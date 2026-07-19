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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Traduzido por

"É como uma pista de boliche onde você coloca um tapete": o gramado da final da Copa do Mundo gera discussões acaloradas

Copa do Mundo
Espanha x Argentina
Espanha
Argentina

O gramado do estádio da final da Copa do Mundo de 2026, em Nova York/Nova Jersey, já havia gerado discussões acaloradas antes mesmo da final entre Espanha e Argentina.

"Nunca joguei em algo assim. É como uma pista de boliche onde você coloca um tapete por cima", comentou o campeão mundial Christoph Kramer, atuando como comentarista da ZDF, perplexo com as condições do gramado do MetLife Stadium.

  • O gramado em Nova York/Nova Jersey já foi alvo de críticas em várias ocasiões durante a Copa do Mundo de 2026. O problema: os dois times da NFL, o New York Giants e o New York Jets, costumam jogar lá em gramado sintético; para a Copa do Mundo, foi colocada uma camada de areia sobre ele e, em seguida, o gramado natural foi instalado.

    “Eles vão se olhar uns aos outros durante o aquecimento e se perguntar o que é isso”, disse Kramer sobre os jogadores das duas equipes finalistas, para as quais esta será a primeira partida no MetLife Stadium. “Na verdade, isso não dá para ser o gramado de uma final de Copa do Mundo”, enfatizou Kramer, que vê nas difíceis condições do campo uma desvantagem para os espanhóis.

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  • Christoph KramerGetty Images

    Grama na final da Copa do Mundo: Kramer vê uma desvantagem maior para a Espanha

    “No final das contas, como jogador, é claro que você não pode dizer que a culpa é do gramado. É preciso aceitar as circunstâncias. Mas, naturalmente, para a Espanha, que se define pela posse de bola, hoje está mais difícil”, afirmou Kramer.

    Os espanhóis chegam à final como ligeiros favoritos, após a triunfante vitória por 2 a 0 sobre a França na semifinal. Dois anos após conquistar o título continental, a campeã europeia quer agora conquistar também o título mundial. O mesmo vale, aliás, para os argentinos, que venceram a Copa América em 2024.

    Para a Albiceleste, seria o quarto título mundial, depois de 1978, 1990 e 2022. A Espanha, por sua vez, se coroaria campeã mundial pela segunda vez, depois de 2010.

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