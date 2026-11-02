Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Traduzido por

Dupla vira os planos de Mourinho: jornalista espanhol diz que o banco de reservas é o lugar de Vinícius

Racing Santander x Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
La Liga
Vinicius Junior
Y. Diomande
M. Cucurella
J. Mourinho
Espanha
Brasil
Costa do Marfim
Portugal

Garrido sobre a atuação do Real: Não sei o que aconteceu em Roma!

Futebol Grátis
Caze TV

CazéTV

✅ Possui o pacote principal de direitos da LaLiga no Brasil até 2032, garantindo transmissões ao vivo de todos os grandes jogos, incluindo o El Clásico entre Real Madrid e Barcelona.

✅ Não exige operadora de TV ou assinatura de streaming; basta abrir o aplicativo do YouTube em qualquer Smart TV, celular, tablet ou console de videogame.

✅ Complementa a transmissão ao vivo com uma forte presença nas redes sociais, oferecendo resumos, cortes e interações diretas com os torcedores brasileiros.

Preço inicialR$ 0,00 por mês
Alternativa Linear
SportyNet Logo

SportyNet

✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal.

✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora.

✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming.

Preço inicialR$ 0,00
Próximas partidas
AEK

AEK

Liga dos Campeões

04 de nov. de 2026

RMA

RMA

MAL

MAL

La Liga

07 de nov. de 2026

SAN

SAN

O jornalista espanhol Dani Garrido elogiou o notável entrosamento entre Marc Cucurella e Yan Diomande no setor esquerdo do Real Madrid, considerando que a presença do jogador marfinense deu ao lateral espanhol mais espaço para contribuir ofensivamente e reduziu seu sofrimento nas tarefas defensivas.

Garrido falou, durante sua participação no programa "Carrusel Deportivo", pela rádio "Cadena SER", sobre a harmonia entre a dupla na partida contra o Racing Santander, destacando que as movimentações de Diomande oferecem a Cucurella melhores opções pelo lado esquerdo.

Yan Diomande contribuiu para a vitória do Real Madrid por 3 a 0 sobre o Racing Santander, no domingo, quando encerrou a contagem de gols dos merengues, que definiram a partida ainda no primeiro tempo, após os gols de Kylian Mbappé e Jude Bellingham.

Leia também: A brecha de Mourinho e o indicador de Parisi: a porta do Real Madrid não se fechará para Hakimi

  • Banco de reservas: este é o lugar de Vinícius

    O jornalista espanhol afirmou: "Diomande se entende de forma brilhante com Cucurella. Que lado esquerdo o Real Madrid tem com os dois juntos! Quando Vinícius joga, Cucurella aparece de maneira menos ofensiva e sofre mais no aspecto defensivo".

    Garrido não se limitou a elogiar a dupla, mas foi além ao abordar o aguardado retorno de Vinícius, considerando que o ponta brasileiro não deveria recuperar automaticamente sua posição de titular. A esse respeito, disse: "Quando Vinícius voltar, ele deve sentar no banco de reservas, e num assento do tamanho de um piano!", numa referência irônica à necessidade de não lhe garantir um lugar certo no time titular, segundo informou o site Defensa Central.

    Garrido entende que José Mourinho tem a obrigação de manter os elementos que provaram sua eficácia, em vez de mudar a escalação apenas pelo retorno de um dos astros, considerando que a harmonia coletiva deve ser um fator decisivo nas escolhas do treinador.

    Vídeo: o copo transbordou. Será que o famoso torcedor do United cortou o cabelo após a queda diante do Chelsea?

  • "Não sei o que aconteceu em Roma"

    No mesmo contexto, Garrido elogiou a melhora no desempenho do Real Madrid sob o comando de Mourinho, afirmando: "Não sei o que aconteceu em Roma, mas Mourinho encontrou um caminho e continuou a desenvolvê-lo, e isso pode lhe render bons resultados".

    Garrido também defendeu Jude Bellingham, concordando com Mourinho quanto ao fato de o jogador inglês não receber o reconhecimento que merece na disputa pela Bola de Ouro, considerando que ele merece estar entre os cinco melhores jogadores do mundo quando está em seu melhor momento.

    Leia também: O ex-alvo de Mourinho e a surpresa do Forest: Liverpool abre o dossiê da sucessão de Van Dijk

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
Próximas partidas
AEK

AEK

Liga dos Campeões

04 de nov. de 2026

RMA

RMA

MAL

MAL

La Liga

07 de nov. de 2026

SAN

SAN