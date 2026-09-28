AFP
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Dobro de Mexx! Garoto do AZ vive sonho de infância com pênalti cobrado com frieza e gol da vitória em Belgrado de carrinho
Meerdink inspira a Holanda à primeira vitória sob comando de Xavi
O atacante da Holanda Mexx Meerdink teve uma estreia dos sonhos pela seleção principal, marcando os dois gols na vitória por 2 a 1 sobre a Sérvia pela Liga das Nações da Uefa, no Estádio Rajko Mitic. Escalado como titular pelo técnico Xavi Hernández por causa da lesão de Brian Brobbey, o atacante do AZ abriu o placar com um pênalti cobrado com frieza no primeiro tempo.
Depois de Luka Jović empatar para os donos da casa no início do segundo tempo, Meerdink aproveitou passe de Guus Til e finalizou de carrinho aos 78 minutos.
O resultado deu à Holanda sua primeira vitória na campanha.
- ANP
Atacante reflete sobre uma semana agitada e a frieza em cobrança de pênalti
Falando com repórteres após o apito final, Meerdink expressou sua total alegria com sua rápida ascensão de reserva contra a Alemanha a herói da partida em Belgrado. O jovem atacante revelou que se sentiu completamente tranquilo ao ir para a cobrança do pênalti após Crysencio Summerville sofrer a falta.
Meerdink destacou que ajudar a equipe a garantir os três pontos tornou a ocasião ainda mais especial.
"É um sonho de infância", afirmou Meerdink. "Tudo aconteceu tão rápido nesta semana. Senti um pouco de pressão antes do pênalti, mas marcar duas vezes e ajudar a equipe a vencer é uma sensação ótima."
Atacante recebe elogios pela ética de trabalho em prol de toda a equipe
Além dos dois gols, Meerdink recebeu muitos elogios do técnico Xavi por sua incansável dedicação defensiva e pela pressão sem a bola. Atuando como referência no ataque, o centroavante atrapalhou repetidamente a saída de bola da Sérvia, além de se conectar com naturalidade a Joey Veerman e Til.
Xavi confirmou que Meerdink é o cobrador de pênaltis número dois, atrás de Cody Gakpo.
Meerdink agradeceu pela confiança demonstrada nele pela comissão técnica.
- ANP
Jovem atacante mira vaga entre os titulares contra a Grécia
Meerdink e seus companheiros voltam a atenção para o confronto de quinta-feira pela Liga das Nações contra a líder do grupo, Grécia, em Tessalônica. O atacante busca manter o embalo e conservar seu lugar no time titular de Xavi.
A Sérvia enfrenta a Holanda em Eindhoven no jogo de volta no domingo.
Meerdink tenta dar sequência à sua fase artilheira pela Holanda.
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