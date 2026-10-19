Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Jose Mourinho - جوزيه مورينيو - Kooora OnlyKooora.com
Traduzido por

Do colapso à confiança: a ousadia de Mourinho revive o Real Madrid e devolve o brilho ao Clássico

Especiais e Opinião
Análises
J. Mourinho
Real Madrid x Sevilla
Real Madrid
Sevilla
La Liga
Barcelona x Real Madrid
Barcelona
Roma x Real Madrid
Roma
Liga dos Campeões
Vinicius Junior
F. Valverde
Portugal
Espanha
Itália
Brasil
Uruguai

Reação na hora certa antes do confronto com o Barcelona

O Real Madrid reorganizou suas peças rapidamente e recuperou a confiança em seus jogadores e em seu treinador antes de um dos períodos mais delicados da temporada, erguendo a bandeira do desafio para o aguardado Clássico, no próximo domingo.

O Real Madrid sofreu com crises dentro e fora de campo desde o início da temporada e se envolveu em suas batalhas contra a arbitragem e outras questões, o que afetou o desempenho da equipe, fez com que perdesse concentração e também alguns pontos na disputa do Campeonato Espanhol.

Mas nas duas últimas partidas, contra a Roma na Liga dos Campeões e contra o Sevilla na La Liga, recebeu um enorme impulso moral, com um cenário diferente em cada ocasião.

O Real Madrid se beneficiou moralmente da virada diante da Roma: depois de estar atrás por dois gols de diferença, conseguiu virar a partida a seu favor por 4 a 3 em apenas 8 minutos, recuperando a arma secreta pela qual ficou famoso durante anos, a "personalidade de campeão".

Evitar a derrota diante da Roma funcionou como um escudo protetor para o clube merengue contra as flechas das críticas, que teriam tido um impacto negativo antes do Clássico.

E o Real Madrid confirmou sua recuperação dias depois com uma vitória tranquila e convincente sobre o Sevilla por 4 a 1, o segundo maior triunfo da equipe nesta temporada, reafirmando a retomada da boa fase após as dúvidas que cercaram o time e suas estrelas por um período nada curto, especialmente por ter balançado as redes do adversário quatro vezes na segunda partida consecutiva.

E o resultado não foi o mais importante que o Real Madrid conquistou na noite de ontem, pois a equipe saiu com vários outros ganhos, sendo o principal deles a capacidade de marcar em qualquer momento da partida e a variedade de soluções ofensivas, depois de ter parecido impotente em outros momentos.

Os donos do uniforme branco deram 15 finalizações em direção ao gol, sendo 8 no alvo, com uma posse de bola de 65%, números capazes de tranquilizar a torcida.

  • imago-sport-1084351108.jpgPressinphoto

    O Real é melhor sem Vinícius

    A reação do Real Madrid diante da Roma após a substituição de Vinícius, seguida de uma grande apresentação contra o Sevilla na ausência do brasileiro por suspensão no campeonato local, não pode ser mera coincidência.

    A ausência do jogador brasileiro deu ao técnico José Mourinho a chance de escalar Yan Diomande pelo lado esquerdo, e o ponta marfinense brilhou, fazendo sua melhor atuação com um gol marcado e outro criado.

    Endrick também encontrou a oportunidade de ser titular pela primeira vez nesta temporada e, apesar de não ter repetido o nível com que encerrou a partida contra a Roma, ganhou confiança e deu a Mourinho uma solução extra pelos lados do campo.

    Por sua vez, Kylian Mbappé ficou mais livre e começou a se movimentar com liberdade pela direita e pela esquerda, marcando dois gols que levaram o time à vitória com o menor esforço, além de representar um perigo constante para a meta do Sevilla.

    A boa notícia é que a suspensão de Vinícius se estende até o clássico, portanto uma atuação de destaque como a que apareceu contra o Sevilla não é uma possibilidade impossível.

  • Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Surpresas de Mourinho

    Mourinho surpreendeu a todos na partida contra o Sevilla ao escalar Fede Valverde na posição de lateral-direito, apesar de o jogador ter declarado anteriormente que recusava atuar nessa função.

    O mais chamativo é que Mourinho recorreu a um meio-campista para o setor direito, mantendo Trent Alexander-Arnold e Denzel Dumfries, laterais das seleções da Inglaterra e da Holanda, no banco de reservas durante toda a partida.

    Mas o treinador português ganhou a aposta, ao comprovar que seu ponto de vista estava certo com uma grande atuação de Valverde, que proporcionou o equilíbrio necessário defensiva e ofensivamente por trás de Endrick.

    Não ficou claro se a ideia de Mourinho foi apenas algo pontual nesta partida ou se ele pretende consolidá-la nos próximos jogos. Nesse caso, o treinador terá o desafio de convencer Valverde de sua visão e de conter a possível irritação de Alexander-Arnold e Dumfries.

    A mudança de posição de Valverde não foi a única surpresa de Mourinho: o treinador escalou apenas um jogador de perfil defensivo no meio-campo, diante de um quinteto ofensivo, em um passo ousado que mudou a cara do time para melhor.

    Mourinho contou somente com Tchouaméni à frente do quarteto defensivo e se beneficiou do avanço de Arda Güler junto com Jude Bellingham para ajudar o trio ofensivo. O jogador turco teve êxito nessa função e contribuiu para uma vitória que devolveu a tranquilidade ao time da capital espanhola.

  • TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-SEVILLAAFP

    Caminho pavimentado

    Depois do jogo contra o Sevilla, nenhuma voz se sobrepõe à do Clássico dentro da fortaleza do Santiago Bernabéu, e a partida contra o Leipzig pela Liga dos Campeões, na próxima quarta-feira, será o último ensaio.

    O destino quis que o Real Madrid disputasse seu último compromisso antes do Clássico nas melhores condições possíveis: em casa e diante de um adversário que parece abalado após a derrota por 6 a 0 para o Bayern de Munique dias atrás. Além disso, o Real Madrid joga com os nervos tranquilos na Liga dos Campeões depois de vencer as duas primeiras partidas, ou melhor, de superar os dois testes mais difíceis da fase de grupos.

    Portanto, o Real Madrid é favorito a conquistar a quarta vitória consecutiva em todas as competições, consolidando sua posição de forma mais sólida antes do teste mais importante da temporada.

    Do outro lado, o Barcelona chegará ao Clássico poucos dias depois de um confronto de alta tensão com o Paris Saint-Germain, campeão da Liga dos Campeões nas duas últimas temporadas, o que significa que não há tempo para respirar na fortaleza do Camp Nou. Além disso, um tropeço diante da equipe francesa — caso aconteça — afetaria moralmente o grupo do técnico Hansi Flick, por se tratar do primeiro nesta temporada.

    Mourinho sabe que vencer o Barcelona em seus domínios mudaria completamente o equilíbrio da temporada, especialmente porque reduziria a diferença entre os dois lados para apenas 3 pontos, depois que o Merengue parecia ter se rendido cedo na disputa.

    Não podemos dizer que o Real Madrid resolveu todas as suas crises e entra no Clássico como o lado mais forte, pois a equipe merengue ainda sofre com alguns problemas defensivos, e a prova é o gol que sofreu diante do Sevilla. O Barcelona segue, até este momento, como favorito a decidir a partida, mas ao menos a competição se tornou possível, depois que as diferenças aumentaram de maneira notável nas últimas semanas.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google