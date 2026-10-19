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“E a minha ilha?”: Richarlison acusa o candidato à Presidência do Brasil Flavio Bolsonaro de se apoderar de sua ilha particular
Richarlison faz acusações chocantes de roubo de bens
Em uma série de publicações contundentes nas redes sociais, Richarlison detalhou uma disputa judicial inusitada por uma ilha particular que possui no litoral do Rio de Janeiro. O jogador da seleção brasileira, cuja carreira estagnou recentemente, afirmou que Bolsonaro e seus aliados usaram sua influência política e o sistema judiciário para assumir o controle do terreno.
Segundo o jogador, o episódio ocorreu depois que ele se recusou a vender a propriedade ao senador. Richarlison explicou que havia investido muito no local entre 2020 e 2021, e a perda repentina da propriedade o levou a buscar uma intervenção judicial urgente em um período eleitoral de grande importância.
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Richarlison exige justiça
“Eu não queria vender a ilha para ele”, afirmou o ex-jogador do Everton em um vídeo compartilhado com seus milhões de seguidores. “Como me recusei, essas pessoas se aproveitaram da situação na Justiça.” O atacante, que frequentemente se manifesta sobre questões sociais em seu país, parece determinado a cobrar explicações da poderosa figura política.
O momento da acusação é particularmente delicado, já que o Brasil se prepara para o segundo turno da eleição presidencial, em 25 de outubro, no qual o legado do Bolsonaro mais velho continua sendo um tema central do debate nacional. As alegações do jogador acrescentaram um elemento surreal a um cenário político já tenso.
Os valores envolvidos são significativos: o jogador do Tottenham afirma ter perdido todo o investimento. “Flavio Bolsonaro e esse homem, Willer Tomaz, foram até lá e tomaram posse da ilha em 24 horas”, disse no vídeo. “Foi aí que a Justiça falhou. Até onde sei, eles ficaram com a ilha sem pagar um centavo. Investi cerca de 10 milhões de reais (1,4 milhão de libras/1,7 milhão de dólares) lá e não recuperei nada.” O pedido direto por uma investigação evidencia a frustração do jogador com o processo judicial em seu país.
Bolsonaro classifica alegações como fake news
A reação do grupo de Bolsonaro foi rápida, com o senador classificando as acusações como uma campanha difamatória. Bolsonaro comentou em um vídeo publicado pela influenciadora e cantora brasileira Juliette, que vinha criticando as práticas do candidato de direita.
O senador chamou as acusações de “fake news”, o que provocou uma resposta contundente do jogador de futebol. Richarlison rebateu a negativa com uma pergunta: “E a minha ilha?” A troca pública de mensagens atraiu a atenção dos brasileiros, desviando o foco dos temas habituais da campanha para a conduta pessoal do senador.
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Richarlison é deixado de lado no Tottenham sob o comando de De Zerbi
Enquanto o drama político se desenrola na América do Sul, Richarlison também enfrenta um período difícil na carreira profissional no norte de Londres. O atacante foi completamente afastado dos planos para o time principal pelo técnico Roberto De Zerbi.
Depois de não conseguir uma transferência na janela de verão, ele ficou fora da lista de 25 jogadores do Tottenham para a Premier League nesta temporada. A exclusão da competição nacional o levou a atuar pela equipe sub-21 do clube, uma situação muito distante do prestígio que já teve como contratação de destaque da equipe da Premier League.
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