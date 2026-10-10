'Dói muito' - Carrick entende as vaias da torcida do Manchester United após a capitulação no fim

O início ruim de campanha só aumentou a tensão em Old Trafford, com o Manchester United sem vencer cinco de seus seis primeiros jogos na Premier League nesta temporada (E3 D2), o mesmo número de partidas sem vitória que registrou ao longo de 17 compromissos de liga sob o comando de Carrick na última temporada.

Ao abordar a reação vinda das arquibancadas, Carrick não escondeu o peso emocional que as críticas tiveram sobre ele e seus jogadores. "Não é bom, dói muito porque eu me importo com este clube. Mas eu entendo a decepção, a realidade é o que é, precisamos voltar a vencer jogos", disse o ex-meio-campista à BBC Match of the Day.

O jogo em si teve dois tempos bem distintos, com o United começando de forma lenta e permitindo que o Tottenham ditasse o ritmo. Ao refletir sobre os momentos iniciais, Carrick destacou as dificuldades que sua equipe enfrentou para encontrar seu ritmo. "Foi um jogo misto. Tivemos dificuldades no começo. Por várias razões, não estávamos bem lá. Dava para ver que era um momento desafiador", admitiu.