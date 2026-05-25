"É doloroso para ele": um jogador do BVB vive um ano de 2026 desastroso

O técnico Niko Kovac afirmou posteriormente que a falta, punida apenas com um cartão amarelo, tinha sido “quase uma agressão”. Cinco dias depois, porém, Couto já estava recuperado e disputou os 90 minutos na primeira rodada da Bundesliga. Trinta e três rodadas depois, foi novamente aos 90+5 minutos que o lateral voltou a ser o centro das atenções. Na vitória em Bremen, Couto contribuiu para o placar final de 2 a 0.

Foi a sexta participação de Couto em gols (três gols, três assistências), o que representa um aumento de 500% em relação ao seu desastroso ano anterior. Mas isso foi praticamente tudo em termos de boas notícias sobre o jogador de 23 anos. Após duas temporadas completas, Couto rendeu muito pouco em relação ao seu exorbitante valor de transferência de 25 milhões de euros e está, assim, a caminho de ser definitivamente rotulado como um fracasso de transferência.

No entanto, a temporada havia começado significativamente melhor para ele. Couto foi titular em várias partidas consecutivas e apresentou uma melhora notável. Ele reduziu a ampla gama de suas deficiências anteriores — erros técnicos, posicionamento fraco, baixa taxa de duelos ganhos, falta de preparo físico — e, aos poucos, foi se livrando de sua alta taxa de erros. No ataque, ele frequentemente avançava para o centro, e seus cruzamentos também melhoraram. Cinco de suas seis participações em gols ocorreram na primeira metade da temporada.