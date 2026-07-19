O gramado em Nova York/Nova Jersey já foi alvo de críticas em várias ocasiões durante a Copa do Mundo de 2026. O problema: os dois times da NFL, o New York Giants e o New York Jets, costumam jogar lá em gramado sintético; para a Copa do Mundo, foi colocada uma camada de areia sobre ele e, em seguida, o gramado natural foi instalado.

“Eles vão se olhar uns aos outros durante o aquecimento e se perguntar o que é isso”, disse Kramer sobre os jogadores das duas equipes finalistas, para as quais esta será a primeira partida no MetLife Stadium. “Na verdade, isso não dá para ser o gramado de uma final de Copa do Mundo”, enfatizou Kramer, que vê nas difíceis condições do campo uma desvantagem para os espanhóis.