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Flamengo 2026Getty/GOAL
Gabriel Marin

Duas vitórias em sete jogos e eliminação na Copa do Brasil ligam alerta no Flamengo?

Especiais e Opinião
Flamengo

Derrota para o Palmeiras no Maracanã amplia pressão sobre elenco de Leonardo Jardim e reacende debate sobre momento rubro-negro na temporada

O Flamengo entrou na reta decisiva antes da pausa para a Copa do Mundo tentando diminuir a distância para o líder Palmeiras no Campeonato Brasileiro e consolidar a recuperação construída nas últimas rodadas. No entanto, o cenário mudou drasticamente após a derrota por 3 a 0 para o próprio Alviverde, no Maracanã, resultado que ampliou a diferença para sete pontos e aumentou a pressão sobre o elenco comandado por Leonardo Jardim.

Além da goleada sofrida dentro de casa, o Rubro-Negro chega pressionado por uma sequência irregular. Nos últimos sete jogos, foram apenas duas vitórias: empate com o Estudiantes, empate com o Vasco, vitória sobre o Grêmio, derrota para o Vitória, empate com o Athletico-PR, vitória diante do Estudiantes e, por fim, a derrota pesada para o Palmeiras.

O desempenho recente também culminou na eliminação na quinta fase da Copa do Brasil para o Vitória, aumentando os questionamentos sobre a consistência da equipe em momentos decisivos da temporada.

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  • Paranaense v Flamengo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Eliminação na Copa do Brasil expôs fragilidade do Flamengo

    A queda diante do Vitória foi o primeiro grande baque do Flamengo sob o comando de Leonardo Jardim. O torneio era tratado internamente como uma das prioridades do clube em 2026, principalmente pela possibilidade de conquistar mais um título nacional e fortalecer o ambiente antes da pausa do calendário.

    A eliminação gerou desconforto porque aconteceu justamente em um momento em que o time dava sinais de evolução no Brasileirão. A derrota evidenciou problemas defensivos, oscilações de desempenho e dificuldades de reação em jogos de maior pressão.

    A sequência ruim passou a alimentar dúvidas sobre a capacidade do elenco em manter regularidade ao longo da temporada, especialmente em confrontos diretos.

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  • Flamengo v Palmeiras - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Derrota para o Palmeiras aumentou a pressão no Brasileirão

    Se a eliminação na Copa do Brasil já havia deixado o ambiente mais pesado, a derrota para o Palmeiras ampliou ainda mais a tensão nos bastidores. O Flamengo entrou em campo com a chance de encurtar a distância para a liderança e terminar a rodada a apenas um ponto do rival paulista, ainda tendo um jogo a menos.

    Até a expulsão de Carrascal, o time vivia um bom momento na partida e chegou a controlar as ações diante do líder. Depois de ficar com um jogador a menos, porém, o cenário mudou completamente e o Palmeiras aproveitou os espaços para construir a goleada no Maracanã.

    O resultado interrompeu a aproximação construída "de grão em grão" nas últimas rodadas e fez a diferença voltar a sete pontos, cenário considerado preocupante internamente.

  • FBL-LIBERTADORES-FLAMENGO-ESTUDIANTESAFP

    Leonardo Jardim mantém respaldo apesar das críticas

    Mesmo diante da sequência irregular, Leonardo Jardim segue respaldado pela diretoria e pelo elenco. O treinador ainda mantém prestígio por conta das atuações consistentes apresentadas em determinados momentos da temporada e pelos objetivos parcialmente cumpridos desde sua chegada.

    Dos quatro principais objetivos traçados inicialmente, dois foram alcançados: o título carioca e a classificação para as oitavas de final da Libertadores. Por outro lado, a eliminação precoce na Copa do Brasil e a dificuldade de encostar no Palmeiras no Brasileirão pesam na avaliação atual do trabalho.

    Há, inclusive, quem considere que o treinador errou ao manter a postura ofensiva contra o Palmeiras mesmo com um jogador a menos. Ainda assim, o clube demonstra confiança no projeto liderado pelo português, tanto que a intertemporada durante a Copa do Mundo deve acontecer em Portugal, escolha feita pela comissão técnica.

  • Flamengo v Palmeiras - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Carrascal vira alvo da torcida após expulsão

    A expulsão de Carrascal contra o Palmeiras transformou o meia colombiano no principal alvo das críticas da torcida rubro-negra. O jogador foi apontado por muitos torcedores como responsável direto pela derrota no Maracanã.

    No último domingo (24), integrantes de uma organizada estiveram na porta do condomínio do atleta após circular nas redes sociais um suposto convite para sua festa de aniversário. O grupo não encontrou o jogador, mas prometeu continuar cobrando posicionamentos do meia.

    Internamente, Carrascal deve ser multado novamente pela diretoria, chegando à terceira punição disciplinar. Apesar do episódio, há grandes chances do atleta ser convocado pela seleção da Colômbia para a Copa do Mundo.

  • Flamengo v Palmeiras - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Semana decisiva antes da pausa para a Copa do Mundo

    Antes da interrupção do calendário, o Flamengo ainda terá compromissos importantes. Na terça-feira (26), enfrenta o Cusco, no Maracanã, pela Libertadores, com a possibilidade de garantir a melhor campanha geral da fase de grupos, feito que não acontece desde 1984 e que garantiria vantagem de decidir os mata-matas em casa até a final.

    A tendência é que Leonardo Jardim utilize uma equipe alternativa, preservando parte dos titulares para o confronto contra o Coritiba, no sábado (30), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

    A partida é tratada como crucial, principalmente porque o Flamengo já não contará com os nove jogadores convocados para a Copa do Mundo. O clube tentou o adiamento do jogo junto à CBF, mas teve o pedido negado.

    Com o Palmeiras enfrentando a Chapecoense no Nubank Parque, o temor no Ninho do Urubu é que uma nova rodada negativa aumente ainda mais a distância na liderança e transforme o atual sinal de alerta em crise no clube.

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