Doblete de Tammy Abraham coloca o Aston Villa na quarta rodada da Copa da Liga Inglesa

Emery fez sete mudanças no time do Villa que sofreu uma derrota para o Nottingham Forest, e sua equipe modificada aproveitou sem dificuldades a fragilidade no centro da defesa do Coventry. Os visitantes se abalaram brevemente quando Victor Torp empatou o confronto com uma brilhante cobrança de falta de 25 jardas no ângulo, enquanto Gustavo Hamer também levou perigo com um chute de longa distância.

No entanto, Barkley, sem marcação, cabeceou para o gol após cobrança de escanteio antes do intervalo, punindo um Coventry que agora sofreu 15 gols em todas as competições nesta temporada. Essa vulnerabilidade defensiva veio logo após a desastrosa derrota em casa por 5 a 0 para o Brighton no domingo.

John McGinn já havia ameaçado o gol antes de Abraham finalmente selar a vitória. Pouco antes da marca de uma hora, o atacante se livrou com facilidade do estreante Stephen Mfuni para completar de primeira o escanteio cobrado por McGinn e acabar com as esperanças do Coventry.