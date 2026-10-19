“E a minha ilha?”: Richarlison acusa o candidato à Presidência do Brasil Flavio Bolsonaro de se apoderar de sua ilha particular

“Eu não queria vender a ilha para ele”, afirmou o ex-jogador do Everton em um vídeo compartilhado com seus milhões de seguidores. “Como me recusei, essas pessoas se aproveitaram da situação na Justiça.” O atacante, que frequentemente se manifesta sobre questões sociais em seu país, parece determinado a cobrar explicações da poderosa figura política.

O momento da acusação é particularmente delicado, já que o Brasil se prepara para o segundo turno da eleição presidencial, em 25 de outubro, no qual o legado do Bolsonaro mais velho continua sendo um tema central do debate nacional. As alegações do jogador acrescentaram um elemento surreal a um cenário político já tenso.

Os valores envolvidos são significativos: o jogador do Tottenham afirma ter perdido todo o investimento. “Flavio Bolsonaro e esse homem, Willer Tomaz, foram até lá e tomaram posse da ilha em 24 horas”, disse no vídeo. “Foi aí que a Justiça falhou. Até onde sei, eles ficaram com a ilha sem pagar um centavo. Investi cerca de 10 milhões de reais (1,4 milhão de libras/1,7 milhão de dólares) lá e não recuperei nada.” O pedido direto por uma investigação evidencia a frustração do jogador com o processo judicial em seu país.



