Do colapso à confiança: a ousadia de Mourinho revive o Real Madrid e devolve o brilho ao Clássico

O Real Madrid reorganizou suas peças rapidamente e recuperou a confiança em seus jogadores e em seu treinador antes de um dos períodos mais delicados da temporada, erguendo a bandeira do desafio para o aguardado Clássico, no próximo domingo.

O Real Madrid sofreu com crises dentro e fora de campo desde o início da temporada e se envolveu em suas batalhas contra a arbitragem e outras questões, o que afetou o desempenho da equipe, fez com que perdesse concentração e também alguns pontos na disputa do Campeonato Espanhol.

Mas nas duas últimas partidas, contra a Roma na Liga dos Campeões e contra o Sevilla na La Liga, recebeu um enorme impulso moral, com um cenário diferente em cada ocasião.

O Real Madrid se beneficiou moralmente da virada diante da Roma: depois de estar atrás por dois gols de diferença, conseguiu virar a partida a seu favor por 4 a 3 em apenas 8 minutos, recuperando a arma secreta pela qual ficou famoso durante anos, a "personalidade de campeão".

Evitar a derrota diante da Roma funcionou como um escudo protetor para o clube merengue contra as flechas das críticas, que teriam tido um impacto negativo antes do Clássico.

E o Real Madrid confirmou sua recuperação dias depois com uma vitória tranquila e convincente sobre o Sevilla por 4 a 1, o segundo maior triunfo da equipe nesta temporada, reafirmando a retomada da boa fase após as dúvidas que cercaram o time e suas estrelas por um período nada curto, especialmente por ter balançado as redes do adversário quatro vezes na segunda partida consecutiva.

E o resultado não foi o mais importante que o Real Madrid conquistou na noite de ontem, pois a equipe saiu com vários outros ganhos, sendo o principal deles a capacidade de marcar em qualquer momento da partida e a variedade de soluções ofensivas, depois de ter parecido impotente em outros momentos.

Os donos do uniforme branco deram 15 finalizações em direção ao gol, sendo 8 no alvo, com uma posse de bola de 65%, números capazes de tranquilizar a torcida.