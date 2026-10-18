“É engraçado!”: Jose Mourinho reage ao escrutínio sobre Vinicius Junior e às táticas de Gasperini

O Real Madrid não poderá contar com o ponta Vinicius Junior no confronto de domingo contra o Sevilla, pela La Liga, no Santiago Bernabeu, devido a uma suspensão. A ausência do brasileiro amplia a lista de desfalques de Jose Mourinho, que segue sem Marco Asensio, Ferland Mendy e Rodrygo.

Apesar das ausências, o Real Madrid chega confiante à partida após uma vitória europeia de virada sobre a Roma, em um jogo dramático no meio da semana.

Mourinho ironizou a intensa atenção da imprensa à rotina diária de Vinicius e a seu paradeiro fora de campo.