Duas vitórias em sete jogos e eliminação na Copa do Brasil ligam alerta no Flamengo?

O Flamengo entrou na reta decisiva antes da pausa para a Copa do Mundo tentando diminuir a distância para o líder Palmeiras no Campeonato Brasileiro e consolidar a recuperação construída nas últimas rodadas. No entanto, o cenário mudou drasticamente após a derrota por 3 a 0 para o próprio Alviverde, no Maracanã, resultado que ampliou a diferença para sete pontos e aumentou a pressão sobre o elenco comandado por Leonardo Jardim.

Além da goleada sofrida dentro de casa, o Rubro-Negro chega pressionado por uma sequência irregular. Nos últimos sete jogos, foram apenas duas vitórias: empate com o Estudiantes, empate com o Vasco, vitória sobre o Grêmio, derrota para o Vitória, empate com o Athletico-PR, vitória diante do Estudiantes e, por fim, a derrota pesada para o Palmeiras.

O desempenho recente também culminou na eliminação na quinta fase da Copa do Brasil para o Vitória, aumentando os questionamentos sobre a consistência da equipe em momentos decisivos da temporada.