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“É engraçado!”: Jose Mourinho reage ao escrutínio sobre Vinicius Junior e às táticas de Gasperini
Madrid se prepara para enfrentar o Sevilla sem Vini Jr, suspenso
O Real Madrid não poderá contar com o ponta Vinicius Junior no confronto de domingo contra o Sevilla, pela La Liga, no Santiago Bernabeu, devido a uma suspensão. A ausência do brasileiro amplia a lista de desfalques de Jose Mourinho, que segue sem Marco Asensio, Ferland Mendy e Rodrygo.
Apesar das ausências, o Real Madrid chega confiante à partida após uma vitória europeia de virada sobre a Roma, em um jogo dramático no meio da semana.
Mourinho ironizou a intensa atenção da imprensa à rotina diária de Vinicius e a seu paradeiro fora de campo.
- AFP
Mourinho reage ao escrutínio sobre Vinicius e ao duelo com Gasperini
Ao falar com a imprensa, Mourinho deu uma resposta incisiva sobre o fascínio do público pelo astro brasileiro. “Quero fazer uma pergunta que é até engraçada”, ironizou Mourinho. “As pessoas que acompanham vocês têm curiosidade de saber a que horas ele chega a Valdebebas? E também a que horas ele sai?”
Ao comentar a partida contra a Roma, acrescentou: “Vinicius teve um jogo muito difícil e, como eu disse depois da partida, o principal responsável por isso foi Gasperini.”
“O que me incomodou foi a maneira como saiu o segundo gol em um momento em que o jogo estava tranquilo... Mas tudo bem. Fiz cinco mudanças, não apenas uma.”
Real Madrid divulga lista de relacionados com perfil ofensivo
Para compensar a suspensão de Vinicius, Mourinho convocou os atacantes Kylian Mbappe, Endrick, Brahim Diaz, Carlos Espi e Yan Diomande.
O treinador afirmou confiar plenamente nas opções que tem para o ataque, enquanto o Madrid busca ampliar sua campanha perfeita em casa.
“Temos opções muito boas se quisermos fazer algumas mudanças e dar mais fôlego à equipe”, reiterou Mourinho.
- SOPA Images
Real Madrid busca manter domínio no Bernabéu
Invicto em casa, com quatro vitórias em La Liga e um triunfo europeu, o Real Madrid recebe um Sevilla que tem se mostrado perigoso fora de casa.
A equipe de Mourinho buscará executar seu plano de jogo e conquistar os três pontos antes de voltar as atenções para os próximos compromissos nacionais.
A partida no Santiago Bernabéu está marcada para domingo à noite, quando o Real Madrid buscará sua sexta vitória em casa na temporada.
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