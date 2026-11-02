O jornalista espanhol Dani Garrido elogiou o notável entrosamento entre Marc Cucurella e Yan Diomande no setor esquerdo do Real Madrid, considerando que a presença do jogador marfinense deu ao lateral espanhol mais espaço para contribuir ofensivamente e reduziu seu sofrimento nas tarefas defensivas.
Garrido falou, durante sua participação no programa "Carrusel Deportivo", pela rádio "Cadena SER", sobre a harmonia entre a dupla na partida contra o Racing Santander, destacando que as movimentações de Diomande oferecem a Cucurella melhores opções pelo lado esquerdo.
Yan Diomande contribuiu para a vitória do Real Madrid por 3 a 0 sobre o Racing Santander, no domingo, quando encerrou a contagem de gols dos merengues, que definiram a partida ainda no primeiro tempo, após os gols de Kylian Mbappé e Jude Bellingham.