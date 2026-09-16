Getty Images Sport
Traduzido por
Doblete de Tammy Abraham coloca o Aston Villa na quarta rodada da Copa da Liga Inglesa
Abraham marca duas vezes para derrotar o Coventry
Abraham teve uma atuação brilhante e ajudou o Villa a derrotar o Coventry City por 3 a 1 para avançar à quarta fase da Copa da Liga Inglesa. O atacante inglês balançou as redes duas vezes, abrindo o placar com apenas sete minutos em uma vitória tranquila para a equipe de Emery.
Ross Barkley também deixou o dele com uma cabeçada bem colocada antes do intervalo. O triunfo na copa deu ao Villa um impulso muito necessário, enquanto a equipe busca embalar após um início difícil em sua campanha doméstica.
- Getty Images Sport
Atacante manda uma mensagem para Emery
A atuação decisiva de Abraham na vitória foi a resposta perfeita ao seu técnico. Segundo informações, Emery estava disposto a deixar o atacante sair durante a janela de transferências de verão, desafiando-o ativamente a produzir mais em campo.
Recusando-se a dar um passo para o lado, Abraham rejeitou transferências por empréstimo para Ipswich Town e Everton para lutar por seu lugar. Seu intenso desejo de provar seu valor ficou claramente evidente ao longo do confronto contra o Coventry.
A pressão sobre Abraham havia aumentado após a chegada de Nicolas Jackson por £ 65 milhões vindo do Chelsea. No entanto, seus dois gols com finalizações frias mostraram que ele segue sendo um ativo de enorme valor para o Aston Villa.
Fragilidades defensivas custam caro ao vacilante Manchester City
Emery fez sete mudanças no time do Villa que sofreu uma derrota para o Nottingham Forest, e sua equipe modificada aproveitou sem dificuldades a fragilidade no centro da defesa do Coventry. Os visitantes se abalaram brevemente quando Victor Torp empatou o confronto com uma brilhante cobrança de falta de 25 jardas no ângulo, enquanto Gustavo Hamer também levou perigo com um chute de longa distância.
No entanto, Barkley, sem marcação, cabeceou para o gol após cobrança de escanteio antes do intervalo, punindo um Coventry que agora sofreu 15 gols em todas as competições nesta temporada. Essa vulnerabilidade defensiva veio logo após a desastrosa derrota em casa por 5 a 0 para o Brighton no domingo.
John McGinn já havia ameaçado o gol antes de Abraham finalmente selar a vitória. Pouco antes da marca de uma hora, o atacante se livrou com facilidade do estreante Stephen Mfuni para completar de primeira o escanteio cobrado por McGinn e acabar com as esperanças do Coventry.
- Getty Images Sport
Villa busca embalo após avançar na copa
Garantir a vaga na quarta rodada dá ao Villa uma oportunidade vital de ganhar embalo. Depois de perder três dos quatro primeiros jogos da Premier League, o time de Emery precisava desesperadamente de um resultado positivo para estancar a crise e recuperar a confiança.
Para Abraham, encerrar um jejum de gols que vinha desde abril pode ser o gatilho para uma temporada revigorada. Ele vai esperar que essa atuação dominante na copa lhe renda uma vaga entre os titulares nos próximos compromissos da liga.
Enquanto isso, a temporada do Coventry já ameaça se transformar em um pesadelo. Com a quinta derrota nos seis primeiros jogos, apesar de ter marcado o primeiro gol em casa na campanha, a equipe enfrenta uma missão difícil para dar a volta por cima após sua forma miserável.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.