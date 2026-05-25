Se compararmos os momentos finais da primeira e da última partida oficial da temporada do Borussia Dortmund, poderíamos supor que a temporada terminou bem para Yan Couto. Em agosto passado, na partida da Copa em Essen (1 a 0), Kelsey Owusu, aos cinco minutos do tempo adicional, chutou com a perna esticada e com toda a força contra o joelho do brasileiro.
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"É doloroso para ele": um jogador do BVB vive um ano de 2026 desastroso
O técnico Niko Kovac afirmou posteriormente que a falta, punida apenas com um cartão amarelo, tinha sido “quase uma agressão”. Cinco dias depois, porém, Couto já estava recuperado e disputou os 90 minutos na primeira rodada da Bundesliga. Trinta e três rodadas depois, foi novamente aos 90+5 minutos que o lateral voltou a ser o centro das atenções. Na vitória em Bremen, Couto contribuiu para o placar final de 2 a 0.
Foi a sexta participação de Couto em gols (três gols, três assistências), o que representa um aumento de 500% em relação ao seu desastroso ano anterior. Mas isso foi praticamente tudo em termos de boas notícias sobre o jogador de 23 anos. Após duas temporadas completas, Couto rendeu muito pouco em relação ao seu exorbitante valor de transferência de 25 milhões de euros e está, assim, a caminho de ser definitivamente rotulado como um fracasso de transferência.
No entanto, a temporada havia começado significativamente melhor para ele. Couto foi titular em várias partidas consecutivas e apresentou uma melhora notável. Ele reduziu a ampla gama de suas deficiências anteriores — erros técnicos, posicionamento fraco, baixa taxa de duelos ganhos, falta de preparo físico — e, aos poucos, foi se livrando de sua alta taxa de erros. No ataque, ele frequentemente avançava para o centro, e seus cruzamentos também melhoraram. Cinco de suas seis participações em gols ocorreram na primeira metade da temporada.
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O problema de Yan Couto chama-se Julian Ryerson
Mas foi justamente isso que se tornou o problema de Couto — a palavra-chave “participações em gols”: ele simplesmente teve o azar de ter um concorrente, Julian Ryerson, que provavelmente fez a melhor temporada da vida dele nessa categoria. O norueguês acabou dando assistência para um total de 18 gols; a combinação “cruzamento de Ryerson, gol de Serhou Guirassy” se tornou a jogada mais famosa do BVB.
Por isso, Kovac comentou assim sobre Couto há algumas semanas: “Estou muito satisfeito com a evolução. Yan teve muito mais tempo de jogo nesta temporada do que no ano passado. Julian está jogando muito bem, está ótimo no ataque. Ele deu a maioria das assistências. Por isso, é doloroso para Yan, mas para mim é ainda mais bom ter dois bons jogadores na lateral direita.”
Não é raro Kovac dizer coisas gentis sobre os jogadores, mas depois deixá-los de fora por um bom tempo. No caso de Salih Özcan, ele havia prometido um aumento significativo de minutos no meio do ano, mas não cumpriu a palavra. O mesmo se aplica a Couto: em 37,5% dos 72 jogos oficiais que o croata treinou no BVB, Couto ficou no banco durante os 90 minutos (27 vezes). Nove vezes só em 2026.
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Um ano desastroso para Yan Couto no BVB
A situação, não há como negar, tem sido desastrosa para o jogador que já disputou quatro partidas pela seleção nacional. Couto foi titular apenas quatro vezes, a última delas no final de fevereiro, na derrota por 2 a 3 para o FC Bayern. Desde então, Kovac lhe concedeu apenas 41 minutos em campo.
É evidente que essa tendência não é do agrado de Couto. Ryerson também entrará na disputa na próxima temporada como favorito para a vaga de lateral-direito. Portanto, não seria de forma alguma surpreendente se os caminhos do Dortmund e de Couto se separassem – seja de que forma for. Há cinco semanas, por exemplo, o jornal Ruhr Nachrichten noticiou que seu “futuro é incerto”.
Como Yan Couto se sente na Alemanha?
Ainda mais porque permanece a dúvida sobre como Couto realmente se sente na Alemanha. Durante o Mundial de Clubes, no verão passado, ele fez declarações à emissora brasileira de TV paga SporTV que revelaram muito: “Não esperava que a mudança para a Alemanha fosse tão diferente. Tanto no aspecto pessoal quanto no que diz respeito ao frio e às pessoas, que são mais reservadas. Não é fácil, faz uma grande diferença. É por isso que muitos brasileiros não vão mais para a Alemanha. É um desafio para mim, tenho que lidar com isso.”
É claro que isso fica cada vez mais fácil quando, como atleta, a gente se sente necessário e pode fazer regularmente o que mais gosta. Até agora, Couto teve poucas oportunidades disso em Dortmund.
Quando, no último jogo em casa da temporada, após a vitória contra o Frankfurt e a despedida de Julian Brandt, Niklas Süle e Özcan, foi tirada uma foto da equipe em frente à arquibancada sul, apenas Couto parecia tudo menos feliz.
Yan Couto: Dados de desempenho e estatísticas
Equipe Jogos Gols Assistências Minutos em campo FC Girona 95 5 17 5.930 Borussia Dortmund 62 3 4 2.896 SC Braga 42 1 4 2.930