do banco do Real Madrid, já que os anfitriões viram mais uma chance escapar nos minutos finais da partida. O Madrid acabou tendo que se contentar com um ponto, um resultado que complica ainda mais suas ambições pelo título nacional em meio a uma série de atuações irregulares. Arbeloa não escondeu sua frustração ao comentar o incidente após o apito final, alegando que a falta em Mbappé foi evidente.
“É pênalti aqui e na lua”, disse Arbeloa após a partida. “E é só mais um. Outro. É o que temos, é o que é. Nem eu nem ninguém entende isso. O VAR intervém quando é conveniente e, quando não é, não intervém.”
“Já disse isso ontem, e vocês conhecem minha opinião. Esses acontecimentos confirmam isso. É uma falta clara. Kylian sofreu uma falta no primeiro tempo que foi ainda menor. Tivemos muitos problemas com os árbitros. Com este aqui, em Maiorca... É a mesma história de sempre.”
Mbappé e Vinícius sob os holofotes
Apesar do drama arbitral, grande parte dos holofotes também recaiu sobre a dupla de ataque do Real Madrid, depois que Mbappé e Vinícius Jr. não conseguiram marcar contra um Girona disciplinado. Arbeloa, no entanto, insistiu que continua confiante na qualidade da dupla e acredita que o problema reside mais na estrutura ofensiva geral da equipe.
“Não posso me preocupar com dois jogadores com as estatísticas que eles têm”, acrescentou. “Eles estão entre os quatro ou cinco melhores do mundo. Precisamos melhorar muitas coisas coletivamente, porque temos dificuldades contra times que esperam por nós. Continuamos com dificuldades, e isso tem mais a ver com nosso desempenho coletivo do que com o desempenho individual. Vamos torcer para que as coisas corram melhor na quarta-feira.”
- AFP
E agora?
Este empate torna ainda mais difícil para o Real Madrid alcançar o Barcelona na liderança da tabela. Os Blancos estão em segundo lugar, com 70 pontos em 31 partidas, seis pontos atrás dos Blaugrana, que disputaram 30 jogos. A equipe de Arbeloa vai agora voltar sua atenção para a Liga dos Campeões, onde enfrentará o Bayern de Munique na partida de volta das quartas de final.