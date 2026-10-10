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'Dói muito' - Carrick entende as vaias da torcida do Manchester United após a capitulação no fim
Um ambiente tóxico em Old Trafford
O início ruim de campanha só aumentou a tensão em Old Trafford, com o Manchester United sem vencer cinco de seus seis primeiros jogos na Premier League nesta temporada (E3 D2), o mesmo número de partidas sem vitória que registrou ao longo de 17 compromissos de liga sob o comando de Carrick na última temporada.
Ao abordar a reação vinda das arquibancadas, Carrick não escondeu o peso emocional que as críticas tiveram sobre ele e seus jogadores. "Não é bom, dói muito porque eu me importo com este clube. Mas eu entendo a decepção, a realidade é o que é, precisamos voltar a vencer jogos", disse o ex-meio-campista à BBC Match of the Day.
O jogo em si teve dois tempos bem distintos, com o United começando de forma lenta e permitindo que o Tottenham ditasse o ritmo. Ao refletir sobre os momentos iniciais, Carrick destacou as dificuldades que sua equipe enfrentou para encontrar seu ritmo. "Foi um jogo misto. Tivemos dificuldades no começo. Por várias razões, não estávamos bem lá. Dava para ver que era um momento desafiador", admitiu.
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Sem conseguir aproveitar a vantagem
A partida pareceu virar a favor do Manchester United em um segundo tempo caótico. Bryan Mbeumo aparentemente colocou o Manchester United no caminho da vitória com o gol de abertura aos 73 minutos. A situação melhorou ainda mais para os mandantes pouco depois, quando o Tottenham ficou com dez homens. Rodrigo Bentancur recebeu cartão vermelho direto após um desentendimento físico com Luke Shaw, deixando os visitantes em uma posição delicada. No entanto, em vez de administrar o resultado, o Manchester United recuou, permitindo que o Tottenham, mesmo com um jogador a menos, encontrasse um caminho de volta para a partida nos instantes finais do jogo.
Dominic Solanke, usando a braçadeira de capitão pela primeira vez no Tottenham, foi o herói dos visitantes. No segundo minuto dos acréscimos, ele subiu mais alto para encontrar um cruzamento de Sandro Tonali e cabeceou para o gol, garantindo um ponto improvável. Para Carrick, a forma como saiu o empate foi particularmente dolorosa, dada a forma como sua equipe deveria ter controlado a partida. "Mas os garotos cresceram no jogo, no segundo tempo achei que fomos melhores em tudo. Para levar o jogo como queríamos, em uma posição tão boa, deveríamos ter ido até o fim. Temos que administrar essas situações. Já são dois gols tardios que nos prejudicaram, e as coisas parecem muito diferentes. Essa é a realidade", explicou Carrick.
Obstáculos mentais e oportunidades perdidas
O resultado marcou a segunda partida consecutiva do campeonato em que o Manchester United não conseguiu vencer, apesar de o adversário ter ficado com dez homens. Isso aconteceu após uma decepcionante derrota por 1 a 0 no clássico local contra o Manchester City, quando também faltou poder de decisão para aproveitar a vantagem numérica. Questionado se o time estava sofrendo com um bloqueio psicológico ou com falta de confiança, Carrick foi firme em sua avaliação. "Não acho que seja falta de confiança, mas um jogo pode escapar de você muito rapidamente. Encontramos um jeito de voltar de vez para o jogo e nos colocamos em uma grande posição, e isso é uma das coisas mais decepcionantes", afirmou.
As estatísticas traçam um quadro preocupante para a diretoria de Old Trafford, já que o Manchester United somou apenas seis pontos em seus seis primeiros jogos nesta campanha da Premier League, sua pior marca neste estágio de uma temporada de liga desde 1986-87, quando conseguiu apenas quatro.
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Pressão aumenta sobre a posição de Carrick
Enquanto isso, o Tottenham usou o ponto para sair da lanterna da tabela, embora siga sem vencer sob o comando de Roberto de Zerbi, marcando apenas a quarta vez em sua história em que não conseguiu vencer nenhum de seus seis primeiros jogos de uma temporada de liga, após dificuldades semelhantes em 2008-09, 1955-56 e 1912-13.
Para o United, a incapacidade de derrotar um rival direto em casa é uma amarga decepção, ampliando uma tendência frustrante que o fez empatar por 1 a 1 em cada um de seus últimos três jogos de Premier League contra equipes que começaram o dia na lanterna da tabela, após empates semelhantes contra o Wolves em dezembro de 2025 e o Fulham no mês passado. O foco agora passa a ser como Carrick pode galvanizar um elenco que parece frágil quando está sob pressão.
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